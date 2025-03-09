Никто не угрожал отключить Украину от Starlink, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "никто не угрожал отключить Украину" от спутниковой сети Starlink.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Рубио ответил на публикацию польского коллеги Радослава Сикорского, в которой тот отреагировал на угрозы миллиардера Илона Маска отключить для ВСУ системы Starlink.
"Никто не угрожал отключить Украину от Starlink", - заявил глава американской дипломатии.
В своей заметке Рубио добавил, что без спутниковой связи Starlink "Украина уже давно бы проиграла войну, а россияне были на границе с Польшей".
"И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, и россияне были бы сейчас на границе с Польшей",- написал глава Госдепа.
Напомним, американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск убежден, что Starlink является ключевым для Сил обороны Украины, потому что без него линия фронта рухнула бы.
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Это он серьезно?
Кстати, что они тоже пользуются им, он наверно даже и не знает.
я не фахівець, але мені здається, що це якийсь комплекс неповноцінності постійно вимагати, щоб тобі дякували
Вони навіть ЗЕ не змогли залякати , що ж казати про тих , хто на нулі кожен день ризикує життям !!!