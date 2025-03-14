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Новости Марко Рубио о Путине
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Рубио о доверии к Путину: Это о действиях, а не о личностях

Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в вопросе внешней политики речь идет "о деятельности или бездействии", а не о "личностях".

Так он ответил на вопрос, доверяет ли российскому диктатору Владимиру Путину, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос о доверии к Путину Рубио назвал "неуместным".

"Я думаю, что во внешней политике речь идет не о доверии, а о действиях. Вы не можете просто сказать, что хотите мира - вы должны работать над тем, чтобы этот мир наступил. Поэтому внешняя политика - это не о личностях", - заявил он.

Американский чиновник подчеркнул, что "к сожалению, во внешней политике часто приходится работать с людьми, которых ты не любишь".

"Я не имею в виду конкретно президента Путина. Я говорю в целом - во внешней политике тебе часто приходится работать с людьми, с которыми у тебя могут быть разногласия... Но внешняя политика - это деятельность национальных государств, которые преследуют то, что, по их мнению, соответствует их национальным интересам и балансируют между ними, и именно в этом заключается искусство дипломатии и работа внешней политики", - резюмировал Рубио.

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Автор: 

путин владимир (31216) россия (95381) Рубио Марко (143)


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Топ комментарии
+4
пУУТЛЕР -ПУЙЛО,ТРАМП РИЖЕ ЧМО. зВІДСИ Й ТАКА ЇХ ПОЛІТИКА.
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14.03.2025 19:42
+4
Недовіряти путлєру і вести з ним переговори - він вас розведе як сліпих котенят
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14.03.2025 19:42
+4
Якщо у нього на лобі намальован хрест,- або в рашку, або в дурку...
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14.03.2025 20:03
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пУУТЛЕР -ПУЙЛО,ТРАМП РИЖЕ ЧМО. зВІДСИ Й ТАКА ЇХ ПОЛІТИКА.
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14.03.2025 19:42 Ответить
Недовіряти путлєру і вести з ним переговори - він вас розведе як сліпих котенят
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14.03.2025 19:42 Ответить
Нада проста пєрєстать нєдоверять
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14.03.2025 19:44 Ответить
особистості це його ім'я -*****. а от які у цього ***** дії? чи у рубіо мізки відсутні?
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14.03.2025 19:45 Ответить
Три роки агресії, вбивств, руйнувань...., тобі мало дій !?!?
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14.03.2025 19:45 Ответить
"Але зовнішня політика - це діяльність національних держав, які переслідують те, що, на їхню думку, відповідає їхнім національним інтересам і балансують між ними.......", а сам зрозумів що сказав, якщо це про )(уйла?
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14.03.2025 19:46 Ответить
Кромвель колись сказав дуже влучну фразу: "Дипломатія - це мистецтво брехати на користь своєї держави"
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14.03.2025 20:59 Ответить
кому сказав? 😂🤓 є посилання? 👀
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14.03.2025 22:34 Ответить
Кон'юнктурщик та нікчема Рубіо хоче потягатися в най@бках зі старою совковою гебнею? Який наївний Марко 🥴
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14.03.2025 19:47 Ответить
Питання було не про довіру, а про адекватність самого Рубіо.
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14.03.2025 19:48 Ответить
Що це ви хлопці зробили?
Після кожного коментаря півсторінки реклами. Ви самі то читати пробували?
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14.03.2025 19:53 Ответить
это ппц я сначала подумал что меня что то с телефоном )
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14.03.2025 19:58 Ответить
Перейдіть на оперу.Трохи повільніше за хромку,але реклами майже немає.
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15.03.2025 07:42 Ответить
Короче, напи@дел на целую страницу и так и не ответил на односложный вопрос. Мутный.
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14.03.2025 19:54 Ответить
Тобто дії йухла, кремлядів та московитів вцілому в Україні створюють у вас враження договіроспроможності кремлядів? "Я ахY@ваю, дорогая редакція"!
І що ж вам не ясно з заяв ботоксного? Відновлення впливу СРСР не тільки на колишні республіки (тепер незалажні країни), відновлення впливу на території колишнього "Варшавського договору", як то він казав на Мюхенській безпековій конференції, перерозподіл сфер впливу, наче Тегеран-43 чи Ялта-45, прописування територій іншої країни у свою конституцію, що, де-факто, унеможливлює будь-які перемовини....
Я вже мовчу про нехтування міжнародним законодавством з боку московитів, яке те ж ООН зковтує вже не один рік поспіль....
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14.03.2025 19:57 Ответить
Якщо у нього на лобі намальован хрест,- або в рашку, або в дурку...
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14.03.2025 20:03 Ответить
Я думаю, що у зовнішній політиці йдеться не про довіру, а про дії. Ви не можете просто сказати, що хочете миру - ви маєте працювати над тим, щоб цей мир настав. Тому зовнішня політика - це не про особистості", - заявив він. НИНІШНЮ ПОЛІТИКУ США І НЕ ТІЛЬКИ ЗОВНІШНЮ ВИКОНУЮТЬ ДІЙСНО НЕ ОСОБИСТОСТІ, ВОНА ЦІЛКОМ В РУКАХ "АМЕРИКАНСЬКИХ СЛУГ КУЙЛА"
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14.03.2025 20:39 Ответить
це про нікчемність Заходу, пафосно триндіти про державу- бензоколонку і повністю обісратися, коли ця "бензоколонка" нахабно порушує міжнародне право і погрожує усім незгодним ядерним ударом. За 3 роки війни "надрозвинуті" країни НАТО з суперекономіками і значним впливом не змогли нічого зробити з високими заробітками ****@ від продажу нафти і газу, а Європа так і не зіскочила з російського газу, тепер зі скрапленого
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14.03.2025 20:51 Ответить
 
 