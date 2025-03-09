Мы проведем личную встречу с Трампом, когда наступит время, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом, когда наступит время.

Об этом глава Еврокомиссии заявила на пресс-конференции в Брюсселе 9 марта, посвященной первым 100 дням ее работы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Фон дер Ляйен считает, что она поддерживает достаточный уровень контактов с США, а для личной встречи с Трампом время еще не пришло.

"Думаю, что мы проведем личную встречу, когда наступит время. Это положение дел на данный момент", - заявила президент Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли она встретиться с президентом США.

Она также напомнила, что "впервые встретилась с президентом Трампом, когда он был на последнем году своего первого мандата, и это был первый год моего первого мандата".

Также читайте: Между ЕС и США есть разногласия, но мы - близкие союзники, - фон дер Ляйен