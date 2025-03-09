Представители военного командования Великобритании, Франции и Германии подтвердили продолжение поддержки Украины, - Сырский
Главнокомандующий Александр Сырский провел беседы в формате видеосвязи с представителями военного командования стран - стратегических партнеров: начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании адмиралом сэром Энтони Радакином, начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром и Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером.
Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Выразил искреннюю благодарность войскам, правительствам и народам трех стран - Соединенного Королевства, Франции, Германии - за устойчивую и неизменную поддержку Украины и военную помощь нашим Силам обороны. Их позиция по обеспечению суверенитета и безопасности Украины является примером для всего демократического мира", - говорится в сообщении.
Сырский рассказал об изменениях обстановки в районах ведения боевых действий. Обсудил текущие потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении, военной технике, боеприпасах и т.д.
"Получил от адмирала сэра Энтони Радакина, генералов Тьери Бюркара и Карстена Броера подтверждение о продолжении практической поддержки Украины, которая стойко обороняет восточные рубежи Европы.
Противовоздушная оборона, артиллерийские снаряды, бронетехника, а также общевойсковая и профессиональная подготовка войск - по этим и другим запросам Европа и в дальнейшем с нами", - добавил он.
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Можна хоча б квадратними?
До чого ця пустопорожня новина?
Для ЄС ми просто буфер від раші, дешевий спосіб самим не воювати, але нашої перемоги вони також не хочуть, тому що торгують з орками, купляють у них газ та метали і продають компоненти для озброєння, вся електроніка в орківських винущувачах європейських виробників...