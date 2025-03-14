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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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Функционирование ЗАЭС без Украины невозможно, вопрос деоккупации станции будет подниматься постоянно, - Зеленский

Зеленский заявил, что ЗАЭС не может работать без Украины

Вопрос освобождения от российской оккупации Запорожской атомной электростанции будет подниматься постоянно. Без Украины функционирование атомной электростанции невозможно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сама станция - это проблема для россиян, большая проблема. И она будет постоянно подниматься. То есть, в принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты, и время - несколько лет. Дамбы нет, технической воды нет. Нужно много дорогостоящих процессов, чтобы ее восстановить", - заявил глава государства.

Также Зеленский не исключает, что россияне и дальше будут делать заявления о том, что ЗАЭС заработает.

"Я уверен, что они хотят ее подключить и сейчас. Кроме того, я уверен, что они будут делать политические публичные заявления, что станция скоро будет работать, будет давать электричество территориям, которые контролируют "русские". Так оно не будет быстро. И под постоянным политическим давлением будет МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ не может им этого позволить", - сказал президент.

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Глава государства добавил, что ситуация, в которой оказалась ЗАЭС, является проблемой и для Украины.

"Для нас это также проблема, потому что это наша станция. Потерянные деньги, потерянные возможности", - сказал президент.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что с Украиной обсуждались территориальные вопросы, а также "кому достанется Запорожская АЭС в случае завершения войны".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) оккупация (10119) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+10
Чому не знищено ,так це вже питання не до мене ,а до вєлікого развєдчіка кірюхі бодунова.
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14.03.2025 19:40
+9
так, а на шо ти курщину виміняв?
на добре слово від мега мага?
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14.03.2025 19:28
+8
Так побудують високовольтну лінію з рашки і буде працювати ,нам теж багато гівномарафонівський агітпроп за кримський міст розповідав ,а тепер кацапи побудували залізницю в Донецький і Запорізькій областях ,і вже він їм і не потрібен.
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14.03.2025 19:31
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так, а на шо ти курщину виміняв?
на добре слово від мега мага?
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14.03.2025 19:28 Ответить
На себе .
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14.03.2025 19:32 Ответить
Що з Мелітополем, Скадовськом, Геніческом?
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14.03.2025 19:54 Ответить
неначасі!
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14.03.2025 19:56 Ответить
Так він їх просрав ще в лютому 2022 ,нехай йому за це путлєр дасть гєроя рассії
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14.03.2025 19:57 Ответить
Так побудують високовольтну лінію з рашки і буде працювати ,нам теж багато гівномарафонівський агітпроп за кримський міст розповідав ,а тепер кацапи побудували залізницю в Донецький і Запорізькій областях ,і вже він їм і не потрібен.
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14.03.2025 19:31 Ответить
побудують звичайно, але тут питання чому функціонують ті залізниці? чому досі не знищено? ніби це набагато ближче ніж той міст на материк, і ніби своя територія, можна було давно бити західною зброєю не питаючи дозволів
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14.03.2025 19:37 Ответить
Чому не знищено ,так це вже питання не до мене ,а до вєлікого развєдчіка кірюхі бодунова.
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14.03.2025 19:40 Ответить
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14.03.2025 19:32 Ответить
Їх все таки реально на корупції за щось взяли, яка потужна риторика.... "втрачені гроші"... так міг тільки лідер ********** ляпнуть, все по плану 5-6 менеджерів?
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14.03.2025 19:37 Ответить
Фунціонування і навіть ІСНУВАННЯ України з тобою НЕМОЖЛИВЕ!
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14.03.2025 19:41 Ответить
Вони будуть хоч до втрати пульсу белькотати це! Рашка не поворушиться.. ще може будуть електрику купувати, як купили ватні ( мегаватні?) реактори , без гарантій і обслуговування.
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14.03.2025 19:46 Ответить
Нічого собі, оце так видав. Дійсно ніхто нічого про це не знав, як повезло Україні, що 73% вибрали такого вумного президента. А то був би той "барига", який не розмінував би мінні поля, а навпаки їх укріпив, та не відвів наші війська з укріплень і наробив сотні ракет "Нептун", "вільха", "Сапсан-Грім 2" та інших і ворог туди не дійшов, сидів би там під Кримом, або вже давно був розбитий.
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14.03.2025 19:47 Ответить
На основі новин з відкритих джерел, у мене складається враження, що відхід на Курщині зроблений на вимогу США, але не в обмін на наші території (туж ЗАЕС). Єдине, на що міг піти дєрьмак в цьому випадку - гарантії власної безпеки і, можливо, безпеки однієї неголеної, але найвеличнішої (!!!), його мавпочки-ширми-диктора. Вони ж точно знають свої рейтинги, на відміну від того, що зливають у ЗМІ...
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14.03.2025 19:47 Ответить
Саме так! І на "Л.О." такий висновок роблять... ( Аудиторія Антиколорадоса) .
І я чув, що трумп / госдеп забов'язали вивести війська. Путлер хоче піар до "дняБєди" , 9го мая
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14.03.2025 19:57 Ответить
Довбень накурений. У них є Каховка і НоваКаховка, а Трумп допомагає вивести війська ще з Херсону. От і мріють про готову інфраструктуру.
. ОП- марвхвон мовчить! А трамп і держдеп вже пробовталися - що "питання миру - це втрата Україною територій". .

П.с. будь ласка, прошу всіх ! Попередьте родичів, знайомих що переговори імені трампа ведуться!! Щоб всі були готові хто за Україну! Недайбоже почнеться вивід ВСУ, всі повині бути вже з транспортом , згуртовані, з речами і допомагати один одному!!!
Не вірьте марафону!! Ми в Каховці і Херсоні не могли навіть уявити, як швидко вони з Криму доїхали!!
Хай Господь береже! Але й чамі пильнуйте, будьте подалі від орків та ОП їхньої
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14.03.2025 19:55 Ответить
Зеленський,ти не вважаєш,що ти винен в окупації ЗАЕС,як і Маріуполя,як і всього півдня з Херсоном.Ще твоє оточення,з твоїми,хай їм сто чортів в печінку,"потужними менеджерами.Скільки там їх у тебе 5 чи 6.Ще Ванька Баканов,оточений зрадниками,яких він і підібрав чи йому нав'язали з твого ж оточення.
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14.03.2025 20:20 Ответить
Лапшу вішає нелох думає що усі його хмарафон дивляться
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14.03.2025 20:22 Ответить
 
 