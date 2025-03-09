Умеров и министр обороны Литвы Шакалиене обсудили поставки боеприпасов для украинской армии

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел в Дании встречу с министром обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Об этом сообщил Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Провел переговоры с министром обороны Литвы Довиле Шакалиене. Литва - один из наших самых преданных партнеров, и мы работаем над дальнейшим расширением сотрудничества", - говорится в сообщении.

Умеров отметил, что главное внимание во время встречи было уделено поставкам необходимого вооружения и боеприпасов для украинских военных.

"Литва последовательно поддерживает нас в этой сфере, и мы определили конкретные шаги для усиления обеспечения Сил обороны. Стратегическим направлением остается сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе. Определили дальнейшие шаги для создания совместных производств, ведь украинский боевой опыт и технологии способны укрепить обороноспособность наших стран", - добавил украинский министр.

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Умеров поблагодарил Шакалиене и весь литовский народ за стойкую поддержку Украины.