Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время визита в Москву 13 марта должен был восемь часов ждать встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, который в это время срочно встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали кадры, на которых кортеж Уиткоффа выезжает из аэропорта Внуково около полудня, а затем возвращается обратно. Это дало понять, что в Москве спецпосланник Трампа пробыл чуть больше 12 часов.

"Российский лидер снова прибегнул к излюбленной тактике демонстрации превосходства", - пишет Sky News.

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По данным СМИ, вероятно, что большую часть этого времени он просто ждал - в Кремль его пригласили по меньшей мере через восемь часов ожидания, когда на улице уже наступила ночь.

Несмотря на то, что переговоры с американским представителем были запланированы заранее, Путин решил сначала провести переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Эту встречу организовали на скорую руку, что выглядело как умышленное промедление перед переговорами с американским представителем.

Sky News предполагает, что это была "классическая игра власти" от Путина, который таким образом отправил сообщение "Я босс, я устанавливаю график, и я никому не обязан".

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Ранее сообщалось, что 13 марта самолет спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа уже приземлился в Москве в аэропорту "Внуково".

Кремлевский диктатор Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу свое предложение о прекращении огня в войне против Украины.