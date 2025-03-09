Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)

Вечером 9 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БпЛА

Сумская область - угроза применения ударных БпЛА.

Одесская область - воздушная тревога из-за БпЛА, возможна работа ПВО.

Обновление по движению БпЛА

Запорожская область – воздушная тревога через БпЛА, возможна работа ПВО.

Днепропетровская область – угроза ударных БПЛА из Запорожской области.

Днепр – в направлении города вражеский БпЛА.

Обновление по состоянию на 22:08

БПЛА на Сумщине, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Полтавщине, двигаются в западном и южном направлениях.

БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном и северном направлениях.

БПЛА на Харьковщине, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Днепропетровщине, двигаются в северо-западном направлении.

БПЛА на Николаевщине, двигаются в западном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)