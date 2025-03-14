Профессия адвоката будет защищена Европейской конвенцией о защите отрасли адвоката, - НААУ

Первый в истории международный договор, направленный на защиту профессии адвоката принял Совет Европы сегодня, 12 марта 2025 года.

Об этом сообщают в Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), информирует Цензор.НЕТ.

В ассоциации заявили, что Конвенция является ответом на негативные явления, с которыми сталкиваются адвокаты - нападения, преследования, угрозы, вмешательство в профессиональную деятельность и тому подобное.

Как указано в самом документе, именно адвокаты играют ключевую роль в поддержке верховенства права и обеспечении доступа к правосудию для всех и отстаивании нарушений прав человека. Также в нем отмечается, что доверие общества к системам правосудия в том числе зависит от роли, которую играет адвокатура.

Конвенция касается не только самих адвокатов, но и их профессиональных объединений. Согласно ей, стороны должны обеспечить независимость и самоуправление профессиональных объединений. Что же касается выборов их руководящих органов, то они должны происходить в соответствии с действующими правилами и без внешнего вмешательства.

На профессиональные объединения также возлагаются такие обязанности, как продвижение и представление интересов адвокатов, поддержка и защита независимости адвокатуры и ее роли в обществе, разработка профессиональных стандартов, содействие доступу к профессии и т.д.

В то же время определенные обязанности возлагаются и на государства-подписанты. В частности, национальные правительства должны привлекать профессиональные объединения адвокатов к консультациям по изменениям в законодательстве, процессуальных и административных правилах, которые непосредственно влияют на их профессиональную деятельность и регулирование профессии. Они также обязаны гарантировать адвокатам осуществлять их профессиональные обязанности, не создавать препятствий и вмешиваться в их деятельность.

Заместитель председателя НААУ и Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий, который непосредственно участвовал в разработке проекта документа, отмечает, что Конвенция является чрезвычайно важной для всего адвокатского сообщества и убеждает, что Украина должна стать одной из первых стран, которая присоединится к Конвенции.

"В документе подчеркивается важность существования независимых профессиональных ассоциаций адвокатов в демократических странах для надлежащей защиты представителей адвокатской профессии от преследований и неправомерных ограничений и притеснений, а также для обеспечения равного доступа к профессии для всех, кто желает стать адвокатом", - сказал он.

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Гвоздий также сообщил, что во время разработки документа иностранные коллеги могли убедиться в том, что несмотря на все вызовы, в основе правового регулирования украинской адвокатуры заложены европейские стандарты.

"На должности вице-президента Комитета экспертов по вопросам защиты адвокатов мне удалось показать, что в Украине, несмотря ни на что, действуют высокие стандарты правосудия, обеспечивается соблюдение принципов верховенства права и защита прав человека. Несомненно, многолетняя активная деятельность украинской адвокатуры, в частности в сфере защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности, действительно показала международному сообществу, что в основе правового регулирования адвокатской профессии в Украине лежат европейские стандарты. Во время работы над Конвенцией все члены Комитета и наблюдатели действительно имели возможность убедиться, что Украина демонстрирует приверженность принципу верховенства права и помогает адвокатскому самоуправлению обеспечивать высокоэффективные механизмы защиты профессии адвоката", - заявил он.

В НААУ отметили, что Конвенция станет открытой к подписанию и ратификации с 13 мая 2025 года.