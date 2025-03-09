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Новости Европа и США
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Мы проведем личную встречу с Трампом, когда наступит время, - фон дер Ляйен

Встреча фон дер Ляйен с Трампом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом, когда наступит время.

Об этом глава Еврокомиссии заявила на пресс-конференции в Брюсселе 9 марта, посвященной первым 100 дням ее работы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Фон дер Ляйен считает, что она поддерживает достаточный уровень контактов с США, а для личной встречи с Трампом время еще не пришло.

"Думаю, что мы проведем личную встречу, когда наступит время. Это положение дел на данный момент", - заявила президент Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли она встретиться с президентом США.

Она также напомнила, что "впервые встретилась с президентом Трампом, когда он был на последнем году своего первого мандата, и это был первый год моего первого мандата".

Также читайте: Между ЕС и США есть разногласия, но мы - близкие союзники, - фон дер Ляйен

Итак, мы уже встречались. У нас был телефонный разговор. Мы говорили также вместе с другими членами G7 по видеосвязи. Так что контакты есть", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Автор: 

США (26336) Евросоюз (17056) Трамп Дональд (5048) Урсула фон дер Ляйен (508)


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Топ комментарии
+5
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09.03.2025 15:32
+4
А може треба зараз вже говорити з Трампом, а не чекати додаткових тисячів загиблих в України через гойдалки з військовою допомогою США?...
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09.03.2025 15:35
+2
Украине нужно подать на голосование в ООН резолюцию о признании Рашки страной террористом.
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09.03.2025 15:32
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Украине нужно подать на голосование в ООН резолюцию о признании Рашки страной террористом.
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09.03.2025 15:32 Ответить
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09.03.2025 15:32 Ответить
карнавал у Німеччині
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09.03.2025 15:33 Ответить
Трампу потрібна ця зустріч?
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09.03.2025 15:33 Ответить
А може треба зараз вже говорити з Трампом, а не чекати додаткових тисячів загиблих в України через гойдалки з військовою допомогою США?...
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09.03.2025 15:35 Ответить
Їм все рівно. Вони хочуть війну якнайдовше затягнути. Вже майже відкрито про це кажуть.
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09.03.2025 15:44 Ответить
А ми їх по мордах тими безпековими угодами, що напідписували... Зате, як вони обнімаються гарно і розповідають про велич Найвеличнішого під час зустрічей...
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09.03.2025 15:46 Ответить
це не працює з тими, у кого порушена психіка. спочатку трамп сам повинен зрозуміти, що він обосрався. і на це поки що є шанс
шанс на те, що українці, які голосували за ржач та асфальт замість армії зрозуміють із чим пов'язані тисячі смертей набагато нижчe
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09.03.2025 15:47 Ответить
З Трампом така сама ситуація, як і з тими, кому асфалт був важливіший...нічого він не визнає...його тільки примусити можливо...
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09.03.2025 15:55 Ответить
Дуже сумнівною що він щось "зрозуміє". Трамп свідомо пішов на всі репутаційні втрати не для того щоб передумати.
Зараз в нього завдання найшвидше пройти "око бурі". А сама буря вляжеться тільки зі знищенням України. Тому методи будуть використані любі вплоть до застосування військових дій проти нас...
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09.03.2025 16:01 Ответить
Ніякі дипломатичні підтанцьовки не змінять орієнтацію передастів . Хоч зараз їдь, хоч потім. Просто fon der Ляйєн необхідно придбати ще пару чавунних сковорідок на голову трумпа.
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09.03.2025 16:04 Ответить
Орієнтація орієнтацією, але треба думати, як вирішувати з ними питання на свою користь, а не опускати руки через орієнтацію неадекватів..
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09.03.2025 16:07 Ответить
Та так, але моя точка зору незмінна: нинішня адміністрація міцно сидить на позиціях кремля. Поки що стріляє по нас артилерією. Скоро в хід підуть далекобійні ракети. Не бачу разону перемовин. Любих.
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09.03.2025 16:15 Ответить
Тобі тампони нічого не дадуть, 25 центів за твій смердючій комент за капітуляцію перед рудим *********.
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09.03.2025 16:35 Ответить
коли "настане час "війська США та РФ зрівняють міста ЄС з землею а ДЕр Ляйн в кращому випадку буде проводити зустрічь з медведями у сибірській колонії
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09.03.2025 15:47 Ответить
Думаю будет новый союз обороны в Европе, кто не захочет тех выкинут за борт, а сам ЕС тихо будет отмирать как организация бюрократов, типо ПАСЕ
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09.03.2025 15:57 Ответить
Для цього потрібен один потужний і авторитетний організатор, локомотив, так би мовити. Найбільш вірогідні претенденти на цю роль в Європі - Німеччина і Франція - постійно між собою собачаться, перетягуючи ковдру. Тому хто зна, що з цього вийде. Не дарма ж сама фон дер Ляєн говорить: "Європейський Союз заклав основи можливого створення європейського оборонного союзу.", тобто, сама не впевнена, що його вдаться створити.
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09.03.2025 16:39 Ответить
Короче ЕС всё, как организация не имеет сенсу, сейчас нужно смотреть на союз стран Европы, Франция, Британия, Польша, Швеция и тд ..
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09.03.2025 15:54 Ответить
згадав сцену з "Собачого серця" з візитом трьох у кожанках, -Ну тоді купітє журнали!
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09.03.2025 15:58 Ответить
Мені цей старий підорас Трамп нагадуе обізяну. Варто подивитись його виступ по ТВ без звуку, то трампівська міміка губами нагадує обізяну, яка щось розповідає.
Може йому вже пора в клітку, до своїх?
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09.03.2025 16:02 Ответить
Архiдеi ещьо не расцвелi! 😀
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09.03.2025 16:24 Ответить
"Не на часі...", десь то вже чув
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09.03.2025 18:45 Ответить
Палата № 6 уже заждалась своего пациента
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09.03.2025 20:47 Ответить
 
 