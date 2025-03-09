Между ЕС и США есть разногласия, но мы - близкие союзники, - фон дер Ляйен
Несмотря на разногласия между Европейским союзом и США, они остаются ближайшими союзниками.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 9 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Глава Еврокомиссии считает, что общие интересы, которые имеют ЕС и США, преобладают различные оценки некоторых событий, которые имеют сейчас правительства двух государств.
"Соединенные Штаты уже более 80 лет являются нашим ближайшим союзником. Перед лицом проблем США и Европа всегда были сильнее вместе. И да, есть различия, мы можем иметь разные взгляды на некоторые темы. Но если вы посмотрите на общие интересы, которые у нас есть, они всегда перевешивают наши разногласия", - сказала фон дер Ляйен.
"У нас будут разногласия. Мы должны их решать, должны находить общие пути", - добавила она.
Как один из примеров, Урсула фон дер Ляйен напомнила, что целью Европы является добиться, чтобы "Украина находилась в таком состоянии, чтобы она могла продолжать борьбу, пока мы не достигнем справедливого и прочного мира".
"Итак, мы союзники (с Соединенными Штатами, - ред.), но это означает, что все союзники должны выполнять свои обязанности", - резюмировала фон дер Ляйен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво. Але при цьому в Україні розганяється істерія, що для України США - найлютіший ворог.
Між ЄС та США є розбіжності, але ми - близькі союзники