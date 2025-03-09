США объявили о прекращении поддержки украинских F-16. Их могут заменить французскими Mirage 2000, - Forbes

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила критически важную поддержку систем глушения для украинских ВВС, что может значительно ослабить их способность к воздушному противодействию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Отмечается, что перед передачей самолеты были модернизированы блоками AN/ALQ-131, системами PIDS+ и ECIPS+, что повысило их способность противостоять российским угрозам. И хотя Соединенные Штаты не могут просто выключить истребители F-16, разработанные в США, для украинских ВВС, прекращение обновлений для систем глушения создает серьезные риски.

Впрочем, Украина имеет альтернативу - она может частично компенсировать этот недостаток благодаря французским истребителям Dassault Mirage 2000.

Украинские пилоты широко используют возможности F-16, оснащенных капсулами радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, которые создают электронные помехи для российских радаров. Фактически, эти самолеты выполняют роль "летающей противовоздушной обороны" с технологиями раннего предупреждения о ракетном нападении, отмечает аналитическая группа Conflict Intelligence Team.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия отложила поставки F-16 в Украину до 2026 года, - премьер де Вевер

Российские ВВС могут адаптироваться, меняя частоты своих радаров, чтобы обходить помехи. При администрации Байдена ВВС США регулярно обновляли частоты AN/ALQ-131 в ответ на такие изменения. Однако, при Трампе, украинские летчики перестали получать эти обновления, что может сделать системы устаревшими.

В отличие от американских F-16, французские Mirage 2000 имеют собственные мощные системы глушения, и США не участвуют в их программировании.