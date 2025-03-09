Министры обороны Nordic Baltic 8 представили планы поддержки Украины, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании министров обороны в формате Nordic Baltic 8 в Дании, где страны представили свой план дальнейшей поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Умеров.

"Еще одна важная цель моего визита в Данию - участие в заседании NB8, где собрались министры обороны Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Каждая из стран представила свой план дальнейшей поддержки Украины", - говорится в сообщении.

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Так, по данным министра:

Швеция готовит новый большой пакет военной помощи, включая усиление нашей ПВО. Важно, что поставки должны состояться уже в этом году.

Норвегия выделяет 7,8 млрд евро в 2025 году - один из крупнейших бюджетов помощи Украине. Средства могут быть направлены на усиление возможностей на море и ПВО. Также Норвегия поддерживает подготовку военных в рамках "Нордично-Балтийской бригады" и инвестирует в украинский ОПК.

Литва работает над укреплением нашего ПВО, инвестициями в ОПК и вкладами в "чешскую инициативу". Артиллерийские снаряды остаются в приоритете.

Латвия сосредоточена на оснащении наших подразделений, поставке снарядов и сотрудничестве в сфере ОПК.

Исландия участвует в инвестициях в наш ОПК в рамках "датской модели" и помогает готовить "Нордично-Балтийскую бригаду".

Финляндия работает над поставками артиллерийских снарядов и готовит новый пакет помощи.

Эстония готовит новые поставки снарядов и готова присоединиться к подготовке "Нордично-Балтийской бригады".

Дания рассматривает дополнительные инвестиции в украинский ОПК.

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Как отметил Умеров, нордические и балтийские страны остаются одними из самых преданных союзников Украины, они не только наращивают военную помощь, но и активно поддерживают развитие украинской оборонной промышленности.

"Заседание было продуктивным и в очередной раз подтвердило: Украина не остается в одиночестве. Спасибо нашим партнерам за решимость и поддержку. Вместе мы усиливаем безопасность Европы", - добавил украинский министр.