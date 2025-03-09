Оккупанты убили двух человек в Ивашках на Харьковщине, тяжело ранен мужчина

В результате атаки вражеского дрона на с. Ивашки в Харьковской области погибли два человека, еще один тяжело ранен.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг ударил дроном по с.Ивашки Золочевской громады.



"Двое погибших гражданских - женщина и мужчина. Еще один мужчина получил тяжелое ранение, продолжается госпитализация", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Войска РФ ударили по селу на Харьковщине: погибла женщина. ФОТОрепортаж