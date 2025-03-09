США объявили о прекращении поддержки украинских F-16. Их могут заменить французскими Mirage 2000, - Forbes
Администрация президента США Дональда Трампа прекратила критически важную поддержку систем глушения для украинских ВВС, что может значительно ослабить их способность к воздушному противодействию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.
Отмечается, что перед передачей самолеты были модернизированы блоками AN/ALQ-131, системами PIDS+ и ECIPS+, что повысило их способность противостоять российским угрозам. И хотя Соединенные Штаты не могут просто выключить истребители F-16, разработанные в США, для украинских ВВС, прекращение обновлений для систем глушения создает серьезные риски.
Впрочем, Украина имеет альтернативу - она может частично компенсировать этот недостаток благодаря французским истребителям Dassault Mirage 2000.
Украинские пилоты широко используют возможности F-16, оснащенных капсулами радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, которые создают электронные помехи для российских радаров. Фактически, эти самолеты выполняют роль "летающей противовоздушной обороны" с технологиями раннего предупреждения о ракетном нападении, отмечает аналитическая группа Conflict Intelligence Team.
Российские ВВС могут адаптироваться, меняя частоты своих радаров, чтобы обходить помехи. При администрации Байдена ВВС США регулярно обновляли частоты AN/ALQ-131 в ответ на такие изменения. Однако, при Трампе, украинские летчики перестали получать эти обновления, что может сделать системы устаревшими.
В отличие от американских F-16, французские Mirage 2000 имеют собственные мощные системы глушения, и США не участвуют в их программировании.
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п. Корея відмовилася навіть продавати нам зброю після приходу трампакса .
І до чого тут мирна угода, яким боком? Примус до миру вбиваючи?!
Може нам активніше з Європою варто попрацювати?!
Оборонка орків не стоїть на місці, мабуть знаходять шляхи обходу систем глушіння, тому є оновлення...
Російські ВПС можуть адаптуватися, змінюючи частоти своїх радарів, щоб обходити перешкоди. За адміністрації Байдена ВПС США регулярно оновлювали частоти AN/ALQ-131 у відповідь на такі зміни. Джерело: https://censor.net/ua/n3540149
"да, савПАДЄНІЄ!"
- США ветували створення моніторингової групи для протидії "тіньовому флоту" РФ, - Bloomberg
****-трампівська боротьба за
мир.
Тепер всі F-16 без запчастин, супутникового супроводу цілей, озброєння перетворяться на мертве, нікому не потрібне залізо!
А скільки було надій?!
Наші пілоти освоювали нові для них машини задля оборони неба та перемоги в ньому!
США, ви мерзотні курви!
Маск - ти ганебна сволота!
А коли банда Зеленського, на початку його каденції, знімала клінстрони з українських систем ППО, роблячи наше ППО сліпим до москальських атак з неба - то більшість ''мудрого'' українського народу захоплювались Зеленським і підтримували його.
До речі - бандюки Зеленського повернули ті клінстрони українським військовим через декілька місяців після початку повномаштабної війни - в результаті з вини виродка Зеленського від москальських атак з неба загинули тисячі мирних громадян України і наших героїчних воїнів.
Простота перевзування охереваюча.
Поважаю французів.
Я наприклад влітку 2008 році вже мав новенький Айфон 3Ж. І потім декілька років поспіль купував в США ці Айфони.
Але останні роки у мене тільки Самсунг. Аби всі почали відмовлятися від Айфонів (шо на жаль не реально) і від інших америкосовських товарів.
Автівки, валюта, телефони, одяг та інше є і в Європі
У Німеччині обговорюють, чи несе в собі ризик співпраця з Вашингтоном у сфері військової авіації на тлі несподіваного припинення постачання зброї та розвідданих із США до України.
Функція швидкого відключення (Kill Switch) американських винищувачів F-35 може поставити ВПС ФРН (Люфтваффе) у залежність від Білого дому, написали німецькі газети Handelsblatt та Bild у суботу, 8 березня.
Панове, попереджаю. Якщо хтось, свідомо, або не свідомо, буде поширювати непідтверджене гівно з "поважних ЗМІ", хоча я NBC навіть до цієї когорти би не зарахував, то я буду вважати цих людей корисними ідіотами як мінімум. Без образ - тупо дістало. Скільки я попереджав, скільки розумні та поважні люди попереджають - "Україна зараз під самим страшним інформаційним пресом за всі свої часи і нашу стійкість будуть намагатися знищити подібними вкидами без підтвердження", а людям по хріну на інфогігієну - вони вперто повзуть на цвинтар вигукуючи по дорозі закиди від Трампа та путіна.
Уповноважений заявити наступне.
Попередні переговори на рівні Уолтц - Ермак та Сибіга - Рубіо прошли цілком задовільно, найближчими днями США та Україна розраховують виробити спільну позицію на переговорах з путіним щодо укладанні "Угоди про припинення вогню".. Станом на зараз я не можу повідомити нічого конкретного окрім трьох речей.
1. Ніхто не вимагає від України визнавати окуповані території російськими. Навіть натяку на таке немає.
2. Ніхто не вимагає відставки Зеленського.
3. Ніхто не вимагає віддавати путіну території які той вважає своїми.
Все інше - предмет переговорів, як нам повідомили, причому "з двох сторін", вони проходять абсолютно конструктивно.
Ну а тепер про "аналітика" з "Форбс" який на голубому оку видав інформацію про "не надання оновлень для РЕБ" для наших "16х". Звідки "аналітик зі ЗМІ" про це знає - для мене загадка. Подібної інформації від роботодавців у мене немає, спілкувався з двома льотчиками - підтверджень такої інформації знову немає. Все може бути, але щось мені здається, що "Форбс" знову спокусився на чиїсь гроші. Побачимо. Буде щось нове - лам одразу. Ну а зараз ми поговоримо про дві цікаві речі.
Є шанс на те, що Україна, не скоро, прохання губу не розкатувати, отримає літаки "Rafale" від Dassault Aviation. Кампанія планує за два роки майже потроїти випуск літаків, а також створити нові підприємства у країнах ЄС з тим, щоби ще збільшити виробництво та задовольнити потреби інших замовників, що цікаво "В першу чергу країн ЄС та СОЮЗНИКІВ ЄС" . У планах кампанії, у перспективі, вихід на паритетну кількість виготовлених літаків, у тому числі нових зразків що розробляються, з кількістю виготовлених F-35.
Не збираюся нічого розповідати про факти домовленостей - всі абсолютно переговори лише на попередній стадії, проте французи не проти включення у перспективі підприємств нашого "Оборонпрому" у ланцюг виготовлення літаків. Ще раз - це "надовго", станом на зараз у кампанії сформований пакет заказів, від тієї ж Індії зокрема, на 9 років вперед. Але при гарному розкладі та збільшенню виробництва Україна може вже через п'ять років отримати перші ******* літаки.
Просто нагадую - Індія обрала "Rafale" після "показових боїв" за участі російських Су-34 та новітньої модифікації F-16. Французький літак був на цих змаганнях переможцем.
Вже всі написали про суперечку між Францією та Німеччиною щодо того, які країни можуть розраховувати на гроші з "Оборонного фонду ЄС""(умовно). Нагадую - Європа взяла курс на повну самостійність у виготовленні зброї з тим, щоби не залежати від США та їх дозволів на використання зброї у якій є частка інтелектуальної та виробничої власності. Франція - лідер у сфері "незалежності" у виготовленні подібної зброї, вони з 50-х років розбудовували свій ВПК як майже абсолютно незалежний. Французам зараз абсолютно байдуже на позицію США - ті не можуть "вирубити" чи заборонити використання будь якого озброєння Республіки. І зараз Макрон вимагає розподіляти гроші на зброю виключно в країнах ЄС. Німеччина ж вимагає додати до ЄС Великобританію, Норвегію та Туреччину. Франція за Норвегію, але проти Туреччини та ВБ, проти останніх тому, що ті все одно залишаться у сфері пріоритетів США.