На севере Сумщины россияне изменили тактику - на отдельных участках фронта атакуют не ДРГ, а пехотой, - ОТГ "Сиверск"

На севере Сумской области российские войска, пытаются применять не только ДРГ, а и малые группы пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире сказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Сиверск", полковник ВСУ Вадим Мысник.

"Тактика диверсионно-разведывательных групп меняется в зависимости от времени года, но, в основном сейчас, следует уже говорить об активности боевой. Там не столько ДРГ, сколько малые группы пехоты применяются со стороны врага", - сообщил Мысник.

Спикер заверил, что Силы обороны применяют весь имеющийся арсенал вооружения против групп пехоты врага. В частности, и против ДРГ.

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"Активность применения врагом ДРГ постоянна на северной границе, поэтому у нас налажена система обороны. Мы применяем все имеющиеся технические средства с целью своевременного выявления таких попыток (продвижения и уничтожаем врага, поэтому на Черниговщине мы уже практически с Нового года таких попыток не фиксировали", - добавил он.

По словам Мысника, "на севере Сумской области такие единичные случаи происходят, но наши Силы обороны своевременно обнаруживают их, уничтожают, не дают проникать на нашу территорию, однако именно боевая активность на границе осуществляется в тех районах, на флангах, где наши Силы обороны выполняют боевые задачи на территории врага".

"Относительно применения боевой техники, то у противника совсем плохо с этим, потому что мы обнаруживаем такие попытки еще на подходе к границе и максимально их там уничтожаем", - подчеркнул спикер.

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Ранее Сумская ОВА сообщала, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на Сумщину практически по всей границе.

13 марта Совет обороны Сумской области ввел обязательную эвакуацию населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад Сумского района.