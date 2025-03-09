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Новости Обстрелы Купянщины
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В феврале россияне нанесли 4,5 тысячи ударов по Купянской громаде, - ГВА

В МВА рассказали об обстрелах РФ по Купянской громаде

За февраль российские захватчики нанесли 4500 ударов различными типами вооружения по Купянской громаде Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Купянской ГВА Андрей Беседин, информирует Цензор.НЕТ.

"Били из разных типов вооружения: минометы, артиллерия, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА "Молния". Из них 116 КАБов. 18 человек получили травмы, два человека погибли, ранены шесть полицейских",- рассказал чиновник.

Беседин рассказал, что гуманитарная ситуация в громаде остается стабильной, а люди обеспечены всем необходимым. Также он сообщил, что сейчас в громаде осталось 2900 гражданских жителей.

Чиновник отметил, что людям необходимо эвакуироваться. По его словам, оккупанты бьют и по домам, и по критической инфраструктуре в Купянской громаде.

Также он добавил, что магазины в общинах работают, но почта - нет.

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обстрел (26850) Харьковская область (650) Купянский район (132) Купянск (609) война в Украине (3416)


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