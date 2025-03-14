Оккупанты пытаются использовать подземные коммуникации в Волчанске для накопления штурмовых сил, - ОТГ "Харьков"

В Волчанске враг пытается использовать подземные коммуникации для накопления штурмовых сил.

Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

По словам представителя ОТГ, в Волчанске враг пытается использовать подземные коммуникации для накопления собственных сил. И когда это ему удается, пытается проводить определенные атакующие действия. За минувшие сутки было несколько попыток врага штурмовать в районе Волчанска. Эти попытки нейтрализовали и "накаты" успешно отбили.

"Если говорить о задачах, которые ставит перед собой враг, то в районе Волчанска он пытается выдавить наши силы за пределы города. Линия фронта сейчас проходит фактически по реке Волчья. Сколько враг не пытается проявлять активность, проводить определенные штурмовые действия, но из-за вот этих природных особенностей, никакого успеха не имеет", - рассказал Шамшин.

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