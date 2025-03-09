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Новости Поддержка Украины странами Nordic Baltic 8
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Министры обороны Nordic Baltic 8 представили планы поддержки Украины, - Умеров

Умеров и министры стран Nordic Baltic 8

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании министров обороны в формате Nordic Baltic 8 в Дании, где страны представили свой план дальнейшей поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Умеров.

"Еще одна важная цель моего визита в Данию - участие в заседании NB8, где собрались министры обороны Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Каждая из стран представила свой план дальнейшей поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина работает над альтернативами по обмену разведданными, - Умеров

Так, по данным министра:

  • Швеция готовит новый большой пакет военной помощи, включая усиление нашей ПВО. Важно, что поставки должны состояться уже в этом году.
  • Норвегия выделяет 7,8 млрд евро в 2025 году - один из крупнейших бюджетов помощи Украине. Средства могут быть направлены на усиление возможностей на море и ПВО. Также Норвегия поддерживает подготовку военных в рамках "Нордично-Балтийской бригады" и инвестирует в украинский ОПК.
  • Литва работает над укреплением нашего ПВО, инвестициями в ОПК и вкладами в "чешскую инициативу". Артиллерийские снаряды остаются в приоритете.
  • Латвия сосредоточена на оснащении наших подразделений, поставке снарядов и сотрудничестве в сфере ОПК.
  • Исландия участвует в инвестициях в наш ОПК в рамках "датской модели" и помогает готовить "Нордично-Балтийскую бригаду".
  • Финляндия работает над поставками артиллерийских снарядов и готовит новый пакет помощи.
  • Эстония готовит новые поставки снарядов и готова присоединиться к подготовке "Нордично-Балтийской бригады".
  • Дания рассматривает дополнительные инвестиции в украинский ОПК.

Также читайте: Ожидаю доклад Умерова по новым пакетам поддержки, - Зеленский

Как отметил Умеров, нордические и балтийские страны остаются одними из самых преданных союзников Украины, они не только наращивают военную помощь, но и активно поддерживают развитие украинской оборонной промышленности.

"Заседание было продуктивным и в очередной раз подтвердило: Украина не остается в одиночестве. Спасибо нашим партнерам за решимость и поддержку. Вместе мы усиливаем безопасность Европы", - добавил украинский министр.

Автор: 

Балтия (352) поддержка (667) Умеров Рустем (503)


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Топ комментарии
+9
Добре що ще залишаються друзі в той час коли велика америка злилася в один поцілунок з ******.
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09.03.2025 10:52
+4
А тепер Умєров ( а вся його сімейка величезна живе в районі Трампівського Мар-А-Ларго) поїде головним на пертьорки з амерканцями у вівторок й здасть їм ( хйлу) усі плани Nordic Baltic...
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09.03.2025 10:54
+3
Ну, слава Богу, на четвертий рік війни хоча б, плани з"явились. Це вже щось...
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09.03.2025 10:59
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Добре що ще залишаються друзі в той час коли велика америка злилася в один поцілунок з ******.
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09.03.2025 10:52 Ответить
А тепер Умєров ( а вся його сімейка величезна живе в районі Трампівського Мар-А-Ларго) поїде головним на пертьорки з амерканцями у вівторок й здасть їм ( хйлу) усі плани Nordic Baltic...
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09.03.2025 10:54 Ответить
Так уже в пресі вони з'явилися. Американці можуть знати про ці плани і багатьма іншими способами. Вони до сих пір вважаються союзниками Європи.
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09.03.2025 11:00 Ответить
Ага Трамп 35 тис своїх військ з Німеччини переводить до Угорщини ...
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09.03.2025 11:04 Ответить
Думаєте американці нападуть на Україну чи угорці?
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09.03.2025 11:14 Ответить
Ваш "лайкарь - підтримувач "спеціально зайшов сюди учора?
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09.03.2025 11:05 Ответить
хтось думає що там за ширмою про копалини буде лиш мова про копалини? А не про Стамульські угоди - Умєрова дітище у т ч .Ні , це попередні перетьорки перед приїздом ЗЕ в краватці до Овального кабінету . Нашого міністра оборни Вова вже помітив як головну діючу особу ( ну ще СибігаЄрмакокишеньковий Сибіга) . А там НЕ БУДЕ МІГНІСТРА ОБОРОНИ США ... Щось не називали.
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09.03.2025 11:00 Ответить
Якби так насправді було, ніхто б ті плани йому не повідомляв.
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09.03.2025 11:00 Ответить
У США зацікавилися Пінчуком і його зв'язками з Трампом -Голос Америки 2018 рік ( соросівський, доречі)
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09.03.2025 11:19 Ответить
Фіала та Пінчук тісно співпрацюють з фондом Сороса в Україні і вони не хочуть втрачати своє ліберальне обличчя приводячи владу Зеленського на Банкову. У той же час Пінчук - з 2015 року спонсорував команду Трампа, як і платив Манафорту технологу Трампа в т ч , разом з Ахметовим за просування Януковича в президенти.

Усі олігархи й Ахмєтов й Пінчук й Бєня мали свої бтізесовіінтереси рашці , тому й проводили того до влади своїми Інтерами та Шустерами , на кого вказував Кремль. Просто Зе виявився Боневтіко дякуючи українцям - за це й ненавидить його хйло ...А укроліграхи виявилися слабкими в виконанні обіцянок Кремлю . От зараз Маск( дружбан хйла) й нацьковує на них в своєму Х . Дивно Х як кликуха хйла літери сходяться.
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09.03.2025 11:31 Ответить
міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви.- країни сікьотє які
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09.03.2025 11:44 Ответить
Ну, слава Богу, на четвертий рік війни хоча б, плани з"явились. Це вже щось...
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09.03.2025 10:59 Ответить
Ну це про заміну допомоги від США мабуть.
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09.03.2025 11:02 Ответить
Скоріше за все. Але, наскільки зрозуміло, допомога весь час поступала і поступає дозовано, з розрахунком, щоб Україна протрималась якнайдовше і програла не так швидко, давши час Європі переозброїтись і підготуватись до можливого нападу куйла. Про допомогу для перемоги мови ніколи не було і нема.
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09.03.2025 11:09 Ответить
да лбюді поляковій потрібна підтримка правильно що заийшли сюди учора
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09.03.2025 11:18 Ответить
Мужик, то така ж Люда, як і ти Наташа....😂😂🤣
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09.03.2025 11:44 Ответить
Все це буде, колись, у майбутньому.....🤡🤡🤡
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09.03.2025 11:41 Ответить
Це супер. Вдячні їм.
Але, чому зе вчора казав про допомогу так ніби це залежало від Умєрова, а по факту це ініціатива самих країн NB8? Чергова спроба підняти собі рейтинг?
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09.03.2025 11:42 Ответить
Господа хорошие, пора называть вещи своими именами, не Украину вы поддерживаете, а пытаетесь спасать себя, только делаете это вы не очень хорошо, вы всё время деньги считаете, думаете, что война от вас далеко, а она уже у вас в доме!
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09.03.2025 11:46 Ответить
"У вас є план, містере Фікс? - Чи є у мене план? Та в мене цілих три плани! "
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09.03.2025 11:58 Ответить
до дупи дверці.
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09.03.2025 12:00 Ответить
Куди зарядити,ці плани? Їми ракети збивати можна?
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09.03.2025 12:16 Ответить
 
 