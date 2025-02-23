РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11050 посетителей онлайн
Новости Фото
486 0

Четыре человека пострадали в результате российских обстрелов Харьковщины за сутки. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Купянского и Богодуховского районов Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ударов по г. Харьков не зафиксировано.

Купянский район

  • 02-10 23 февраля г. Купянск. Попадание FPV-дрона, без пострадавших.
  • 09-15 22 февраля. На выезде из г. Купянск в результате попадания БПЛА в гражданский автомобиль получили ранения 63-летний мужчина (перелом ребер, повреждение грудной клетки, ожог лица) и 58-летняя женщина. Госпитализированы.

Читайте также: Оккупанты ударили КАБами по Золочевской громаде Харьковщины, ранена женщина

  • 12-10 м. Купянск. Попадание FPV-дрона в дорожное покрытие. Пострадавших нет.
  • 12-11 Купянская территориальная громада, с. Пристин. В результате попадания FPV-дрона в частный дом возникло возгорание. Пострадавших нет.
  • 12-40 На выезде из г. Купянск попадание FPV-дрона в автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.
  • 12-40 м. Купянск. В результате попадания FPV-дрона поврежден частный дом. Пострадавших нет.
  • 12-44 Купянская территориальная громада, с. Пристин. В результате попадания FPV-дрона пострадал 44-летний мужчина, госпитализирован.

Смотрите: Сутки в Запорожье: ранена женщина, повреждены дома и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

Богодуховский район

  • Около 16:05. Золочевская территориальная громада, Золочев. В результате попадания КАБ уничтожен гараж, частично частный дом, поврежден многоквартирный дом, частные дома, гаражи. Пострадала 60-летняя женщина, без госпитализации.
  • 16-05 Золочевская территориальная громада, возле с. Светличное. Попадание КАБ в открытую территорию.

Обстрел Золочева
Обстрел Золочева

Автор: 

обстрел (28274) Харьковская область (1200) Богодуховский район (69) Купянский район (274) Купянск (696) Золочев (28)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 