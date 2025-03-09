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Новости Поддержка Украине
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Представители военного командования Великобритании, Франции и Германии подтвердили продолжение поддержки Украины, - Сырский

Сырский о поддержке Украины

Главнокомандующий Александр Сырский провел беседы в формате видеосвязи с представителями военного командования стран - стратегических партнеров: начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании адмиралом сэром Энтони Радакином, начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром и Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Выразил искреннюю благодарность войскам, правительствам и народам трех стран - Соединенного Королевства, Франции, Германии - за устойчивую и неизменную поддержку Украины и военную помощь нашим Силам обороны. Их позиция по обеспечению суверенитета и безопасности Украины является примером для всего демократического мира", - говорится в сообщении.

Сырский рассказал об изменениях обстановки в районах ведения боевых действий. Обсудил текущие потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении, военной технике, боеприпасах и т.д.

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"Получил от адмирала сэра Энтони Радакина, генералов Тьери Бюркара и Карстена Броера подтверждение о продолжении практической поддержки Украины, которая стойко обороняет восточные рубежи Европы.

Противовоздушная оборона, артиллерийские снаряды, бронетехника, а также общевойсковая и профессиональная подготовка войск - по этим и другим запросам Европа и в дальнейшем с нами", - добавил он.

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Автор: 

Великобритания (4913) Германия (6925) Франция (3487) поддержка (667) Александр Сырский (558)


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Топ комментарии
+5
Заявами і круглими столами?
Можна хоча б квадратними?
До чого ця пустопорожня новина?
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09.03.2025 14:11
+3
Всеодно не розумію, навіщо їм збільшувати поставки до України. Їх і так все влаштовує. Військової поразки росії вони не хочуть. Перемир'я не хочуть, бо росія за їх словами "озброїться, підготується і піде на них". Поразки України теж не хочуть, бо знову ж "росія посилиться". Ситуація, котра є зараз, їх цілком влаштовує.
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09.03.2025 14:48
+2
Нам по трібно не 50%, а 150% і не по чайній ложці, яку треба благати нам дати.
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09.03.2025 14:34
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Ура, гулє...
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09.03.2025 14:01 Ответить
Заявами і круглими столами?
Можна хоча б квадратними?
До чого ця пустопорожня новина?
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09.03.2025 14:11 Ответить
Мага дебілам відкриваю очі. Що ЄС надала 50% військової допомоги Україні. І це ще було до того , як вони погодили збільшення оборонного бюджету на 800 млрд$
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09.03.2025 14:18 Ответить
Нам по трібно не 50%, а 150% і не по чайній ложці, яку треба благати нам дати.
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09.03.2025 14:34 Ответить
Но вже визнаєш що не тіки заявами. Як же швидко ти перевзувся
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09.03.2025 14:40 Ответить
Надали багато, за що їм дуже дякуємо, але це всеодно не вирішує ключової проблеми України. А ключову проблему ЄС/НАТО - вирішує. Бо поки путін воює в Україні - він не воює десь в Литві, Латвії чи Естонії.
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09.03.2025 14:39 Ответить
От на базі цієї тези треба і будувати домовленості на збільшення зброї. Особливо після затвердження збільшення оборонного бюджету ЄС
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09.03.2025 14:41 Ответить
Всеодно не розумію, навіщо їм збільшувати поставки до України. Їх і так все влаштовує. Військової поразки росії вони не хочуть. Перемир'я не хочуть, бо росія за їх словами "озброїться, підготується і піде на них". Поразки України теж не хочуть, бо знову ж "росія посилиться". Ситуація, котра є зараз, їх цілком влаштовує.
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09.03.2025 14:48 Ответить
Ситуація яка є зараз, призведе до поразки, "все як було" вже не буде 100%
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09.03.2025 17:32 Ответить
Супер тільки вони дають то з постійною затримкою, дали артилерію але снаряди на рік затримали, в результаті частина артилерії втрачено і немає чим ті снаряди вистрілювати... так потрохи щоб не було ескалації і орки не відчули дискомфорту

Для ЄС ми просто буфер від раші, дешевий спосіб самим не воювати, але нашої перемоги вони також не хочуть, тому що торгують з орками, купляють у них газ та метали і продають компоненти для озброєння, вся електроніка в орківських винущувачах європейських виробників...
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09.03.2025 14:48 Ответить
Дякуємо !
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09.03.2025 14:51 Ответить
Дякумо, Друзі.
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09.03.2025 19:27 Ответить
 
 