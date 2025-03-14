Уиткофф должен был ждать 8 часов встречи с Путиным, пока тот срочно встречался с Лукашенко, - Sky News
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время визита в Москву 13 марта должен был восемь часов ждать встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, который в это время срочно встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты проанализировали кадры, на которых кортеж Уиткоффа выезжает из аэропорта Внуково около полудня, а затем возвращается обратно. Это дало понять, что в Москве спецпосланник Трампа пробыл чуть больше 12 часов.
"Российский лидер снова прибегнул к излюбленной тактике демонстрации превосходства", - пишет Sky News.
По данным СМИ, вероятно, что большую часть этого времени он просто ждал - в Кремль его пригласили по меньшей мере через восемь часов ожидания, когда на улице уже наступила ночь.
Несмотря на то, что переговоры с американским представителем были запланированы заранее, Путин решил сначала провести переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Эту встречу организовали на скорую руку, что выглядело как умышленное промедление перед переговорами с американским представителем.
Sky News предполагает, что это была "классическая игра власти" от Путина, который таким образом отправил сообщение "Я босс, я устанавливаю график, и я никому не обязан".
Ранее сообщалось, что 13 марта самолет спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа уже приземлился в Москве в аэропорту "Внуково".
Кремлевский диктатор Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу свое предложение о прекращении огня в войне против Украины.
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Порядні слабких захищають.
Цікаво, чи напише Трампон щось про те, як його посланника ***** 8 годин марінувало...
Демократи мабуть вирішать врятувати ситуацію й дадуть свої 8 голосів , необхідних для того щоб проект бюджету поставити на розгляд . Потім самих голосів респів вистачить на прийняття бюджету , якщо вони не захочуть його зірвати для повновладдя Трампонокоманди ... Може й тоді деми зірвуть їхній план й дадуть голоси хоч й за поганий бюджет, але врятують US від повного мага всеввладдя?
таке враження , що це ідея респів -дати МАГАїстам себе засипати розвалом країни?
1. Показати, хто тут головний
2. Принизити, бо якась бульба має вищий приоритет
3. Виснажити фізично, щоб менше опирався
Владимир Путин уже во второй раз опоздал на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры в Милане вечером 16 октября начались на четыре часа позже назначенного времени.
1 июня 2012 года перед встречей в Берлине Меркель прождала российского президента около часа.
25 ноября 2013 года в Ватикане состоялась первая встреча Владимира Путина с папой римским Франциском. Понтифик прождал президента России целых 50 минут.
Незадолго до встречи с папой Римским, также в ноябре 2013 года, Владимир Путин на полчаса опоздал на встречу с главой Южной Кореи Пак Кын Хе - первой женщиной-президентом в южнокорейской истории.
Старейшая англоязычная газета Южной Кореи The Korea Times опубликовала тогда материал о визите российского лидера с заголовком-обращением "Мистер Путин, в следующий раз приезжайте вовремя".
Королева Елизавета и 14 минут
Еще одной дамой, которой довелось прождать Владимира Путин, была британская королева Елизавета II, с которой он встречался 24 июня 2003 года, в период первого президентского срока.
Впрочем, по меркам "позднего" Путина лондонское опоздание всего на 14 минут - не такое уж злостное нарушение дипломатического протокола. Хотя и вряд ли по меркам королевским.
Из представителей королевских династий Владимира Путина также прождали король Испании Хуан Карлос (20 минут - в феврале 2006 года в Мадриде) и король Швеции Карл Густав (30 минут - в апреле 2011 года в Стокгольме).
Во время саммита G20 в Мексике в 2012 году Владимир Путин опоздал на 40 минут на встречу с президентом США Бараком Обамой. Как заявила занимавшая тогда пост госсекретаря Хиллари Клинтон, российский президент так и не извинился за опоздание.
В мае 2013 года Владимир Путин принял на три часа позже находившегося с официальным визитом в Москве главу госдепа США Джона Керри, с которым у него были назначены переговоры по ситуации в Сирии.
Виходить, що США наразі зневажають Польщу у вісім разів менше, а ніж пітьма самі США.