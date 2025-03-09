Последствия вражеских обстрелов Запорожья: враг обстрелял 13 населенных пунктов. ФОТО

Вчера под прицелом россиян находились 13 населенных пунктов региона - Запорожье, Беленькое, Люцерна и Андреевка Запорожского, Каменское и Пятихатки Васильевского, а также Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривне, Новодаровка и Преображенка Пологовского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Зафиксировано 478 вражеских обстрелов. Россияне атаковали города и села области 310 беспилотниками. Также 157 раз ударили из артиллерии, 4 - из авиации, и 7 - из реактивных систем залпового огня.

Правоохранители зарегистрировали 22 сообщения о разрушениях. В результате ночной атаки в прифронтовых населенных пунктах повреждены частные дома, квартиры и хозяйственные постройки. Кроме того, враг ударил по критической инфраструктуре на территории области. Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, из-за вражеского обстрела Запорожской области почти 2000 абонентов на сейчас остаются без газа.

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