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Новости Мирный план Трампа Прекращение огня между Украиной и РФ
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В понедельник узнаем больше о прекращении огня в Украине, - Трамп

Трамп о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, станет известно больше информации относительно возможного прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Трамп на вопрос о том, какова сейчас ситуация с прекращением войны России против Украины, сказал, что, по его мнению, "все идет хорошо".

"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока что все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо", - заявил он.

Президент США отказался прямо отвечать на вопрос об ответных мерах на нарушение прекращения огня Россией, но в очередной раз заявил, что верит в согласие Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Путина о мире обнадеживающее, но не полное, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (5106) прекращения огня (111)


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Топ комментарии
+8
Oh , God, save America from idiot!!!!
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14.03.2025 21:38
+5
Что, наверное кремлёвский упырь написал двухметровый талмуд с условиями и тебе нужно переварить на трезвую голову?

Хрен ты переваришь, он такой же дебил, как и ты, поэтому твоя моя не понимай!
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14.03.2025 21:33
+4
А як же мільйони узьге мальчіков, що за ці три дні загинкть?
Красівих узьге малчікофф у трусіках і без?
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14.03.2025 21:34
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Доживем до понеділка
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14.03.2025 21:31 Ответить
Что, наверное кремлёвский упырь написал двухметровый талмуд с условиями и тебе нужно переварить на трезвую голову?

Хрен ты переваришь, он такой же дебил, как и ты, поэтому твоя моя не понимай!
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14.03.2025 21:33 Ответить
А як же мільйони узьге мальчіков, що за ці три дні загинкть?
Красівих узьге малчікофф у трусіках і без?
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14.03.2025 21:34 Ответить
Oh , God, save America from idiot!!!!
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14.03.2025 21:38 Ответить
така ж дурня як 24 години
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14.03.2025 21:42 Ответить
трамп на уікенд пішов у гольф грати. зараз не заважайте доді, а от як понеділок настане, то як що ой. що буде.
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14.03.2025 22:00 Ответить
а буде те, як ***** за 3 дні Київ брав. ще буде, як трумп за 24 години війну остановив. аж страшно, що буде.
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14.03.2025 22:02 Ответить
Він це заявив саркастично.
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14.03.2025 22:21 Ответить
Трамп об обещании завершить "за 24 часа" войну в Украине: Я был несколько саркастичен Источник: https://censor.net/ru/n3541251

ТОЛЬКО БЕЗ САРКАЗМА ПРИДУРОК В ЭТОТ РАЗ , НА ТЕБЯ ВЕСЬ МИР СМОТРИТ
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14.03.2025 22:47 Ответить
Опять наверное под коксом, забыл сказать, в какой понедельник!
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15.03.2025 09:01 Ответить
 
 