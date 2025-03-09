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Новости Встреча Умерова с Шакалиене
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Умеров и министр обороны Литвы Шакалиене обсудили поставки боеприпасов для украинской армии

Рустем Умеров и Довиле Шакалиене

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел в Дании встречу с министром обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Об этом сообщил Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Провел переговоры с министром обороны Литвы Довиле Шакалиене. Литва - один из наших самых преданных партнеров, и мы работаем над дальнейшим расширением сотрудничества", - говорится в сообщении.

Умеров отметил, что главное внимание во время встречи было уделено поставкам необходимого вооружения и боеприпасов для украинских военных.

"Литва последовательно поддерживает нас в этой сфере, и мы определили конкретные шаги для усиления обеспечения Сил обороны. Стратегическим направлением остается сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе. Определили дальнейшие шаги для создания совместных производств, ведь украинский боевой опыт и технологии способны укрепить обороноспособность наших стран", - добавил украинский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министры обороны Nordic Baltic 8 представили планы поддержки Украины, - Умеров

Умеров поблагодарил Шакалиене и весь литовский народ за стойкую поддержку Украины.

Автор: 

Литва (2439) Умеров Рустем (503)


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09.03.2025 13:47 Ответить
Шакалієне

Джізас...
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09.03.2025 13:56 Ответить
у нас в Еести ваабще кошмар до власти рвутся Нацики ...как в Германи а Спонсор ГазПром!)00 и Дыбилы вель Арут Нет Войне! Но Украину нужно поделить!......................какВам такое?
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09.03.2025 14:11 Ответить
Я Понимаю Приостановить Военные Действия и Отход за Поребрик! Но нет на графике Полосы !)00 ну Зеле тока с Дони подписать Контракт остается,.....и в Куйло вставит Донька! Я тоже не верил сначала............а теперь Видны гланды Путина...)00
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09.03.2025 14:22 Ответить
Я ржал как Дони разматывает Все Старые Договора и Устанавливает Ультиматумы хоть на Неделю но Суд отклонил!)00 Доник Бизнесмен и идет с Куйлосом с Низкой Ставки.....Карты у Донни в руках.Потом Карты будет открывать....
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09.03.2025 14:34 Ответить
Може до обіду вистачить!
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09.03.2025 15:30 Ответить
 
 