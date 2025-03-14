Функционирование ЗАЭС без Украины невозможно, вопрос деоккупации станции будет подниматься постоянно, - Зеленский

Вопрос освобождения от российской оккупации Запорожской атомной электростанции будет подниматься постоянно. Без Украины функционирование атомной электростанции невозможно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сама станция - это проблема для россиян, большая проблема. И она будет постоянно подниматься. То есть, в принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты, и время - несколько лет. Дамбы нет, технической воды нет. Нужно много дорогостоящих процессов, чтобы ее восстановить", - заявил глава государства.

Также Зеленский не исключает, что россияне и дальше будут делать заявления о том, что ЗАЭС заработает.

"Я уверен, что они хотят ее подключить и сейчас. Кроме того, я уверен, что они будут делать политические публичные заявления, что станция скоро будет работать, будет давать электричество территориям, которые контролируют "русские". Так оно не будет быстро. И под постоянным политическим давлением будет МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ не может им этого позволить", - сказал президент.

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Глава государства добавил, что ситуация, в которой оказалась ЗАЭС, является проблемой и для Украины.

"Для нас это также проблема, потому что это наша станция. Потерянные деньги, потерянные возможности", - сказал президент.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что с Украиной обсуждались территориальные вопросы, а также "кому достанется Запорожская АЭС в случае завершения войны".

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