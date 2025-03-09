Мы проведем личную встречу с Трампом, когда наступит время, - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом, когда наступит время.
Об этом глава Еврокомиссии заявила на пресс-конференции в Брюсселе 9 марта, посвященной первым 100 дням ее работы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Фон дер Ляйен считает, что она поддерживает достаточный уровень контактов с США, а для личной встречи с Трампом время еще не пришло.
"Думаю, что мы проведем личную встречу, когда наступит время. Это положение дел на данный момент", - заявила президент Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли она встретиться с президентом США.
Она также напомнила, что "впервые встретилась с президентом Трампом, когда он был на последнем году своего первого мандата, и это был первый год моего первого мандата".
Итак, мы уже встречались. У нас был телефонный разговор. Мы говорили также вместе с другими членами G7 по видеосвязи. Так что контакты есть", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.
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