РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10074 посетителя онлайн
Новости США прекратили поддержку систем глушения F-16
23 119 275

США объявили о прекращении поддержки украинских F-16. Их могут заменить французскими Mirage 2000, - Forbes

США прекращают поддержку украинских F-1

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила критически важную поддержку систем глушения для украинских ВВС, что может значительно ослабить их способность к воздушному противодействию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Отмечается, что перед передачей самолеты были модернизированы блоками AN/ALQ-131, системами PIDS+ и ECIPS+, что повысило их способность противостоять российским угрозам. И хотя Соединенные Штаты не могут просто выключить истребители F-16, разработанные в США, для украинских ВВС, прекращение обновлений для систем глушения создает серьезные риски.

Впрочем, Украина имеет альтернативу - она может частично компенсировать этот недостаток благодаря французским истребителям Dassault Mirage 2000.

Украинские пилоты широко используют возможности F-16, оснащенных капсулами радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, которые создают электронные помехи для российских радаров. Фактически, эти самолеты выполняют роль "летающей противовоздушной обороны" с технологиями раннего предупреждения о ракетном нападении, отмечает аналитическая группа Conflict Intelligence Team.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия отложила поставки F-16 в Украину до 2026 года, - премьер де Вевер

Российские ВВС могут адаптироваться, меняя частоты своих радаров, чтобы обходить помехи. При администрации Байдена ВВС США регулярно обновляли частоты AN/ALQ-131 в ответ на такие изменения. Однако, при Трампе, украинские летчики перестали получать эти обновления, что может сделать системы устаревшими.

В отличие от американских F-16, французские Mirage 2000 имеют собственные мощные системы глушения, и США не участвуют в их программировании.

Автор: 

самолет (3587) США (26336) Украина (44908) F-16 (547)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+55
А це сигнал для інших країн, які цю зброю використовують. І іншу американську. Про те, що США ненадійний партнер.
показать весь комментарий
09.03.2025 14:50
+44
Цей старий мудак робить все, щоб нам було ще гірше, ще жахливіше на фронті та у тилу. Це падло нас хоче знищити так само, як і *****.
показать весь комментарий
09.03.2025 14:51
+40
Тому такими вчинками Трамп топить репутацію США у світі.
показать весь комментарий
09.03.2025 14:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Подивись на корупційні скандали за той рік, які розслідували журналісти. Які там фігурують суми, і тепер уяви який пздц твориться про який ми ніколи не дізнаємось. І після цього писати що " нема за що закуповувати" ?
показать весь комментарий
09.03.2025 15:38 Ответить
Факт тому, що грошей нема. Те, що вони вкрадені і виведені в офшори, то вже питання інше.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:45 Ответить
Всім, хто купив чи планує купити F-35 варто добре подумати.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:16 Ответить
А що купувати? Ф-35 вже ненадійно. Міражі? Там Лє-Пенша на підході. Залишається МіГ-35...
показать весь комментарий
09.03.2025 15:22 Ответить
млядьські тварюки
показать весь комментарий
09.03.2025 15:27 Ответить
А в Німеччині АдН-ша, фсб не спить, всюди рило пхає. Таке враження, що кремлю насрать на свою країну, головне згівнячить все кругом.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:33 Ответить
Це їхній сенс існування. Не свою країну розвивати но нормального рівня, а навпаки, інших занурити в таке ж гівно, в якому сидять самі. З часів Київської русі, коли дикі московити приходили руйнувати розвинений багатий Київ, нічого не змінилось.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:40 Ответить
Надійні партнери - Японія, Південна Корея.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:36 Ответить
Японія нічого поки не заявляє, а
п. Корея відмовилася навіть продавати нам зброю після приходу трампакса .
показать весь комментарий
09.03.2025 15:40 Ответить
Тю, там можна вимкнути двигун літака в повітрі.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:56 Ответить
Рафаль та Єврофайтер - вдалі рішення на всі життєві випадки.
показать весь комментарий
10.03.2025 14:46 Ответить
Подякуйте шмарклі.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:16 Ответить
Ну, це нас так спонукають до підписання ресурсної угоди?! І нахіба вона нам потрібна, щоб неадекватні американці повідключали нам усе, що можуть?
І до чого тут мирна угода, яким боком? Примус до миру вбиваючи?!
Може нам активніше з Європою варто попрацювати?!
показать весь комментарий
09.03.2025 15:17 Ответить
З Орбаном і Фіцо? Решта там теж не набагато їх обійшла. Хто в Трапа на підтанцьовці, хто в пуйла.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:25 Ответить
Так і є. Європа наша остання надія,а ми їхня. Та і багато пишуть вже про те,що штати не такий вже потужний союзних для нас був в плані допомоги. В минулому році лише 19 млрд. військової допомоги. Це чверть від усієї. Тож можна далі жити. Друге питання,що рудий довбень перевертає світ на бік диктатури,війн. От за це він може отримати навіть від своїх.
показать весь комментарий
09.03.2025 16:11 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2025 15:18 Ответить
припинення оновлень для систем глушіння створює серйозні ризики. Цікаво чи наші спеці можуть заблокувати оновлення до цих систем і від'єднати їх від зв'язку з сша. Якщо програма вже встановлена то ті оновлення тільки будуть шкодити програмі і процесу роботи бортового комп'ютера. Це те ж саме як і оновлення windows на вашому ПК, яке не додає нічого хорошого а навпаки додає вам проблем з оновленням а також встановлює не потрібні додатки які тільки тормозять ваш ПК та нав'язують не потрібні послуги. Вже доказано що при блокуванні оновлень, ПК працює швидше і довше.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:18 Ответить
На цьому фоні мені згадалось як Ердоган відмовився від американських Петріотів на користь С-400. Ердоган щось знав. Тепер і інші 100 раз подумають перш ніж купувати американську зброю яку один шизік в білому домі може зробити купою непотрібного металобрухту потягнувши за рубільнік
показать весь комментарий
09.03.2025 15:27 Ответить
Я також буду довго сміятись як в один момент посеред дороги зупиняться всі Тесли які Маск відключить в черговий раз курнувши метамфетаміну
показать весь комментарий
09.03.2025 15:31 Ответить
Эдик не отказался, трампон наложил запрет на продажу ему оружия.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:45 Ответить
Це ви про Вінду, яку індуси пишуть, але на віндовсі життя не завершується.... оновлення під лінукс та інші системи наоборот покращують роботу та безпеку..

Оборонка орків не стоїть на місці, мабуть знаходять шляхи обходу систем глушіння, тому є оновлення...
показать весь комментарий
09.03.2025 15:28 Ответить
Вот для чего нужны обновления --

Російські ВПС можуть адаптуватися, змінюючи частоти своїх радарів, щоб обходити перешкоди. За адміністрації Байдена ВПС США регулярно оновлювали частоти AN/ALQ-131 у відповідь на такі зміни. Джерело: https://censor.net/ua/n3540149
показать весь комментарий
09.03.2025 15:49 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2025 15:20 Ответить
Два різні народи, які розділяє океан, вибрали однакових президентів - "савПАДЄНІЄ?"
"да, савПАДЄНІЄ!"
показать весь комментарий
09.03.2025 15:25 Ответить
Обох всунула фсб за допомогою успішних пропагандонських спецоперацій.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:29 Ответить
Зарахз виборцям серуть в мізки не через ТВ чи Радіо. Зараз мізки засирають "позитивні блохєри".
показать весь комментарий
10.03.2025 14:48 Ответить
Все що американське все ЛАЙНО ! Краще китайське з алвекспрес !
показать весь комментарий
09.03.2025 15:26 Ответить
- США оголосили про припинення підтримки українських F-16.
- США ветували створення моніторингової групи для протидії "тіньовому флоту" РФ, - Bloomberg

****-трампівська боротьба за мир.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:26 Ответить
Тепер "Сем" буде мати великі проблеми із продажем зброї в наступні десятки років! Спостерігайте найближчим часом розірвання вже підписаних угод!
показать весь комментарий
09.03.2025 15:30 Ответить
Черги на 10 років вперед на американську зброю, це не московський металобрухт від якого всі відсовились
показать весь комментарий
09.03.2025 15:36 Ответить
от зараз черги закінчаться .
показать весь комментарий
09.03.2025 19:54 Ответить
Коли закінчаться нагадай будь ласка
показать весь комментарий
09.03.2025 20:18 Ответить
О так і купуй американські літаки, які можуть в любу хвилину вимкнути.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:38 Ответить
Які ж ви янкіси курви! Ото сволота!
Тепер всі F-16 без запчастин, супутникового супроводу цілей, озброєння перетворяться на мертве, нікому не потрібне залізо!
А скільки було надій?!
Наші пілоти освоювали нові для них машини задля оборони неба та перемоги в ньому!
США, ви мерзотні курви!
Маск - ти ганебна сволота!
показать весь комментарий
09.03.2025 15:40 Ответить
Никто не мог подумать, что будет сговор рыжего с плешивым.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:44 Ответить
Так само як і про змову Сталіна і Гітлера
показать весь комментарий
09.03.2025 15:52 Ответить
Да ладно? кацапы пили шампанское за избрание рыжего еще в 2016

показать весь комментарий
09.03.2025 16:44 Ответить
За обрання Зеленського теж, якщо що
показать весь комментарий
09.03.2025 17:11 Ответить
Я давно прогнозував, що рано чи пізно, але Україна через Міжнародний суд притягне до фінансовоої відповідальності США спільно з рашкою за збитки в результаті недотримання ними Будапештських зобов'язань, але що хтось з президентів США напроситься ще й розділити в Гаазі лаву підсудних з хутлєром за сприяння йому в скоєнні воєнних злочинів проти цивільного населення думаю ніхто не передбачав.
показать весь комментарий
09.03.2025 15:41 Ответить
крепко пуйло держит за петушиные яички Ананаса...наверное видео есть как он развлекался с ******* мацквы...и шантажирует.....
показать весь комментарий
09.03.2025 15:56 Ответить
Мабуть 'бл...ді' були чоловічої статі, бо розвагами з дівчатами Трамп би лише пишався...
показать весь комментарий
09.03.2025 17:24 Ответить
Українці обгрунтовано обурені діями команди Трампа по відключенню певних систем захисту в літаках.
А коли банда Зеленського, на початку його каденції, знімала клінстрони з українських систем ППО, роблячи наше ППО сліпим до москальських атак з неба - то більшість ''мудрого'' українського народу захоплювались Зеленським і підтримували його.
До речі - бандюки Зеленського повернули ті клінстрони українським військовим через декілька місяців після початку повномаштабної війни - в результаті з вини виродка Зеленського від москальських атак з неба загинули тисячі мирних громадян України і наших героїчних воїнів.
показать весь комментарий
09.03.2025 16:07 Ответить
тепер вже можно не оглядатись на інтереси компаній Сhevron та Exxon Mobil, і методично хєрачити по МНП "КТК" в якому їх загальна частка складає 22,5%. Експорт нафти з Новоросійська тепер можно зменшувати до нуля. Після цього демаршу з F-16 логічно завдати удару дронами по https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B027'48.4%22N+40%C2%B041'43.5%22E/@45.4634444,40.6954167,493m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d45.4634444!4d40.6954167?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D пункту перевалки нафти "Кавказкая" ЗАО "Нафтатранс", який призначений для перевалки російської нафти залізничним транспортом до трубопровідної системи ЗАТ "Каспійський трубопровідний консорціум" в обсязі 6 млн. тонн на рік. А також методично довбати по https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B044'36.1%22N+37%C2%B038'43.1%22E/@44.7417726,37.6310344,3993m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d44.7433611!4d37.6453056?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D нафтосховищу "КТК" у Южной Озєрєєвке. Хай США думають, як їм захищати свої інвестиції у консорціумі "КТК". Може дійдуть до думки що дешевше вигнати з адміністрації Білого дому всіх трамплінів.
показать весь комментарий
09.03.2025 16:16 Ответить
Добре стараєтс агент Краснов ( подивітся інтервю з Г. Омельченко)
показать весь комментарий
09.03.2025 16:21 Ответить
Три роки чекали на літаки, і навчали пілотів специфічній мові - і тут. В нас будуть міражі.
Простота перевзування охереваюча.
показать весь комментарий
09.03.2025 16:27 Ответить
Чума на оба ваши дома!
показать весь комментарий
09.03.2025 16:27 Ответить
Франція завжди проводила незалежну від США політику. І не побоялись свого часу вийти з НАТО, хоча потім повернулись. Першими запропонували Україні свій контингент.
Поважаю французів.
показать весь комментарий
09.03.2025 16:29 Ответить
рижий агент краснов.
показать весь комментарий
09.03.2025 16:32 Ответить
Я ще 2 роки тому писав, що нам потрібні не ф16, а шведські Гріпен.
показать весь комментарий
09.03.2025 16:35 Ответить
Красавчик
показать весь комментарий
09.03.2025 19:45 Ответить
Треба подавати в суд на США за сприяння геноциду
показать весь комментарий
09.03.2025 16:36 Ответить
треба знайти кіллєра аби вбити цю руду сволоту
показать весь комментарий
09.03.2025 17:39 Ответить
Покійний сенатор-республіканець Маккейн у гробу перевертається від таких дій трампона...
показать весь комментарий
09.03.2025 17:20 Ответить
Не зрозуміло, як США могли зупинити роботу систем глушіння на літаках. Це ж автономна апаратура, її можна вимкнути хіба що на самому літаку. Вони могли призупинити роботу систем оповіщення та наведення з допомогою американських літаків ДРЛО, розвідувальних 'рапторів' (БПЛА), або супутникових систем, але не 'глушилок' чи постановників перешкод.
показать весь комментарий
09.03.2025 17:20 Ответить
Припинили оновлення/налаштування зазначеного реб, яке потрібно робити у відповідь на зміну частоти роботи кацорадарів.
показать весь комментарий
09.03.2025 19:21 Ответить
Міраж 2000 не є альтернативою оскільки їх одиниці, як і пілотів, з відповідними навичками, до того ж це дуже стара модель, виробництво якої припинено майже 20 років тому
показать весь комментарий
09.03.2025 17:25 Ответить
Сімейство москальських Сушок ще старіше, якщо брати час розробки і проектування, а не виготовлення
показать весь комментарий
09.03.2025 17:31 Ответить
треба відмовлятися від долярів та мати накопичення в євро. Нехай трумп вдавиться своєю валютою.
Я наприклад влітку 2008 році вже мав новенький Айфон 3Ж. І потім декілька років поспіль купував в США ці Айфони.
Але останні роки у мене тільки Самсунг. Аби всі почали відмовлятися від Айфонів (шо на жаль не реально) і від інших америкосовських товарів.
Автівки, валюта, телефони, одяг та інше є і в Європі
показать весь комментарий
09.03.2025 17:38 Ответить
Теж саме пропонував, покойний вже чоловік, у думі рф.
показать весь комментарий
09.03.2025 17:41 Ответить
Шліть трампа на хрін! Ніяких перемовин з рудою гидотою!
показать весь комментарий
09.03.2025 18:04 Ответить
DW
У Німеччині обговорюють, чи несе в собі ризик співпраця з Вашингтоном у сфері військової авіації на тлі несподіваного припинення постачання зброї та розвідданих із США до України.
Функція швидкого відключення (Kill Switch) американських винищувачів F-35 може поставити ВПС ФРН (Люфтваффе) у залежність від Білого дому, написали німецькі газети Handelsblatt та Bild у суботу, 8 березня.
показать весь комментарий
09.03.2025 19:05 Ответить
"Нам потрібно уважно придивитися і бути обережними. Якщо ми витрачаємо стільки грошей на таку систему озброєння, як F-35, ми також повинні мати можливість самостійно вирішувати, як її використовувати - Чи можуть американські системи озброєння, які ми закупили для Бундесверу, бути просто відключені імпульсивним рішенням Дональда Трампа? Звичайно, цього не можна допустити, і тому необхідно зараз же серйозно розглянути це питання".
показать весь комментарий
09.03.2025 19:06 Ответить
ПРО ВКИДИ ТА ЛІТАКИ.

Панове, попереджаю. Якщо хтось, свідомо, або не свідомо, буде поширювати непідтверджене гівно з "поважних ЗМІ", хоча я NBC навіть до цієї когорти би не зарахував, то я буду вважати цих людей корисними ідіотами як мінімум. Без образ - тупо дістало. Скільки я попереджав, скільки розумні та поважні люди попереджають - "Україна зараз під самим страшним інформаційним пресом за всі свої часи і нашу стійкість будуть намагатися знищити подібними вкидами без підтвердження", а людям по хріну на інфогігієну - вони вперто повзуть на цвинтар вигукуючи по дорозі закиди від Трампа та путіна.

Уповноважений заявити наступне.
Попередні переговори на рівні Уолтц - Ермак та Сибіга - Рубіо прошли цілком задовільно, найближчими днями США та Україна розраховують виробити спільну позицію на переговорах з путіним щодо укладанні "Угоди про припинення вогню".. Станом на зараз я не можу повідомити нічого конкретного окрім трьох речей.

1. Ніхто не вимагає від України визнавати окуповані території російськими. Навіть натяку на таке немає.
2. Ніхто не вимагає відставки Зеленського.
3. Ніхто не вимагає віддавати путіну території які той вважає своїми.

Все інше - предмет переговорів, як нам повідомили, причому "з двох сторін", вони проходять абсолютно конструктивно.

Ну а тепер про "аналітика" з "Форбс" який на голубому оку видав інформацію про "не надання оновлень для РЕБ" для наших "16х". Звідки "аналітик зі ЗМІ" про це знає - для мене загадка. Подібної інформації від роботодавців у мене немає, спілкувався з двома льотчиками - підтверджень такої інформації знову немає. Все може бути, але щось мені здається, що "Форбс" знову спокусився на чиїсь гроші. Побачимо. Буде щось нове - лам одразу. Ну а зараз ми поговоримо про дві цікаві речі.

Є шанс на те, що Україна, не скоро, прохання губу не розкатувати, отримає літаки "Rafale" від Dassault Aviation. Кампанія планує за два роки майже потроїти випуск літаків, а також створити нові підприємства у країнах ЄС з тим, щоби ще збільшити виробництво та задовольнити потреби інших замовників, що цікаво "В першу чергу країн ЄС та СОЮЗНИКІВ ЄС" . У планах кампанії, у перспективі, вихід на паритетну кількість виготовлених літаків, у тому числі нових зразків що розробляються, з кількістю виготовлених F-35.

Не збираюся нічого розповідати про факти домовленостей - всі абсолютно переговори лише на попередній стадії, проте французи не проти включення у перспективі підприємств нашого "Оборонпрому" у ланцюг виготовлення літаків. Ще раз - це "надовго", станом на зараз у кампанії сформований пакет заказів, від тієї ж Індії зокрема, на 9 років вперед. Але при гарному розкладі та збільшенню виробництва Україна може вже через п'ять років отримати перші ******* літаки.

Просто нагадую - Індія обрала "Rafale" після "показових боїв" за участі російських Су-34 та новітньої модифікації F-16. Французький літак був на цих змаганнях переможцем.

Вже всі написали про суперечку між Францією та Німеччиною щодо того, які країни можуть розраховувати на гроші з "Оборонного фонду ЄС""(умовно). Нагадую - Європа взяла курс на повну самостійність у виготовленні зброї з тим, щоби не залежати від США та їх дозволів на використання зброї у якій є частка інтелектуальної та виробничої власності. Франція - лідер у сфері "незалежності" у виготовленні подібної зброї, вони з 50-х років розбудовували свій ВПК як майже абсолютно незалежний. Французам зараз абсолютно байдуже на позицію США - ті не можуть "вирубити" чи заборонити використання будь якого озброєння Республіки. І зараз Макрон вимагає розподіляти гроші на зброю виключно в країнах ЄС. Німеччина ж вимагає додати до ЄС Великобританію, Норвегію та Туреччину. Франція за Норвегію, але проти Туреччини та ВБ, проти останніх тому, що ті все одно залишаться у сфері пріоритетів США.
показать весь комментарий
09.03.2025 19:06 Ответить
Маємо надію, що справжній американський патріот, відданий ідеалам демократії і свободи, нарешті позбудеться новітнього американського гітлера і інших венсотрамповолтців за допомогою божих дронів. Бо інакше може виборів в США більше і не буде.
показать весь комментарий
09.03.2025 23:49 Ответить
Трумп - ворог України! Без сумнівів. Підар.
показать весь комментарий
09.03.2025 20:07 Ответить
ОКАЗЫВАЕТСЯ СТРАШНЕЕ АРАБСКОГО МИРА МОЖЕТ БЫТЬ ТАМПОН У КОТОРОГО ЗАБРАЛИ КОНФЕТКУ ..... ​В Европе осознали зависимость от США: Трамп способен превратить поставленные F-35 в груду металла - Дональд Трамп всего за два месяца на посту президента Соединенных Штатов сумел подорвать доверие ближайших союзников. ​В Европе осознали зависимость от США: Предательство Соединенными Штатами Украины сильно встревожило Европу. Там внезапно осознали свою зависимость от Вашингтона в сфере вооружений. Заговорили об этом, в частности, в Германии. В Берлине начали обсуждать контракт на покупку у Соединенных Штатов 35 истребителей F-35A на сумму свыше 8 млрд евро. Вашингтон, скорее всего, сможет влиять на эти борта после их поставок в Германию вплоть до их полного отключения. Эксперты отмечают, что в самолеты может быть встроена функция Kill Switch - виртуальный "рубильник", при активации которого F-35A будут в один момент превращены в груду металла. "Kill Switch в F-35 - это больше, чем просто слух", - рассказал глава отдела коммуникаций немецкой оружейной компании Hensoldt Иоахим Шранцхофер. Но уточнил, что американский разработчик имеет возможность деактивировать самолет через систему планирования боевых операций. Борт в этом случае даже нельзя будет завести, чтобы поднять в воздух. Президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Германия может пойти на расторжение контракта, если угроза по F-35 сохранится. Не только Германия опасается предательства со стороны США, но и другие союзники и партнеры в Европе. Оказалось, что европейские страны критически зависимы от американского вооружения. "После того как США прекратили военную поддержку Украины, резко повернувшись к России, многие европейские правительства начали сожалеть за десятилетия закупок американского оружия, что сделало их зависимыми от Вашингтона", - говорится в статье. Многие страны сейчас задумались о том, что Америка может в будущем так же предать и их, как сейчас Украину. Прекратив Украине военную помощь, США, помимо прочего, фактически сделали неработоспособными ранее поставленные украинцам ракетные установки HIMARS. Это стало демонстрацией возможностей Америки, которая очень не понравилась союзникам. "По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в период с 2019 по 2023 год на долю Америки пришлось 55% импорта оборонной техники в Европу, тогда как в предыдущие пять лет этот показатель составлял 35%. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что если бы он все еще был на своем посту, он немедленно бы поручил оценить зависимости и уязвимости вооружений от партнеров, в частности США", - говорится в статье. Отметим, что Трамп своей политикой подставляет не только партнеров и союзников, но и собственный военно-промышленный комплекс. Его поведение разрушает доверие, что стало "совершенно фатальным" для производителей американского вооружения в вопросе экспорта. Единство Запада подорвано.
показать весь комментарий
09.03.2025 21:07 Ответить
Та щоб ти здох, путла шльондра заговенна! Прокляття тобі на твою руду бошку та всіх твоїх нащадків! Щоб ви там всі , падли, перетерпіли всі страждання, що випали на долю українців!
показать весь комментарий
09.03.2025 23:48 Ответить
Й хто купуватиме вашу зброю після всього цього,придурки?
показать весь комментарий
10.03.2025 07:54 Ответить
Страница 3 из 3
 
 