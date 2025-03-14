Власть продолжает преследование Порошенко и фабрикации новых дел, - заявление "ЕС"

Заявление партии "Европейская Солидарность" относительно преследования Петра Порошенко со стороны действующей власти.

Соответствующий документ опубликован пресс-службой "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на чрезвычайно тяжелую ситуацию на фронте, особенно на Курщине, несмотря на напряженные дипломатические переговоры, несмотря на колоссальную внешнюю угрозу, власть имеет кучу свободного времени и вдохновения для преследования Порошенко, организации новых провокаций и фабрикации уголовных дел.

Сегодня руководство Верховной Рады по прямому незаконному указанию главы ОП Ермака отменило ранее подписанную командировку Петру Порошенко в Брюссель на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии накануне Саммита ЕС.

ЕНП, как известно, имеет самую большую фракцию в Европарламенте, который буквально на днях в специальной резолюции по Украине особо подчеркнул недопустимость препятствовать парламентской дипломатии путем незаконного невыпуска народных избранников. Это четкий сигнал о том, что подобная практика неприемлема для страны, которая является кандидатом в члены Европейского Союза.

Надеемся, власти хватит ума не блокировать запланированный визит Порошенко в Вашингтон, куда он приглашен на Саммит глобальных лидеров, в рамках которого запланированы его переговоры с американским руководством с целью укрепления переговорных позиций Украины и украинско-американского стратегического партнерства.

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Кроме того, вчера и сегодня состоялось пещерное судилище с целью взять под стражу бывшего заместителя службы безопасности пятого Президента Украины Вадима Чучковского. Альтернативы, которые ему предлагают, две - залог в 500 млн гривен, или же ... показания на Порошенко. Именно Порошенко - главный объект и цель этой провокации. Настоящий шок вызывает то, что в основу обвинения положено постановочное видео российской ФСБ, которое следствие получило чуть меньше месяца назад от... Медведчука-Козака через их адвоката.

Это выглядит как тайное сотрудничество Офиса Президента с ФСБ РФ, как наличие подковерных контактов украинской власти с россиянами.

Эту провокацию, которую "продюсирует" Офис Президента, мы рассматриваем не только как дымовую завесу с целью отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте, но и как часть системного плана власти по зачистке политического поля, устранению конкурентов с прицелом на избирательную кампанию. Она, конечно, должна состояться только после достижения мира и прекращения военного положения, но власть к ней готовится уже сегодня.

Пока миллионы украинцев защищают Украину на фронте от российской агрессии, 5-6 менеджеров пытаются построить в Украине модель авторитарной единоличной власти, беря за образец политическую систему страны-агрессора и не гнушаясь сотрудничеством с ФСБ.

Сложность ситуации, в которой находится Украина, требует единства всех политических патриотических сил и режима прекращения политического огня - прежде всего внутри Украины.

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Однако, власть делает все с точностью до наоборот. За шесть лет президентства Зеленского против Порошенко сфальсифицировано более сотни дел, которые не имеют судебной перспективы даже в их ручных судах. Часть этих дел возбуждена по клевете государственных изменников и российских агентов, портовых, деркачей, шуфричей, кузьминых. За время "единства" власть не закрыла почти ни одного дела. Только за последние месяцы в ее активе политических репрессий - попытка лишить Порошенко слова в парламенте, антиконституционные санкции, которые среди прочего означают запрет на участие в выборах, десятки повесток, сорванные международные командировки, препятствия работе благотворительного фонда, который оказывает помощь армии, мощная дезинформационная кампания в телеграм-каналах-миллионниках, которые цензурируются Банковой.

Эта власть начинала с преследования Порошенко и заканчивает тем же. Этот "сериал" надоел и только разочаровывает и украинцев, и наших партнеров", - говорится в заявлении.