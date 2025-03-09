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Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 9 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.
Движение ударных БпЛА
- Сумская область - угроза применения ударных БпЛА.
- Одесская область - воздушная тревога из-за БпЛА, возможна работа ПВО.
Обновление по движению БпЛА
- Запорожская область – воздушная тревога через БпЛА, возможна работа ПВО.
- Днепропетровская область – угроза ударных БПЛА из Запорожской области.
- Днепр – в направлении города вражеский БпЛА.
Обновление по состоянию на 22:08
- БПЛА на Сумщине, двигаются в западном направлении.
- БПЛА на Полтавщине, двигаются в западном и южном направлениях.
- БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном и северном направлениях.
- БПЛА на Харьковщине, двигаются в западном направлении.
- БПЛА на Днепропетровщине, двигаются в северо-западном направлении.
- БПЛА на Николаевщине, двигаются в западном направлении.
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+12 Argentum #556782
показать весь комментарий09.03.2025 18:58
+7 ANTIkomment
показать весь комментарий09.03.2025 20:46
+3 Понад усе #600942
показать весь комментарий09.03.2025 18:59
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Він хоче нашої капітуляції.
а цей цинічний брехун і холуй Трампа !!