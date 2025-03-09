Из-за потепления оккупанты не смогли перебросить силы вблизи реки Оскол, - ОСГВ "Хортица"

Резкое потепление в марте нарушило на Купянском направлении логистику российских войск в районе реки Оскол. В частности, оно усложнило переброску сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Мы-Украина".

"Они пытались воспользоваться заморозками, чтобы перебросить силы просто по льду. Им это частично удалось. Они какие-то силы по льду перегнали, но сейчас лед растаял и им придется возвращаться к тактике переброски за счет резиновых лодок", - сказал Трегубов.

По словам Трегубова, это значительно усложнило логистику врага, ведь большинство российских подразделений находятся на правом берегу Оскола. Они пытаются удержать свои позиции, однако теперь имеют значительные проблемы со снабжением.

"Пытаются удерживать и расширять тот плацдарм, но, конечно, стало намного труднее", - добавил он.

Фактически, противник вынужден адаптироваться, что замедляет его продвижение и создает дополнительные риски для оккупантов.

Напомним, в начале марта враг пытался перебросить силы на западный берег реки Оскол.

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