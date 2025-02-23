Четыре человека пострадали в результате российских обстрелов Харьковщины за сутки. ФОТО
За прошедшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Купянского и Богодуховского районов Харьковской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ударов по г. Харьков не зафиксировано.
Купянский район
- 02-10 23 февраля г. Купянск. Попадание FPV-дрона, без пострадавших.
- 09-15 22 февраля. На выезде из г. Купянск в результате попадания БПЛА в гражданский автомобиль получили ранения 63-летний мужчина (перелом ребер, повреждение грудной клетки, ожог лица) и 58-летняя женщина. Госпитализированы.
- 12-10 м. Купянск. Попадание FPV-дрона в дорожное покрытие. Пострадавших нет.
- 12-11 Купянская территориальная громада, с. Пристин. В результате попадания FPV-дрона в частный дом возникло возгорание. Пострадавших нет.
- 12-40 На выезде из г. Купянск попадание FPV-дрона в автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.
- 12-40 м. Купянск. В результате попадания FPV-дрона поврежден частный дом. Пострадавших нет.
- 12-44 Купянская территориальная громада, с. Пристин. В результате попадания FPV-дрона пострадал 44-летний мужчина, госпитализирован.
Богодуховский район
- Около 16:05. Золочевская территориальная громада, Золочев. В результате попадания КАБ уничтожен гараж, частично частный дом, поврежден многоквартирный дом, частные дома, гаражи. Пострадала 60-летняя женщина, без госпитализации.
- 16-05 Золочевская территориальная громада, возле с. Светличное. Попадание КАБ в открытую территорию.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль