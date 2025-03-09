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Новости Попытки оккупантов переправиться через Оскол Боевые действия на Харьковщине
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Из-за потепления оккупанты не смогли перебросить силы вблизи реки Оскол, - ОСГВ "Хортица"

Оккупанты не могут переправиться через Оскол

Резкое потепление в марте нарушило на Купянском направлении логистику российских войск в районе реки Оскол. В частности, оно усложнило переброску сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Мы-Украина".

"Они пытались воспользоваться заморозками, чтобы перебросить силы просто по льду. Им это частично удалось. Они какие-то силы по льду перегнали, но сейчас лед растаял и им придется возвращаться к тактике переброски за счет резиновых лодок", - сказал Трегубов.

По словам Трегубова, это значительно усложнило логистику врага, ведь большинство российских подразделений находятся на правом берегу Оскола. Они пытаются удержать свои позиции, однако теперь имеют значительные проблемы со снабжением.

"Пытаются удерживать и расширять тот плацдарм, но, конечно, стало намного труднее", - добавил он.

Фактически, противник вынужден адаптироваться, что замедляет его продвижение и создает дополнительные риски для оккупантов.

Напомним, в начале марта враг пытался перебросить силы на западный берег реки Оскол.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (326) боевые действия (3917) Харьковская область (650) Купянский район (132)


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Щоб вони всі здохли , кляті кацапи , які лізуть до нас ,
як сомалійська саранча 🤬
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09.03.2025 13:23 Ответить
Тобто, для покращення ситуації на фронті слід чекати землетрусів, смерчей та дощу з сірки, а не дій військово-політичного командування.
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09.03.2025 13:43 Ответить
Яйця рузьгим ще не ускладнюють чогось?
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09.03.2025 13:50 Ответить
Так а скинути їх з плацдарму - то не на часі? Ну поки в них постачання зручного нема.
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09.03.2025 14:22 Ответить
 
 