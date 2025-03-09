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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Войска РФ ударили по селу на Харьковщине: погибла женщина. ФОТОрепортаж

8 марта 2025 года вооруженные силы РФ ударили по с. Петропавловка Купянского района Харьковской области, в результате чего погибла 73-летняя мирная жительница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Как отмечается, обстоятельства обстрела и тип вооружения, которое применил враг, устанавливается.

Кроме того, 9 марта около 7:30 войска РФ обстреляли с. Стецьковка. Повреждены окна жилого дома и хозяйственные постройки. Без пострадавших.

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удар по Петропавловке
удар по Петропавловке
удар по Петропавловке
удар по Петропавловке
удар по Петропавловке

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

обстрел (26850) жертва (295) Харьковская область (650) Купянский район (132) Петропавловка (4)


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09.03.2025 15:40 Ответить
 
 