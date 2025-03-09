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Новости Санкции против России Отказ от российского газа
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Евросоюз продолжит отказываться от российского газа, - фон дер Ляйен

Бойкот российскому газу

ЕС продолжит реализацию плана отказа от российского газа для достижения энергетической независимости от России.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Она подчеркнула необходимость избегать возможных лазеек для обхода санкций.

По ее словам, Европейский Союз остается приверженным плану полного прекращения поставок российского газа.

Выступая в Брюсселе, она подчеркнула важность постепенного отказа от российского энергоресурса, отметив, что это "абсолютно необходимо" для обеспечения энергетической независимости ЕС.

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"Мы достигли успеха, но мы всегда видим, конечно, что есть лазейки, с которыми мы должны быть осторожными и работать над ними", - добавила фон дер Ляйен, указав на потребность в дальнейшей работе для обеспечения эффективности санкций против России.

Автор: 

Газ (10223) россия (95326) Евросоюз (17056) Урсула фон дер Ляйен (508)


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Топ комментарии
+5
Десь до третього тисячоліття мають відмовитися
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09.03.2025 17:00
+4
Чудове рішення Європи ,
про відмову від кацапського смердючого газу ,
нехай кацапня закачУє його в свої дупи

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09.03.2025 17:00
+3
Это правильно и газопроводы надо демонтировать все и навсегда, бо кацапы по ним как крысы к вам прилезут.
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09.03.2025 17:00
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Чудове рішення Європи ,
про відмову від кацапського смердючого газу ,
нехай кацапня закачУє його в свої дупи

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09.03.2025 17:00 Ответить
Десь до третього тисячоліття мають відмовитися
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09.03.2025 17:00 Ответить
В Берліні обіцяли триматись як мінімум до травня
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09.03.2025 17:35 Ответить
Это правильно и газопроводы надо демонтировать все и навсегда, бо кацапы по ним как крысы к вам прилезут.
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09.03.2025 17:00 Ответить
ЄС продовжить реалізацію плану відмови, буде уникати лазівок, залишиться відданим плану повного припинення постачання, підкреслила важливість поступової відмови від російського енергоресурсу. Дійсно ******* це не мішки перекидати. І для чого нам постійно подають такі гамнисті новини про ЄС ?
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09.03.2025 17:06 Ответить
Інших, на жаль, новин нема.
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09.03.2025 17:19 Ответить
продовжить продовжувати відмовлятися
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09.03.2025 17:06 Ответить
Сейчас самым умным решением было чтобы страны которые в разные временные периоды потеряли свои территории из за агрессии рашистов, начали возвращать контроль над своими территориями. Германии нужно ввести войска в Калининград, Японии нужно вводить войска на Курильские острова, Польша должна вернуть себе Брест, Китай должен вернуть себе Дальний восток и Сибирь, Украина должна вернуть себе Новгород, Ярославль, Владимир. Турция должна вернуть под свой контроль Кавказ.
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09.03.2025 17:09 Ответить
Это мое желание но это вряд ли произойдет. Я это понимаю.
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09.03.2025 17:24 Ответить
Зріджений природний газ авжеж не враховується
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09.03.2025 17:18 Ответить
Потужно продовжать?
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09.03.2025 17:26 Ответить
Європа з останніх сил продовжує відмовлятись від російського газу і бабла. Але опір все слабшає. Угорщина і Словаччина вже капітулювали.
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09.03.2025 17:33 Ответить
ЄС витрачає на нафту і газ з РФ більше, ніж на фінансову допомогу Україні
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09.03.2025 17:38 Ответить
И их можно понять. Это ж только Украина защищает какие-то европейские демократические ценности ценой собственных жизней. Остальные страны лицемерно действуют себе во благо: если газ нужен, то его возьмут; если не хотят пугать инвесторов, то конфискованное рашкинское бабло Украине не отдадут. Ну и так далее. Социал-куколды у власти.
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09.03.2025 18:02 Ответить
Це була брехня
А тепер правда -
Дані, зібрані аналітичною компанією Kpler і проаналізовані Politico, показують, що за перші 15 днів 2025 року 27 країн Європейського Союзу імпортували 837 300 метричних тонн скрапленого газу з Росії. Це рекордний показник у порівнянні з 760 100 тоннами, імпортованими за аналогічний період минулого року...
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09.03.2025 18:08 Ответить
Від американського теж треба буде відмовитись. Сьогодні Штати ворог України та об'єднаной Європи.
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09.03.2025 20:34 Ответить
 
 