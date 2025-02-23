Четыре человека пострадали в результате российских обстрелов Харьковщины за сутки. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Купянского и Богодуховского районов Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ударов по г. Харьков не зафиксировано.

Купянский район

02-10 23 февраля г. Купянск. Попадание FPV-дрона, без пострадавших.

09-15 22 февраля. На выезде из г. Купянск в результате попадания БПЛА в гражданский автомобиль получили ранения 63-летний мужчина (перелом ребер, повреждение грудной клетки, ожог лица) и 58-летняя женщина. Госпитализированы.

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12-10 м. Купянск. Попадание FPV-дрона в дорожное покрытие. Пострадавших нет.

12-11 Купянская территориальная громада, с. Пристин. В результате попадания FPV-дрона в частный дом возникло возгорание. Пострадавших нет.

12-40 На выезде из г. Купянск попадание FPV-дрона в автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

12-40 м. Купянск. В результате попадания FPV-дрона поврежден частный дом. Пострадавших нет.

12-44 Купянская территориальная громада, с. Пристин. В результате попадания FPV-дрона пострадал 44-летний мужчина, госпитализирован.

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Богодуховский район

Около 16:05. Золочевская территориальная громада, Золочев. В результате попадания КАБ уничтожен гараж, частично частный дом, поврежден многоквартирный дом, частные дома, гаражи. Пострадала 60-летняя женщина, без госпитализации.

16-05 Золочевская территориальная громада, возле с. Светличное. Попадание КАБ в открытую территорию.



