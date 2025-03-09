Никто не был жестче к России, чем я, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не был более жестким в отношении России, чем он.

Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп подчеркнул, что осуществлял жесткую политику в отношении России во время своего первого президентского срока.

"Я думаю, что я был очень жестким в отношении России. Жестче, чем кто-либо когда-либо был к России, если вы подумаете об этом", - сказал американский лидер.

Глава США добавил, что диктатор РФ Владимир Путин "был бы первым, кто это подтвердил".

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