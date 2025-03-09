РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10146 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
3 869 10

Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 9 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БпЛА

  • Сумская область - угроза применения ударных БпЛА.
  • Одесская область - воздушная тревога из-за БпЛА, возможна работа ПВО.

Обновление по движению БпЛА

  • Запорожская область – воздушная тревога через БпЛА, возможна работа ПВО.
  • Днепропетровская область – угроза ударных БПЛА из Запорожской области.
  • Днепр – в направлении города вражеский БпЛА.

Обновление по состоянию на 22:08

  • БПЛА на Сумщине, двигаются в западном направлении.
  • БПЛА на Полтавщине, двигаются в западном и южном направлениях.
  • БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном и северном направлениях.
  • БПЛА на Харьковщине, двигаются в западном направлении.
  • БПЛА на Днепропетровщине, двигаются в северо-западном направлении.
  • БПЛА на Николаевщине, двигаются в западном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Воздушные силы (2241) воздушная тревога (772) Шахед (929) война в Украине (3416)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Трамп, ау! Тут Путін знову прагне миру.
показать весь комментарий
09.03.2025 18:58
+7
Цензор! Агов! а чи не занадто ви такі гарні фото ставите до новин атаки "шахедів", немов "голуби миру" в ясному небі... може щось інше?... "Креативчики", увімкніть розумний підхід та критичне мислення!
показать весь комментарий
09.03.2025 20:46
+3
це вони з переляку , Трампона сьцють .
показать весь комментарий
09.03.2025 18:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп, ау! Тут Путін знову прагне миру.
показать весь комментарий
09.03.2025 18:58 Ответить
це вони з переляку , Трампона сьцють .
показать весь комментарий
09.03.2025 18:59 Ответить
трамп миру не хоче.
Він хоче нашої капітуляції.
показать весь комментарий
09.03.2025 19:16 Ответить
Трамп ляпнув, що на місці його дружбана ×уйла кожен так робив би, включно із самим Трампоном.
показать весь комментарий
10.03.2025 00:00 Ответить
Цензор! Агов! а чи не занадто ви такі гарні фото ставите до новин атаки "шахедів", немов "голуби миру" в ясному небі... може щось інше?... "Креативчики", увімкніть розумний підхід та критичне мислення!
показать весь комментарий
09.03.2025 20:46 Ответить
це просто відображений момент коли вони стартували у мирному небі воронежчини на заході сонця, яке відблискує ніжним рожевим кольором на крилах. А через годину, коли вони наблизяться до кордону України, настануть сутінки і картинка вже не буде такою клікабельною.
показать весь комментарий
09.03.2025 22:35 Ответить
Бльооо. ШО за фоточка з руснявими шахєдами, Бутусов? В казці і так живемо в цензорівських новинах- зєля і те, і те, мАлАдєц, прям голуб миру, і промисловість мільйони дронів випускає, і ракети мільярдами(тут прям хочеться про Нептуни спитати- де вони, невже нагадують про П'ятого, і тому ніЗЗя?), ще й картинонька з Шахєдами тупа як квартал-95!
показать весь комментарий
10.03.2025 00:02 Ответить
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" - СМИ
показать весь комментарий
10.03.2025 00:03 Ответить
Брат Венса , дуже порядний чоловік і воін ,
а цей цинічний брехун і холуй Трампа !!
показать весь комментарий
10.03.2025 00:16 Ответить
Хусейну таку б підтримку - болотники, косоокі півничанє, воєни ісламу, зхолокощені, мешканці чайної країни та нащадки "вольнава запада"... Ото б ввалили світові...
показать весь комментарий
10.03.2025 00:34 Ответить
 
 