РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5553 посетителя онлайн
Новости Встреча Виткоффа с Путиным
8 599 55

Уиткофф должен был ждать 8 часов встречи с Путиным, пока тот срочно встречался с Лукашенко, - Sky News

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время визита в Москву 13 марта должен был восемь часов ждать встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, который в это время срочно встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали кадры, на которых кортеж Уиткоффа выезжает из аэропорта Внуково около полудня, а затем возвращается обратно. Это дало понять, что в Москве спецпосланник Трампа пробыл чуть больше 12 часов.

"Российский лидер снова прибегнул к излюбленной тактике демонстрации превосходства", - пишет Sky News.

Читайте также: Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву

По данным СМИ, вероятно, что большую часть этого времени он просто ждал - в Кремль его пригласили по меньшей мере через восемь часов ожидания, когда на улице уже наступила ночь.

Несмотря на то, что переговоры с американским представителем были запланированы заранее, Путин решил сначала провести переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Эту встречу организовали на скорую руку, что выглядело как умышленное промедление перед переговорами с американским представителем.

Sky News предполагает, что это была "классическая игра власти" от Путина, который таким образом отправил сообщение "Я босс, я устанавливаю график, и я никому не обязан".

Читайте также: В Кремле заявили, что Путин и Уиткофф проведут сегодня вечером встречу в закрытом формате

Ранее сообщалось, что 13 марта самолет спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа уже приземлился в Москве в аэропорту "Внуково".

Кремлевский диктатор Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу свое предложение о прекращении огня в войне против Украины.

Автор: 

Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31216) россия (95381) Стив Уиткофф (57)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
"хороший хлопець" трампа опускає нижче плінтуса. На очах всього світу. І знову українці будуть винні ?
показать весь комментарий
14.03.2025 18:31
+24
Стандартна фішка Пуйла. Він всіх посланців до себе так ламає. Сидять, і чекають цілий день.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:31
+22
Це просто чудово! Головне, що у ,,костюмі" був!
показать весь комментарий
14.03.2025 18:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стандартна фішка Пуйла. Він всіх посланців до себе так ламає. Сидять, і чекають цілий день.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:31 Ответить
Він краватку не зняв , чекаючи ? А спасіба сказав зустрічаючи?
показать весь комментарий
14.03.2025 18:34 Ответить
"хороший хлопець" трампа опускає нижче плінтуса. На очах всього світу. І знову українці будуть винні ?
показать весь комментарий
14.03.2025 18:31 Ответить
Слабкі завжди винні ...
показать весь комментарий
14.03.2025 18:35 Ответить
У покидьків слабкі винні.
Порядні слабких захищають.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:48 Ответить
А якщо порядних нема ?
показать весь комментарий
14.03.2025 19:46 Ответить
А ти? Подивись на себе у дзеркало, порядність із вух пре
показать весь комментарий
14.03.2025 20:36 Ответить
Це просто чудово! Головне, що у ,,костюмі" був!
показать весь комментарий
14.03.2025 18:32 Ответить
Так а крім Зе! усі у костюмах, чи національній одежі...
показать весь комментарий
14.03.2025 18:35 Ответить
Якщо хтось ще не зрозумів - для українця , зараз , національний одяг - піксєльний !
показать весь комментарий
14.03.2025 18:38 Ответить
Піксель чорного кольору?...
показать весь комментарий
14.03.2025 18:41 Ответить
Піксельний це образно. Мілітарний так тобі буде зрозуміло?
показать весь комментарий
14.03.2025 18:51 Ответить
Зрозуміло...не зрозуміло лише у чому мілітарність цього одягу.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:55 Ответить
Лукашенко був в костюмі картошкі
показать весь комментарий
14.03.2025 18:46 Ответить
За вісім годин штук п'ять поміняв, поки не вгодив.
показать весь комментарий
14.03.2025 23:00 Ответить
Холопы всегда ждут на прием повелителя
показать весь комментарий
14.03.2025 18:34 Ответить
Путин показал место
показать весь комментарий
14.03.2025 18:34 Ответить
Про Зеленського Трамп набрехав, що міністра економіки, нібито не прийняли, бо Зеленський нібито спав вдень....хоча відео і фото зустрічі є.
Цікаво, чи напише Трампон щось про те, як його посланника ***** 8 годин марінувало...
показать весь комментарий
14.03.2025 18:34 Ответить
Від Трампа буде заява у тому ж стилі: "Як поідомляє CNN, Трамп сказав, що з Бессентом поводилися "досить грубо", а президент Зеленський нібито був недоступний до зустрічі, бо "спав". 🤔
показать весь комментарий
14.03.2025 18:35 Ответить
Точно "спав"? там літери не поплутали?
показать весь комментарий
14.03.2025 18:37 Ответить
"Скажи хто твій друг, і я скажу хто ти". Вони однакові трамп і путін. Діагноз в них один - нарцизм.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:36 Ответить
Як вони ведуться на таку хе.ню? Почекали, не вилазить з під коряги, розвернулися додому і в.***** пакет пекельних санкцій. І так кожен раз за неповагу. Буде як шовковий.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:36 Ответить
Так би і було, якби не одне але: пуйло наразі хазяїн рудої чубакабри, а де місце холуя? Біля порогу чекати скільки треба
показать весь комментарий
14.03.2025 18:58 Ответить
Це ***** так демонструє, тіпа хто в домє хазяїн.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:36 Ответить
Z самець...
показать весь комментарий
14.03.2025 18:38 Ответить
Прямо араз Конрес на межі шат-дауну - цієї ночі MAGAвлада Трампа й Маска може розширитися на усі органи самоуправління- ШТАТИ, МІСТА, МІСТЕЧКА .
Демократи мабуть вирішать врятувати ситуацію й дадуть свої 8 голосів , необхідних для того щоб проект бюджету поставити на розгляд . Потім самих голосів респів вистачить на прийняття бюджету , якщо вони не захочуть його зірвати для повновладдя Трампонокоманди ... Може й тоді деми зірвуть їхній план й дадуть голоси хоч й за поганий бюджет, але врятують US від повного мага всеввладдя?
таке враження , що це ідея респів -дати МАГАїстам себе засипати розвалом країни?
показать весь комментарий
14.03.2025 18:37 Ответить
А шо рудий мовчить що хутін спав і не зустрівся з посланцем
показать весь комментарий
14.03.2025 18:37 Ответить
срав
показать весь комментарий
14.03.2025 18:39 Ответить
в чемоданчик
показать весь комментарий
14.03.2025 18:53 Ответить
Три цілі:
1. Показати, хто тут головний
2. Принизити, бо якась бульба має вищий приоритет
3. Виснажити фізично, щоб менше опирався
показать весь комментарий
14.03.2025 18:38 Ответить
Хером та по трампонівський морді. Обтікайте,підари. Може хоч щось почне доходити в контексті неадекватності кацапні.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:38 Ответить
Недомірок - пуйло вирішило виї*нутись
показать весь комментарий
14.03.2025 18:39 Ответить
Має право, хазяїн як не як. Хто винен американцям, що обрали кремлівського агента? Хай жруть тепер.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:53 Ответить
Жду заяв трамбонов про то что их не уважают . Два любителя понтов. только один куратор, а другой тупой агент - быкующая торпеда
показать весь комментарий
14.03.2025 18:40 Ответить
Американський холоп чекав 8 годин на свого господаря.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:43 Ответить
Поводив путлєр обвислим орєшніком трампу по губах, а він і радіє...
показать весь комментарий
14.03.2025 18:49 Ответить
Хто ще не витер ноги об чубакабра? Іран послав, кндрівський пухляк ще в минулу каденцію послав, тепер рашка півдня тримала на килимку біля дверей…
показать весь комментарий
14.03.2025 18:50 Ответить
А мені янкі не жалко...Янкі повинні знати своє місце,особливо такі,як трампісти і особливо від таких му.даків,як путень тощо...
показать весь комментарий
14.03.2025 18:54 Ответить
це просто гример не прийшов, щоб двійників напудрити.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:56 Ответить
👍
показать весь комментарий
14.03.2025 19:02 Ответить
Вот что значит в Америке к власти пришли мелкие лавочники и торговцы пирожками, их это даже не унижает, понятие чести отсутствует напрочь.
показать весь комментарий
14.03.2025 19:00 Ответить
А як вони хотіли, щоб шеф у Центрі відносився до посланця свого агента Краснова?
показать весь комментарий
14.03.2025 19:01 Ответить
Мені огидне *****. Але конкретно у цьому випадку аплодую. Погано тільки що цього Вітькова не тримали вісім годин безпосередньо у залі для зустрічей. Було б смішніше.
показать весь комментарий
14.03.2025 19:03 Ответить
піндоси проглотять
показать весь комментарий
14.03.2025 19:45 Ответить
Автор висеру московський кореспондент івор бернет. А що він ще міг написати, і як там взагалі акредитований західний журналіст🤣
показать весь комментарий
14.03.2025 19:03 Ответить
А Путина всё нет: кого заставлял ждать президент России

Владимир Путин уже во второй раз опоздал на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры в Милане вечером 16 октября начались на четыре часа позже назначенного времени.

1 июня 2012 года перед встречей в Берлине Меркель прождала российского президента около часа.

25 ноября 2013 года в Ватикане состоялась первая встреча Владимира Путина с папой римским Франциском. Понтифик прождал президента России целых 50 минут.

Незадолго до встречи с папой Римским, также в ноябре 2013 года, Владимир Путин на полчаса опоздал на встречу с главой Южной Кореи Пак Кын Хе - первой женщиной-президентом в южнокорейской истории.

Старейшая англоязычная газета Южной Кореи The Korea Times опубликовала тогда материал о визите российского лидера с заголовком-обращением "Мистер Путин, в следующий раз приезжайте вовремя".

Королева Елизавета и 14 минут

Еще одной дамой, которой довелось прождать Владимира Путин, была британская королева Елизавета II, с которой он встречался 24 июня 2003 года, в период первого президентского срока.

Впрочем, по меркам "позднего" Путина лондонское опоздание всего на 14 минут - не такое уж злостное нарушение дипломатического протокола. Хотя и вряд ли по меркам королевским.

Из представителей королевских династий Владимира Путина также прождали король Испании Хуан Карлос (20 минут - в феврале 2006 года в Мадриде) и король Швеции Карл Густав (30 минут - в апреле 2011 года в Стокгольме).

Во время саммита G20 в Мексике в 2012 году Владимир Путин опоздал на 40 минут на встречу с президентом США Бараком Обамой. Как заявила занимавшая тогда пост госсекретаря Хиллари Клинтон, российский президент так и не извинился за опоздание.

В мае 2013 года Владимир Путин принял на три часа позже находившегося с официальным визитом в Москве главу госдепа США Джона Керри, с которым у него были назначены переговоры по ситуации в Сирии.
показать весь комментарий
14.03.2025 19:18 Ответить
Хай радіє шо не обісцяли. Речниця Трампа напевне побаить в цьому позитивний сигнал.
показать весь комментарий
14.03.2025 19:59 Ответить
Усе сталося так, як я й казав раніше; віткофф під дверима буде пити каву доти, доки два диктатори не натриндяться на публіку.
показать весь комментарий
14.03.2025 20:16 Ответить
Нуйло чекало на доклал своєї розвідки.
показать весь комментарий
14.03.2025 20:20 Ответить
Коли буде зустрічатись з Трампоном добавить ще годин 4. А цікаво буде побачити що рудий вигадає при такому розкладі.
показать весь комментарий
14.03.2025 20:31 Ответить
Дуда чекав на Тромба біля однієї години, а його предсавник Уіткофф на ***** - вісім годин.
Виходить, що США наразі зневажають Польщу у вісім разів менше, а ніж пітьма самі США.
показать весь комментарий
14.03.2025 21:37 Ответить
Яка "неприємність"... А він розраховував "у казці" опинитися? Хай подякує, що на швабру не нанизали.
показать весь комментарий
14.03.2025 22:01 Ответить
 
 