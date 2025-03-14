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Новости Атаки ДРГ на приграничье
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На севере Сумщины россияне изменили тактику - на отдельных участках фронта атакуют не ДРГ, а пехотой, - ОТГ "Сиверск"

ДРГ на Сумщине

На севере Сумской области российские войска, пытаются применять не только ДРГ, а и малые группы пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире сказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Сиверск", полковник ВСУ Вадим Мысник.

"Тактика диверсионно-разведывательных групп меняется в зависимости от времени года, но, в основном сейчас, следует уже говорить об активности боевой. Там не столько ДРГ, сколько малые группы пехоты применяются со стороны врага", - сообщил Мысник.

Спикер заверил, что Силы обороны применяют весь имеющийся арсенал вооружения против групп пехоты врага. В частности, и против ДРГ.

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"Активность применения врагом ДРГ постоянна на северной границе, поэтому у нас налажена система обороны. Мы применяем все имеющиеся технические средства с целью своевременного выявления таких попыток (продвижения и уничтожаем врага, поэтому на Черниговщине мы уже практически с Нового года таких попыток не фиксировали", - добавил он.

По словам Мысника, "на севере Сумской области такие единичные случаи происходят, но наши Силы обороны своевременно обнаруживают их, уничтожают, не дают проникать на нашу территорию, однако именно боевая активность на границе осуществляется в тех районах, на флангах, где наши Силы обороны выполняют боевые задачи на территории врага".

"Относительно применения боевой техники, то у противника совсем плохо с этим, потому что мы обнаруживаем такие попытки еще на подходе к границе и максимально их там уничтожаем", - подчеркнул спикер.

Читайте также: За последние несколько недель пограничники отбили две атаки ДРГ на Сумщине, - Госпогранслужба

Ранее Сумская ОВА сообщала, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на Сумщину практически по всей границе.

13 марта Совет обороны Сумской области ввел обязательную эвакуацию населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад Сумского района.

Автор: 

Сумская область (3011) ВСУ (6548) ДРГ (98) ОТГ Сиверск (9)


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Топ комментарии
+3
Пишіть просто - кацапи почали атакувати Сумщину ! А що , були якісь сумніви ... ?
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14.03.2025 15:15
+3
Пів року продовжувалося курська авантюра де zeоманський знищував живу силу, техніку і боеприпвси ЗСУ...при тому що за цей час, не було нічого зроблено по фортифікації, бліндажів, окопів...гроші пішли на російські реактори, в російську казну.
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14.03.2025 15:23
+2
Сцуки знач скоро техніку підтягнуть.🤬
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14.03.2025 15:08
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Сцуки знач скоро техніку підтягнуть.🤬
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14.03.2025 15:08 Ответить
як неочікувано
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14.03.2025 15:09 Ответить
Підозрюю, що протягом кількох днів піде не тільки піхота...
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14.03.2025 15:11 Ответить
+верблюди
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14.03.2025 15:42 Ответить
Пишіть просто - кацапи почали атакувати Сумщину ! А що , були якісь сумніви ... ?
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14.03.2025 15:15 Ответить
Пів року продовжувалося курська авантюра де zeоманський знищував живу силу, техніку і боеприпвси ЗСУ...при тому що за цей час, не було нічого зроблено по фортифікації, бліндажів, окопів...гроші пішли на російські реактори, в російську казну.
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14.03.2025 15:23 Ответить
Щей врахуйте скіки важкої техніки було залишено ЗСУ з відходу з курщини - https://www.5.ua/ru/rehyoni/ostavyly-okkupantam-moshchnoe-oruzhye-smy-uznaly-pod-chym-davlenyem-vsu-otkhodiat-yz-kurshchyni-346917.html
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14.03.2025 15:52 Ответить
І скіки ?
Сам своє посилання хоч прочитав ?
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14.03.2025 16:09 Ответить
А цього шо мало.
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14.03.2025 16:21 Ответить
Спочатку я був проти Суджі. Зараз бачу, що нам потрібна була така операція. Тим більш що нас ніхто не очікував. Але її не завершили так, як я її бачив. ЗСУ потрібно було маневрувати у бік Вовчанська. А курськ - то таке.
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14.03.2025 18:17 Ответить
невже не можна якось замінувати прикордоння...
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14.03.2025 15:56 Ответить
Взагалі то - воно мінується вже 3 роки , і укріплення побудовані ... принаймні на папері
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14.03.2025 16:10 Ответить
суджа - наш, Сумщина дякує найвеличнішому верховному
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14.03.2025 16:02 Ответить
 
 