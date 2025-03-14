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По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К (обновлено)

кинжал,кинжал

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - сообщили в ВС. 

18:13 отбой угрозы. Тревога продолжалась 20 минут.

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Автор: 

Воздушные силы (2259) воздушная тревога (779) война в Украине (3546)


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Несе сволота - рузьгє мір!,(
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14.03.2025 18:36 Ответить
 
 