РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5553 посетителя онлайн
Новости Бои в Волчанске
1 247 3

Оккупанты пытаются использовать подземные коммуникации в Волчанске для накопления штурмовых сил, - ОТГ "Харьков"

Руины Волчанска

В Волчанске враг пытается использовать подземные коммуникации для накопления штурмовых сил.

Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

По словам представителя ОТГ, в Волчанске враг пытается использовать подземные коммуникации для накопления собственных сил. И когда это ему удается, пытается проводить определенные атакующие действия. За минувшие сутки было несколько попыток врага штурмовать в районе Волчанска. Эти попытки нейтрализовали и "накаты" успешно отбили.

"Если говорить о задачах, которые ставит перед собой враг, то в районе Волчанска он пытается выдавить наши силы за пределы города. Линия фронта сейчас проходит фактически по реке Волчья. Сколько враг не пытается проявлять активность, проводить определенные штурмовые действия, но из-за вот этих природных особенностей, никакого успеха не имеет", - рассказал Шамшин.

Также читайте: Съемочная группа ТСН попала под российский обстрел возле Волчанска: ранен оператор. ФОТО

Автор: 

Волчанск (385) Харьковская область (707) Чугуевский район (96) война в Украине (3546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапи намагаються використовувати
все своє бойове мистецтво
нащадки папки путіна,
яке сиділо в багнюці з тростинкою в зубах
і перечікувало, поки німці пройдуть
його тамнєбило.
показать весь комментарий
14.03.2025 17:42 Ответить
Газу їм ****** ькди напусьити в ті комунікації
показать весь комментарий
14.03.2025 17:43 Ответить
А хлорного газа нет?
показать весь комментарий
14.03.2025 18:04 Ответить
 
 