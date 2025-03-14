Оккупанты более 10 раз атаковали Никополь и четыре громады района

В течение дня 14 марта российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровской области более десяти раз.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне применяли артиллерию, дроны-камикадзе, сбросили боеприпас с БпЛА.

Под ударом находились Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригорьевская громады.

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"К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - добавил глава ОВА.