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Новости Санкции против России Прекращение огня между Украиной и РФ
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G7 предупредила Россию о новых санкциях в случае отказа от прекращения огня, - Reuters

g-7

Страны "Большой семерки" (G7) предупредили Россию о возможном введении новых санкций, если она не согласится на прекращение огня с Украиной.

Об этом говорится в проекте совместного заявления, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и соблюдая его в полном объеме", - говорится в документе.

Страны отметили необходимость создания надежных договоренностей по безопасности для обеспечения выполнения договоренностей о прекращении огня.

"Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных и надежных договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии", - отметили они.

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Автор: 

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Донні давай Україні МИР
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14.03.2025 15:53 Ответить
Годі торочити про санкції. Дайте зброю.
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14.03.2025 15:55 Ответить
Який у твого дивана калібр??
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14.03.2025 15:58 Ответить
Больше санкций хороших и нужных.
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14.03.2025 15:56 Ответить
А ці далі зі своїми санкціями. Вступайте у війну разом із нами, тоді він точно зупиниться.
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14.03.2025 16:10 Ответить
Так ще Джі 7 чи вже Джі 6 ?
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14.03.2025 19:05 Ответить
 
 