Рубио о доверии к Путину: Это о действиях, а не о личностях

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в вопросе внешней политики речь идет "о деятельности или бездействии", а не о "личностях".

Так он ответил на вопрос, доверяет ли российскому диктатору Владимиру Путину, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос о доверии к Путину Рубио назвал "неуместным".

"Я думаю, что во внешней политике речь идет не о доверии, а о действиях. Вы не можете просто сказать, что хотите мира - вы должны работать над тем, чтобы этот мир наступил. Поэтому внешняя политика - это не о личностях", - заявил он.

Американский чиновник подчеркнул, что "к сожалению, во внешней политике часто приходится работать с людьми, которых ты не любишь".

"Я не имею в виду конкретно президента Путина. Я говорю в целом - во внешней политике тебе часто приходится работать с людьми, с которыми у тебя могут быть разногласия... Но внешняя политика - это деятельность национальных государств, которые преследуют то, что, по их мнению, соответствует их национальным интересам и балансируют между ними, и именно в этом заключается искусство дипломатии и работа внешней политики", - резюмировал Рубио.

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