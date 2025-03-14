РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5553 посетителя онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
822 10

Разведка, спутниковые данные и миротворцы: Зеленский назвал методы контроля за соблюдением режима прекращения огня

Зеленский о контроле за соблюдением режима тишины

В случае достижения с Россией соглашения о прекращении огня на 30 суток контролировать соблюдение договоренностей можно несколькими методами.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Первый метод, по словам президента, это спутниковые данные. Второй - разведка и Украины, и США.

"Если Америка будет получать объем этой информации от украинской стороны и от русской, я думаю, что можно все это на сегодня контролировать",- сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что в дальнейшем контролировать риски с возможным повторным вторжением россиян может миротворческий контингент как дополнительная сила. Однако в таком случае защита ПВО, по словам Зеленского, должна быть на 100%.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что мониторить прекращение огня между Украиной и Россией при согласии обеих сторон будет несложно.

Читайте также: Прекращение огня можно достичь за несколько дней, если согласится РФ, - Рубио

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) миротворцы (1150) разведка (4170) прекращения огня (111)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
О так,я памятаю як до повномасштабноно влада ігнорувала обстріли підарами зсу аби режим припинення вогню не зірвалося.Як серж Журавя кинула в сірій зоні помирати...суки
показать весь комментарий
14.03.2025 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О так,я памятаю як до повномасштабноно влада ігнорувала обстріли підарами зсу аби режим припинення вогню не зірвалося.Як серж Журавя кинула в сірій зоні помирати...суки
показать весь комментарий
14.03.2025 18:37 Ответить
Одним наказом.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:42 Ответить
Це треба бути дурнем, щоб його не віддати.
І треба бути розумним, щоб знати, за яких саме умов його віддати.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:47 Ответить
Взагалі-то це трампівська тема, він її педалить.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:51 Ответить
Тоді фантазії Банкової - не про пєрєміріє, а про те, як надурити Трампа і ***** та продовжити воювати.
показать весь комментарий
14.03.2025 18:55 Ответить
Розвідка, супутникові дані та миротворці: Зеленський назвав методи контролю за дотриманням режиму припинення вогню Джерело: https://censor.net/ua/n3541215
І в додаток - все це під особистий контроль безтокового ішака.
показать весь комментарий
14.03.2025 20:24 Ответить
 
 