В понедельник узнаем больше о прекращении огня в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, станет известно больше информации относительно возможного прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Трамп на вопрос о том, какова сейчас ситуация с прекращением войны России против Украины, сказал, что, по его мнению, "все идет хорошо".

"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока что все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо", - заявил он.

Президент США отказался прямо отвечать на вопрос об ответных мерах на нарушение прекращения огня Россией, но в очередной раз заявил, что верит в согласие Владимира Путина.

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