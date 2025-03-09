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Новости Президент Трамп Политика Трампа относительно РФ
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Никто не был жестче к России, чем я, - Трамп

Трамп рассказал о своей жесткой политике в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не был более жестким в отношении России, чем он.

Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп подчеркнул, что осуществлял жесткую политику в отношении России во время своего первого президентского срока.

"Я думаю, что я был очень жестким в отношении России. Жестче, чем кто-либо когда-либо был к России, если вы подумаете об этом", - сказал американский лидер.

Глава США добавил, что диктатор РФ Владимир Путин "был бы первым, кто это подтвердил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы проведем личную встречу с Трампом, когда наступит время, - фон дер Ляйен

Автор: 

россия (95326) Трамп Дональд (5048)


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Топ комментарии
+34
Та куда вже жорсткіше.
Зализав ху-йлу жопу так шо срати важко...
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09.03.2025 17:42
+33
Как Чемберлен с Гитлером, рыжий держит всех за идиотов
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09.03.2025 17:39
+31
Чемберлен, хоч його всюди поминають, не переходив на бік Гітлера під час війни, як це зробив Трамп.
Він був на порядок порядніший ніж оце чмо...
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09.03.2025 17:44
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Маємо х=ло 2 (Зеленський), х=ло 3 Трумп. Три х=ла.
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09.03.2025 19:45 Ответить
ты это своему хозяину ***** расскажи,в Украине дураков нет
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09.03.2025 20:15 Ответить
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09.03.2025 21:09 Ответить
І шо тепер?тепер ти став улюбленцем кисельова і путінського гарема старих маразматичок/отрядів/Вони тепер співають диферамби і дають свої вказівки які ти виконуєш. То нічого що на Росії вас завжди називали тупими піндосами. 'і погрожували своїми ракетами. Тепер у вас "мир да любовь"
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09.03.2025 21:31 Ответить
Наждачку до язика скотчем примотував!
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09.03.2025 21:46 Ответить
Мой хороший друг, Путин, может это подтвердить.
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09.03.2025 21:55 Ответить
Раньше Америкой правили умные, их выбирали умные.
Теперь Америкой правит ******* и наркоман. Их выбрали *******ы и наркоманы.
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09.03.2025 22:24 Ответить
***** фейки від кацапів виглядають більш продуманими, ніж брехня цього рижого поца🤦🤦🤦
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09.03.2025 22:44 Ответить
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