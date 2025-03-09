Оккупанты убили двух человек в Ивашках на Харьковщине, тяжело ранен мужчина
В результате атаки вражеского дрона на с. Ивашки в Харьковской области погибли два человека, еще один тяжело ранен.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг ударил дроном по с.Ивашки Золочевской громады.
"Двое погибших гражданских - женщина и мужчина. Еще один мужчина получил тяжелое ранение, продолжается госпитализация", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий09.03.2025 15:51 Ответить Мне нравится 0
Володимир Омельянов
показать весь комментарий09.03.2025 16:10 Ответить Мне нравится 0
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