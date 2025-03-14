Программу для безопасного разминирования "Трек сапера" испытают на полигоне для тестирования новых технологий, - Минобороны

Планируется проведение испытания программно-аппаратного комплекса с рабочим названием "Трек сапера". Эта разработка позволяет контролировать процесс очистки от взрывоопасных предметов в реальном времени.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, программа визуализирует путь специалиста по разминированию, что позволяет повысить уровень его безопасности.

""Трек сапера" пройдет испытания на полигоне для тестирования новых технологий, которые используются в процессах разминирования. Это позволит оценить его эффективность в реальных полевых условиях и определить возможности для дальнейшего использования в военных и гуманитарных операциях", - рассказала представитель Главного управления противоминной деятельности и экологической безопасности полковник Ольга Дробот.

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Сообщается, что с программой "Трек сапера" представители Минобороны ознакомились во время визита на украинское предприятие, которое специализируется на производстве современных металлоискателей Trembita и занимается разработкой новых технологий для повышения эффективности работ по разминированию и усиления безопасности гражданского населения.

Также было продемонстрировано мобильное приложение для оперативного информирования населения об опасных территориях, которое будет способствовать снижению рисков для гражданских.

Как отметила Ольга Дробот, эффективное сотрудничество между оборонным ведомством и национальными производителями технологий в сфере противоминной деятельности способствует повышению безопасности как военнослужащих, так и гражданского населения.

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Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны прорабатывает возможность создания современного испытательного полигона для тестирования новых технологий, которые используются в процессах разминирования, в частности с привлечением искусственного интеллекта.