Разведка, спутниковые данные и миротворцы: Зеленский назвал методы контроля за соблюдением режима прекращения огня

В случае достижения с Россией соглашения о прекращении огня на 30 суток контролировать соблюдение договоренностей можно несколькими методами.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Первый метод, по словам президента, это спутниковые данные. Второй - разведка и Украины, и США.

"Если Америка будет получать объем этой информации от украинской стороны и от русской, я думаю, что можно все это на сегодня контролировать",- сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что в дальнейшем контролировать риски с возможным повторным вторжением россиян может миротворческий контингент как дополнительная сила. Однако в таком случае защита ПВО, по словам Зеленского, должна быть на 100%.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что мониторить прекращение огня между Украиной и Россией при согласии обеих сторон будет несложно.

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