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Новости Россияне сбросили КАБ на Херсон
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Россияне сбросили КАБ на центр Херсона: трое раненых, повреждены медучреждения, магазины, офисы, автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

14 марта после обеда российские войска сбросили КАБ на центр Херсона. Повреждены многие здания, пострадал 23-летний парень, 50-летняя женщина и 49-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Управляемой авиабомбой в рабочее время по центру Херсона. Так российские террористы поздравили нас с Днем добровольца Украины", - написал он.

Повреждены медучреждение, магазины, офисы, автомобили. Много выбитых окон

На сейчас известно об одном пострадавшем - 23-летний молодой человек получил минно-взрывную травму.

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"Фиксируем последствия вражеского авиаудара по центру города. Изучаем объемы повреждений. Спасибо всем службам. Помогаем чудом уцелевшим людям", - добавил Мрочко.

Обновленная информация

Позже стало известно о втором человеке, пострадавшем в результате вражеского авиаудара по центру.

Отмечается, что 50-летняя херсонка сама обратилась к медикам. По предварительным данным, у нее минно-взрывная травма. Врачи сейчас ее обследуют.

Как сообщили в МВД, в результате российского удара повреждены пять многоквартирных домов, здания медицинского учреждения, бизнес-центра, клинической больницы, десять автомобилей.

Впоследствии Мрочко сообщил о еще одном пострадавшем от вражеского авиаудара - к медикам обратился 49-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму. Пока его дообследуют.

Удар КАБом по Херсону
Удар КАБом по Херсону
Удар КАБом по Херсону
Удар КАБом по Херсону
Удар КАБом по Херсону

Автор: 

Херсон (2796) КАБ (349) Херсонская область (4724) Херсонский район (231)


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Топ комментарии
+6
"треба нормалізувати відносини з паРашею після війни" (с) Глава Нати Рютте
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14.03.2025 15:40
+3
Скільки на відео здорових мужиків, а воювати нікому.
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14.03.2025 17:26
+3
Чекають на такого собі ******* Лопеса з Хранції
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14.03.2025 19:41
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"треба нормалізувати відносини з паРашею після війни" (с) Глава Нати Рютте
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14.03.2025 15:40 Ответить
Після війни параши вже не буде. Будуть дипломатичні відносини з Башкортостаном.
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14.03.2025 17:47 Ответить
А Ви хочете, щоб Путін своїми злодіяннями дотягнув до рівня Гітлера? А з Наполеоном десь так і було. І французи в своїх енциклопедіях гордо пишуть, що Наполеону на відміну відміну від Гітлера вдалося захопити Москву.
Українці ж проголосували за "достаточно перестать стрелять", от Рютте цим і займається.
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14.03.2025 17:50 Ответить
Скільки на відео здорових мужиків, а воювати нікому.
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14.03.2025 17:26 Ответить
Чекають на такого собі ******* Лопеса з Хранції
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14.03.2025 19:41 Ответить
Я застарий і не громадянин України.
На тебе чекають.
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14.03.2025 20:27 Ответить
Якщо так, то краще мовчить на цю тему, оскільки кількисть здорових чоловіків, які можуть воювати, за кордоном просто зашкалює. Але всі вони воліють відсиджуватись саме там і звідти показувати свою "сміливість" і нестрімне бажання воювати до кінця
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14.03.2025 22:27 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. Продовжуємо зберігати комфорт рассіан.
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14.03.2025 17:46 Ответить
Сарана після себе залишає пустелю...
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14.03.2025 18:25 Ответить
Щойно ще Каби по Херсону.
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14.03.2025 21:21 Ответить
 
 