Функционирование ЗАЭС без Украины невозможно, вопрос деоккупации станции будет подниматься постоянно, - Зеленский
Вопрос освобождения от российской оккупации Запорожской атомной электростанции будет подниматься постоянно. Без Украины функционирование атомной электростанции невозможно.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сама станция - это проблема для россиян, большая проблема. И она будет постоянно подниматься. То есть, в принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты, и время - несколько лет. Дамбы нет, технической воды нет. Нужно много дорогостоящих процессов, чтобы ее восстановить", - заявил глава государства.
Также Зеленский не исключает, что россияне и дальше будут делать заявления о том, что ЗАЭС заработает.
"Я уверен, что они хотят ее подключить и сейчас. Кроме того, я уверен, что они будут делать политические публичные заявления, что станция скоро будет работать, будет давать электричество территориям, которые контролируют "русские". Так оно не будет быстро. И под постоянным политическим давлением будет МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ не может им этого позволить", - сказал президент.
Глава государства добавил, что ситуация, в которой оказалась ЗАЭС, является проблемой и для Украины.
"Для нас это также проблема, потому что это наша станция. Потерянные деньги, потерянные возможности", - сказал президент.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что с Украиной обсуждались территориальные вопросы, а также "кому достанется Запорожская АЭС в случае завершения войны".
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на добре слово від мега мага?
І я чув, що трумп / госдеп забов'язали вивести війська. Путлер хоче піар до "дняБєди" , 9го мая
. ОП- марвхвон мовчить! А трамп і держдеп вже пробовталися - що "питання миру - це втрата Україною територій". .
П.с. будь ласка, прошу всіх ! Попередьте родичів, знайомих що переговори імені трампа ведуться!! Щоб всі були готові хто за Україну! Недайбоже почнеться вивід ВСУ, всі повині бути вже з транспортом , згуртовані, з речами і допомагати один одному!!!
Не вірьте марафону!! Ми в Каховці і Херсоні не могли навіть уявити, як швидко вони з Криму доїхали!!
Хай Господь береже! Але й чамі пильнуйте, будьте подалі від орків та ОП їхньої