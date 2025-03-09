Никто не угрожал отключить Украину от Starlink, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "никто не угрожал отключить Украину" от спутниковой сети Starlink.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Рубио ответил на публикацию польского коллеги Радослава Сикорского, в которой тот отреагировал на угрозы миллиардера Илона Маска отключить для ВСУ системы Starlink.

"Никто не угрожал отключить Украину от Starlink", - заявил глава американской дипломатии.

В своей заметке Рубио добавил, что без спутниковой связи Starlink "Украина уже давно бы проиграла войну, а россияне были на границе с Польшей".

"И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, и россияне были бы сейчас на границе с Польшей",- написал глава Госдепа.

Напомним, американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск убежден, что Starlink является ключевым для Сил обороны Украины, потому что без него линия фронта рухнула бы.

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