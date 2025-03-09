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Новости Замена Starlink для Украины Угрозы Маска отключить Starlink Украине
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Никто не угрожал отключить Украину от Starlink, - Рубио

Рубо говорит, что Украине не будут отключать Starlink

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "никто не угрожал отключить Украину" от спутниковой сети Starlink.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Рубио ответил на публикацию польского коллеги Радослава Сикорского, в которой тот отреагировал на угрозы миллиардера Илона Маска отключить для ВСУ системы Starlink.

"Никто не угрожал отключить Украину от Starlink", - заявил глава американской дипломатии.

В своей заметке Рубио добавил, что без спутниковой связи Starlink "Украина уже давно бы проиграла войну, а россияне были на границе с Польшей".

"И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, и россияне были бы сейчас на границе с Польшей",- написал глава Госдепа.

Напомним, американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск убежден, что Starlink является ключевым для Сил обороны Украины, потому что без него линия фронта рухнула бы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша уже заказала для Украины почти 25 тыс. терминалов Starlink и будет оплачивать их работу до конца сентября

Автор: 

США (26336) Starlink (114) Рубио Марко (132)


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Топ комментарии
+17
коли кожний прибічник ордену трамплієрів починає ******* про відклюення старлінка, то до цього вже треба терміново готуватись.
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09.03.2025 18:29
+17
Зебіли, на що ви розраховували коли голосували за цього покидька та за клоунів в Раді?
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09.03.2025 18:52
+14
Нехай йде він ***** підарас прокацапсько-американський, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця навіть якщо Старлінк буде відключений!
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09.03.2025 18:27
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"без спутниковой связи Starlink "Украина уже давно бы проиграла войну, а россияне были на границе с Польшей""

Это он серьезно?
Кстати, что они тоже пользуются им, он наверно даже и не знает.
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09.03.2025 19:32 Ответить
Припинити надання розвідданих Україні теж НІХТО не погрожував. Просто припинили і все!
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09.03.2025 19:37 Ответить
і знову "І скажіть спасибі ..."

я не фахівець, але мені здається, що це якийсь комплекс неповноцінності постійно вимагати, щоб тобі дякували
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09.03.2025 19:43 Ответить
Рудий дід єнд Ко, їдіть на йух! Дякую!
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09.03.2025 19:49 Ответить
А! Зрозуміло - вирвані контексти пішли і "ви не так зрозуміли"....
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09.03.2025 19:47 Ответить
Та й розвіддані ніхто не погрожував відключати, але взяли і тихенько "вимкнули". Те саме і по оновленню налаштувань F-16.
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09.03.2025 20:05 Ответить
Застидалося оточення Рудого. Він пропонував сдєлкі і ХАМАСУ і рушникам, рушники обізвали *********. А доля правди є. Рудий та його стряпчі дійсно діють як вуличні ********.
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09.03.2025 20:06 Ответить
скоти задню включили
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09.03.2025 20:23 Ответить
Україна - ЗСУ відбили орків від півночи по усьому періметру йще до того , як в"явився в нас "Старлінк" . Так що Київ за 3 дня чи 2 тиждня ми усим цим нажерлися вкрай ... Виходить , що не "Де-Вінчі" своє життя віддав , що тут жили українці , а якийсь племінник Рубіо ... Війну ведуть люди й вони дуже хрупкі істоти - тому й гинуть на війні . Й Старлінк врятував сотні тисяч бійців ЗСУ від загибелі й поранень , але він так само не міг й не є фактором а ні перемоги , а ні поразки . Бо УПА нищила йще 10 років після того як зконав сралін . Це тільки фактор збереження життів ... Йой , якщо б вони розуміли , що таким чином тільки собі шкоду (іміджеву) наносять й відмовляються рятувати наших героїв . Але ніколи , півторюю ніколи ЗСУ не припинить вогонь без жодних гарантій того , що це припинення вогню не буде коштувати нам тисяч життів в майбутньому .
Вони навіть ЗЕ не змогли залякати , що ж казати про тих , хто на нулі кожен день ризикує життям !!!
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09.03.2025 20:43 Ответить
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