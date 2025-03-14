Германия готова выделить Украине дополнительные €3 млрд военной помощи, - представитель правительства ФРГ Гебештрайт

Демократические партии Германии достигли договоренности, которая открывает путь к выделению Украине дополнительных €3 миллиардов военной помощи.

Об этом заявил на брифинге в Берлине представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канцлер сказал, что если будет "встречное финансирование"..., то ничто не может помешать такой договоренности. Поэтому мы должны подождать и посмотреть, будет ли встречное финансирование, и тогда это можно будет сделать быстро", - отметил Гебештрайт.

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Он добавил, что договоренность о снятии долгового ограничения (так называемого долгового тормоза) откроет путь для принятия решения. По данным Handelsblatt, соответствующее голосование может состояться уже на следующей неделе, вероятно, до вторника.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что не выступает против дополнительной помощи Украине, однако подчеркивал необходимость привлечения новых долгов, поскольку перебрасывание средств из других бюджетных статей невозможна.

Также министр обороны Борис Писториус после встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым подтвердил готовность предоставить дополнительные миллиарды на оборону.

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