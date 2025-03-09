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Новости Европа и США
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Между ЕС и США есть разногласия, но мы - близкие союзники, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен рассказала об отношениях ЕС и США

Несмотря на разногласия между Европейским союзом и США, они остаются ближайшими союзниками.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе 9 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава Еврокомиссии считает, что общие интересы, которые имеют ЕС и США, преобладают различные оценки некоторых событий, которые имеют сейчас правительства двух государств.

"Соединенные Штаты уже более 80 лет являются нашим ближайшим союзником. Перед лицом проблем США и Европа всегда были сильнее вместе. И да, есть различия, мы можем иметь разные взгляды на некоторые темы. Но если вы посмотрите на общие интересы, которые у нас есть, они всегда перевешивают наши разногласия", - сказала фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сохранение тесных отношений с США в интересах Европы и Украины, - Туск

"У нас будут разногласия. Мы должны их решать, должны находить общие пути", - добавила она.

Как один из примеров, Урсула фон дер Ляйен напомнила, что целью Европы является добиться, чтобы "Украина находилась в таком состоянии, чтобы она могла продолжать борьбу, пока мы не достигнем справедливого и прочного мира".

"Итак, мы союзники (с Соединенными Штатами, - ред.), но это означает, что все союзники должны выполнять свои обязанности", - резюмировала фон дер Ляйен.

Автор: 

США (26336) Евросоюз (17056) Урсула фон дер Ляйен (508)


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Топ комментарии
+5
Видимо только у Макрона открылись глаза, остальные в ЕС думают увернутся от беды.
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09.03.2025 15:04
+3
чувіха, да харе вже грати на публіку, США вже з кацапами
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09.03.2025 14:58
+3
Задабривание рыжего пи@араса. Это, примерно, как в Белоруссии пони мусорам цветы дарили: Милиция с народом! Потом ощутили в полной мере
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09.03.2025 15:11
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Шантаж рыжего удался, сейчас выделят 800 миллиардов на закупку в большей части оружия у США. Чемберлены 21 века, хотят проскользнуть между струек сговора рыжего с плешивым
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09.03.2025 14:49 Ответить
"Попри розбіжності між Європейським союзом та США, вони залишаються найближчими союзниками."

Цікаво. Але при цьому в Україні розганяється істерія, що для України США - найлютіший ворог.
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09.03.2025 14:54 Ответить
ця політична заява - сигнал демократам як сенатор М. Беннет, які мають мужність відкрито виступати проти про-московицької політики трампу
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09.03.2025 15:20 Ответить
Та да...
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09.03.2025 14:55 Ответить
"Україна перебувала в такому стані, щоб вона могла продовжувати боротьбу, доки ми не досягнемо справедливого і тривалого миру" - вона хоч щось подібне бачить у близьких заокеанських "союзників"?
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09.03.2025 14:58 Ответить
чувіха, да харе вже грати на публіку, США вже з кацапами
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09.03.2025 14:58 Ответить
Если убрать трапма и маску то сша и ес союзники . А так скорей всего недруги. СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.03.2025 14:58 Ответить
Она надеется, что Трампа и его гитлерюгенд скоро попустит.
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09.03.2025 14:59 Ответить
Та які союзники? Тампон з пуйлом вже вас ділять, не здивуюсь коли почнуть бомбити.
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09.03.2025 15:03 Ответить
Видимо только у Макрона открылись глаза, остальные в ЕС думают увернутся от беды.
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09.03.2025 15:04 Ответить
Халва, халва, халва...
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09.03.2025 15:05 Ответить
З такими союзниками і ворогів не треба.
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09.03.2025 15:41 Ответить
Поки що Трамп поводить себе як зрадник а не союзник.....
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09.03.2025 15:06 Ответить
Задабривание рыжего пи@араса. Это, примерно, как в Белоруссии пони мусорам цветы дарили: Милиция с народом! Потом ощутили в полной мере
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09.03.2025 15:11 Ответить
Скоро остаточно дізнаєтесь який у вас ,,союзник"!!
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09.03.2025 15:14 Ответить
Між ЄС та США є розбіжності..Ми в ЄС у свої більшості .стоїмо на боці жертви куйла України, тоді як "трамбон" із США ЗВЯЗУЄ УКРАЇНІ РУКИ ,ЩОБ ВІДВЕСТИ ЇЇ НА СТРАТУ ДО КУЙЛА" РОЗБІЖНОСТІ...
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09.03.2025 15:14 Ответить
поки
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09.03.2025 15:17 Ответить
Фондерляйнен, ти вже 0, клімакс 100% !!!
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09.03.2025 15:29 Ответить
Урсула, ваші близькі союзники вже не тільки відмовили допомогати в захисті цивільного населення від ракетних обстрілів рашистів, а й відверто почали діяти проти сил ППО України, чим сприяють злочинам рашки проти людяності. Зі всією повагою, але - для президента ваших близьких союзників вже в Гаазі потрібно камеру білити.
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09.03.2025 15:54 Ответить

Між ЄС та США є розбіжності, але ми - близькі союзники


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09.03.2025 16:51 Ответить
Зарахован
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09.03.2025 17:36 Ответить
 
 