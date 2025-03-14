Власть продолжает преследование Порошенко и фабрикации новых дел, - заявление "ЕС"
Заявление партии "Европейская Солидарность" относительно преследования Петра Порошенко со стороны действующей власти.
Соответствующий документ опубликован пресс-службой "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на чрезвычайно тяжелую ситуацию на фронте, особенно на Курщине, несмотря на напряженные дипломатические переговоры, несмотря на колоссальную внешнюю угрозу, власть имеет кучу свободного времени и вдохновения для преследования Порошенко, организации новых провокаций и фабрикации уголовных дел.
Сегодня руководство Верховной Рады по прямому незаконному указанию главы ОП Ермака отменило ранее подписанную командировку Петру Порошенко в Брюссель на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии накануне Саммита ЕС.
ЕНП, как известно, имеет самую большую фракцию в Европарламенте, который буквально на днях в специальной резолюции по Украине особо подчеркнул недопустимость препятствовать парламентской дипломатии путем незаконного невыпуска народных избранников. Это четкий сигнал о том, что подобная практика неприемлема для страны, которая является кандидатом в члены Европейского Союза.
Надеемся, власти хватит ума не блокировать запланированный визит Порошенко в Вашингтон, куда он приглашен на Саммит глобальных лидеров, в рамках которого запланированы его переговоры с американским руководством с целью укрепления переговорных позиций Украины и украинско-американского стратегического партнерства.
Кроме того, вчера и сегодня состоялось пещерное судилище с целью взять под стражу бывшего заместителя службы безопасности пятого Президента Украины Вадима Чучковского. Альтернативы, которые ему предлагают, две - залог в 500 млн гривен, или же ... показания на Порошенко. Именно Порошенко - главный объект и цель этой провокации. Настоящий шок вызывает то, что в основу обвинения положено постановочное видео российской ФСБ, которое следствие получило чуть меньше месяца назад от... Медведчука-Козака через их адвоката.
Это выглядит как тайное сотрудничество Офиса Президента с ФСБ РФ, как наличие подковерных контактов украинской власти с россиянами.
Эту провокацию, которую "продюсирует" Офис Президента, мы рассматриваем не только как дымовую завесу с целью отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте, но и как часть системного плана власти по зачистке политического поля, устранению конкурентов с прицелом на избирательную кампанию. Она, конечно, должна состояться только после достижения мира и прекращения военного положения, но власть к ней готовится уже сегодня.
Пока миллионы украинцев защищают Украину на фронте от российской агрессии, 5-6 менеджеров пытаются построить в Украине модель авторитарной единоличной власти, беря за образец политическую систему страны-агрессора и не гнушаясь сотрудничеством с ФСБ.
Сложность ситуации, в которой находится Украина, требует единства всех политических патриотических сил и режима прекращения политического огня - прежде всего внутри Украины.
Однако, власть делает все с точностью до наоборот. За шесть лет президентства Зеленского против Порошенко сфальсифицировано более сотни дел, которые не имеют судебной перспективы даже в их ручных судах. Часть этих дел возбуждена по клевете государственных изменников и российских агентов, портовых, деркачей, шуфричей, кузьминых. За время "единства" власть не закрыла почти ни одного дела. Только за последние месяцы в ее активе политических репрессий - попытка лишить Порошенко слова в парламенте, антиконституционные санкции, которые среди прочего означают запрет на участие в выборах, десятки повесток, сорванные международные командировки, препятствия работе благотворительного фонда, который оказывает помощь армии, мощная дезинформационная кампания в телеграм-каналах-миллионниках, которые цензурируются Банковой.
Эта власть начинала с преследования Порошенко и заканчивает тем же. Этот "сериал" надоел и только разочаровывает и украинцев, и наших партнеров", - говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
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И установится мир и покой, и в стране, и в СМИ.
Хоча, чого дітей ображати? У них IQ подекуди вищий, ніж у дорослих...
Так от. По фактам:
Путін окупував Крим 20.02.2014.
Так почалася ця війна.
Порох не був президентом.
Тоді в Україні було безвладдя, після втечі януковоща. Турчинов був в.о. президента.
Далі - прояви сепаратизма на Донбасі, в Одесі та інших містах. Турчинов оголошує АТО. 13.04.2014-го
Порох не був президентом, але як депутат поїхав до Криму, намагаючись переконати депутатів АР Крим лишитись вірними Україні. Ледь не був розірваний російськомовними молодчиками.
Порошенка став президентом
7 червня 2014 року.
Коли вже окуповано половина Донецької та Луганської області.
25.05.2014-го року. Починається звільнення міст.
Лишається звільнити 7% території України (включно з Кримом), наші війська готуються увійти до Луганська...
Але 24.08.2014-го батальйони російських військ порушують кордони України та атакують наші сили АТО під Іловайськом.
Наголошую: російські війська!
Порошенко, аби вберегти країну та людей, віддає наказ припинити штурм...
Але не оборону. Посилюються наші позиції по лінії Нуля.
Путін заявляє, що якщо ми не припинимо АТО, він оголосить Україні війну.
Ще тоді, коли ми не мали армії...
Порошенко відповідає: "Спробуй!".
Путін притихає...
Відбувається зустріч у Мінську. 05.09.2014.
Після другого раунду переговорів 11.02.2015-го бойові дії заморожуються.
Україна отримує час аби відродити Армію та виправити кризу в економіці - після втечі януковоща казна була майже порожня (107 тис.грн на казначейському рахунку).
Порошенко як економіст справляється з цією задачею, наживаючи собі злого ворога - папу Бєню та гівноканал 1+1.
З'являються маразми про Вальцмана, Ліпєцк, вбитого брата та інше лайно, якому вірять ті, що не вміють читати.
Тим часом врятований від війни нарід починає жирувати, отримує безвіз, аби кататися Європами; підвищення зарплат та пенсій, нові робочі місця... та продовжує нити на "баригу", що його грабує.
Про АТО всі забувають і перейменовують його на ООС.
Аж до 20.11.2018-го року. Тоді росія нападає на Україну у Чорному морі. Порошенко реагує та вводить воєнний стан в прикордонних областях. Охлос замість гуртуватися починає волати що "ето всьо Порох прідумал чтоб сорвать вибори!"
Росія не оголошує Україні війну. Щось її стримує...
Вибори 2019 таки відбуваються, втомлений нарід обирає Не-Порошенка і тішиться з того.
Часто чути фразу: "А то шо, путін нападе? Ги-ги!".
Війни не існує, всі живуть в своїх бульбашках, де найбільше світове зло - це Порошенко.
Не путін...
Поки Порошенко збиває ноги, гуртуючи проукраїнську коаліцію та продовжуючи посилювати армію вже власними коштами, Зеленський починає боротьбу з Порошенко.
Більше двох десятків кримінальних справ, смішна спроба затримати в аеропорту - не пустити в Україну, продовження брехні на гівноканалах...
Тим часом в очах путіна новий президент бачить мир і пройобує початок справжньої війни...
Далі... Ви все бачите.
Питання:
У якому Пункті Петро Порошенко зраджував та намагався здати Україну?
Василь Піддубний (Сірий Кіт)
Письменник, художник, воїн ЗСУ
За пів року Умєров не спромігся звільнити керівника Спецтехноекспорту Петрова, який не поставив армії зброї на 25 млрд грн, - Шабунін Джерело: https://censor.net/ua/n3541255
оце і є та зелена влада, що керує українцями. 73% зеуйобки, будьте прокляті за ваш вибір зеленого зрадника.