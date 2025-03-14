G7 предупредила Россию о новых санкциях в случае отказа от прекращения огня, - Reuters

Страны "Большой семерки" (G7) предупредили Россию о возможном введении новых санкций, если она не согласится на прекращение огня с Украиной.

Об этом говорится в проекте совместного заявления, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и соблюдая его в полном объеме", - говорится в документе.

Страны отметили необходимость создания надежных договоренностей по безопасности для обеспечения выполнения договоренностей о прекращении огня.

"Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных и надежных договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии", - отметили они.

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