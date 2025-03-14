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Новости Мирные переговоры Встреча Виткоффа с Путиным
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Рубио о переговорах РФ и США: Есть основания для осторожного оптимизма

Рубо о переговорах РФ и США

Государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров между Соединенными Штатами и РФ о прекращении огня в Украине заявил, что есть "основания для осторожного оптимизма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В частности, Рубио охарактеризовал переговоры спецпосланника американского президента Дональда Трампа - Стива Уиткоффа - в Москве как "очень позитивную и продуктивную вчерашнюю встречу с президентом Путиным".

"Мы изучим российскую позицию более внимательно, и президент определит, какими будут следующие шаги. Достаточно сказать, что я думаю, что есть основания для осторожного оптимизма", - сказал он.

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Также Рубио отметил, что "мы продолжаем признавать, что это тяжелая и сложная ситуация", и подчеркнул, что "это не будет легко, это не будет просто, но мы, безусловно, чувствуем, что мы по крайней мере на несколько шагов приблизились к окончанию этой войны и установлению мира".

"Очевидно, мы увидим, что Россия и другие готовы делать. Это не только Россия, очевидно, что это должно быть приемлемым для Украины. Мы узнаем больше, когда вернется специальный посланник Уиткофф, и у нас будет возможность собраться и обсудить это, и, очевидно, что окончательное решение относительно следующих шагов будет за президентом", - добавил госсекретарь США.

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Напомним, американский президент в своей соцсети заявил, что американская сторона имела "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с Владимиром Путиным.

Как известно, накануне в Москве находился спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Автор: 

путин владимир (31216) россия (95381) США (26439) Рубио Марко (143) Стив Уиткофф (57)


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Будете вы ещё поносом ходить от своего оптимизма, путлер выварит вам всё наизнанку.
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14.03.2025 19:12 Ответить
ху...й..ло вас унижает а вы с ним о чем то там договариваетесь, ну ну куколды тупые
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14.03.2025 19:17 Ответить
Ну так...їхній представник чекав на путіна не 9 годин, а всього лише 8.
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14.03.2025 19:23 Ответить
Після очікуваня представника 8 годин на зустріч з плєшивим появився оптимізм? гамериканці, що з вами?
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14.03.2025 19:33 Ответить
Якби ви впаяли кацапні ембарго на нафту , підстав для оптимізму було б стільки - що ви б не знали куди їх дівати і що з ними робити .!!!
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14.03.2025 19:57 Ответить
Які підстави? Шо Вітькоффа не відкиздили і мабло не віджали поки він 8 годин чекав?
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14.03.2025 20:00 Ответить
вас пуйло нах... послало, а у вас оптимізм, дебіли бл...
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14.03.2025 20:20 Ответить
 
 