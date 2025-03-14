Россияне сбросили КАБ на центр Херсона: трое раненых, повреждены медучреждения, магазины, офисы, автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

14 марта после обеда российские войска сбросили КАБ на центр Херсона. Повреждены многие здания, пострадал 23-летний парень, 50-летняя женщина и 49-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Управляемой авиабомбой в рабочее время по центру Херсона. Так российские террористы поздравили нас с Днем добровольца Украины", - написал он.

Повреждены медучреждение, магазины, офисы, автомобили. Много выбитых окон

На сейчас известно об одном пострадавшем - 23-летний молодой человек получил минно-взрывную травму.

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"Фиксируем последствия вражеского авиаудара по центру города. Изучаем объемы повреждений. Спасибо всем службам. Помогаем чудом уцелевшим людям", - добавил Мрочко.

Обновленная информация

Позже стало известно о втором человеке, пострадавшем в результате вражеского авиаудара по центру.

Отмечается, что 50-летняя херсонка сама обратилась к медикам. По предварительным данным, у нее минно-взрывная травма. Врачи сейчас ее обследуют.

Как сообщили в МВД, в результате российского удара повреждены пять многоквартирных домов, здания медицинского учреждения, бизнес-центра, клинической больницы, десять автомобилей.

Впоследствии Мрочко сообщил о еще одном пострадавшем от вражеского авиаудара - к медикам обратился 49-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму. Пока его дообследуют.









