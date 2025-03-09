Евросоюз продолжит отказываться от российского газа, - фон дер Ляйен

ЕС продолжит реализацию плана отказа от российского газа для достижения энергетической независимости от России.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Она подчеркнула необходимость избегать возможных лазеек для обхода санкций.

По ее словам, Европейский Союз остается приверженным плану полного прекращения поставок российского газа.

Выступая в Брюсселе, она подчеркнула важность постепенного отказа от российского энергоресурса, отметив, что это "абсолютно необходимо" для обеспечения энергетической независимости ЕС.

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"Мы достигли успеха, но мы всегда видим, конечно, что есть лазейки, с которыми мы должны быть осторожными и работать над ними", - добавила фон дер Ляйен, указав на потребность в дальнейшей работе для обеспечения эффективности санкций против России.