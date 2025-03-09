Войска РФ ударили по селу на Харьковщине: погибла женщина. ФОТОрепортаж

8 марта 2025 года вооруженные силы РФ ударили по с. Петропавловка Купянского района Харьковской области, в результате чего погибла 73-летняя мирная жительница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Как отмечается, обстоятельства обстрела и тип вооружения, которое применил враг, устанавливается.

Кроме того, 9 марта около 7:30 войска РФ обстреляли с. Стецьковка. Повреждены окна жилого дома и хозяйственные постройки. Без пострадавших.

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Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).