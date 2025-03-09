Министры обороны Nordic Baltic 8 представили планы поддержки Украины, - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании министров обороны в формате Nordic Baltic 8 в Дании, где страны представили свой план дальнейшей поддержки Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Умеров.
"Еще одна важная цель моего визита в Данию - участие в заседании NB8, где собрались министры обороны Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.
Каждая из стран представила свой план дальнейшей поддержки Украины", - говорится в сообщении.
Так, по данным министра:
- Швеция готовит новый большой пакет военной помощи, включая усиление нашей ПВО. Важно, что поставки должны состояться уже в этом году.
- Норвегия выделяет 7,8 млрд евро в 2025 году - один из крупнейших бюджетов помощи Украине. Средства могут быть направлены на усиление возможностей на море и ПВО. Также Норвегия поддерживает подготовку военных в рамках "Нордично-Балтийской бригады" и инвестирует в украинский ОПК.
- Литва работает над укреплением нашего ПВО, инвестициями в ОПК и вкладами в "чешскую инициативу". Артиллерийские снаряды остаются в приоритете.
- Латвия сосредоточена на оснащении наших подразделений, поставке снарядов и сотрудничестве в сфере ОПК.
- Исландия участвует в инвестициях в наш ОПК в рамках "датской модели" и помогает готовить "Нордично-Балтийскую бригаду".
- Финляндия работает над поставками артиллерийских снарядов и готовит новый пакет помощи.
- Эстония готовит новые поставки снарядов и готова присоединиться к подготовке "Нордично-Балтийской бригады".
- Дания рассматривает дополнительные инвестиции в украинский ОПК.
Как отметил Умеров, нордические и балтийские страны остаются одними из самых преданных союзников Украины, они не только наращивают военную помощь, но и активно поддерживают развитие украинской оборонной промышленности.
"Заседание было продуктивным и в очередной раз подтвердило: Украина не остается в одиночестве. Спасибо нашим партнерам за решимость и поддержку. Вместе мы усиливаем безопасность Европы", - добавил украинский министр.
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Усі олігархи й Ахмєтов й Пінчук й Бєня мали свої бтізесовіінтереси рашці , тому й проводили того до влади своїми Інтерами та Шустерами , на кого вказував Кремль. Просто Зе виявився Боневтіко дякуючи українцям - за це й ненавидить його хйло ...А укроліграхи виявилися слабкими в виконанні обіцянок Кремлю . От зараз Маск( дружбан хйла) й нацьковує на них в своєму Х . Дивно Х як кликуха хйла літери сходяться.
Але, чому зе вчора казав про допомогу так ніби це залежало від Умєрова, а по факту це ініціатива самих країн NB8? Чергова спроба підняти собі рейтинг?