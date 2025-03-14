Украине, вероятно, придется "отдать" России часть Донбасса, - Уолтц
Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, скорее всего, придется "отдать" часть Донбасса России, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.
Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.
Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти РФ".
"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части - возможно, регион Донбасса в частности или районы, населенные выходцами из России, - отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" - спросил журналист Шон Ханнити.
По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к России и добавил, что этот вопрос обсуждается с двумя сторонами.
"Шон, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины - и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", - добавил советник Трампа.
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Так і пишіть - віддати ! США змушують Україну віддати агресору частину своєї території т.ч заохочуючи його до подальших агресій !
хто хоче роздавати території нехай просто поїде з України щоб залишися лише ті хто хоче щось дітяв в спадок передати а не бути безхатьками-циганами по світу чи, не дай боже євреями що чуже відбирають.
а що буде потім і хто піде на фронт то вже не їхня проблєма.
Дивлюсь вилізла аналітика як всі готові воювати навіть без підтримки штатів і тд,але щось від цього людей в чергах у військоматах більше не стало…
На дивані ***** можна кричати,але щоб був результат потрібно щось робити…
на Донбасі 60% українців і тільки 40% рускіх. Так що Донбас не населений вихідцями з росії.
зрадниками України
Всі вони знають українську мову.
Але демонстративно, на радість
ворогу
Корчать з себе
росіянців
Якби було прийнято правильні закони
і вчасно, то ці вилупки шнель би заговорили правильною мовою,
бо жерти б хотілось .
Треба вимагати проведення референдумів у цих 2 областях, як мінімум. А може ще й в Донецькій і в Луганській.
всі війська виходять з тих територій. ці території віддаємо під контроль оон і воно проводить референдум.
жителі туди повертаються, щоб проголосувати.
україна дає оон списки жителів, хто де живе.
окремо проводяться референдуми в херсонській області, запорізькій, донецькій і луганській.
в криму бєзполєзно проводить. росія туда навезла 800 000 рускіх.
і з яких-то пір прєдводітєлі кацапів-людожерів Росососії стали колегами американців?
і чому так званий "світовий поліцейський" - США "заглядає в рота" світовому терористу-вбивці - Московії?
- хіба то все не є зрадою демократії і прикладом глобальної корупції та мародерства США?
з таким підходом колишньої "наддержави №1"до подій, Світ очикує нЕ довгострокове мирне врегулювання, а досрАкове мирне врегулювання і, зрештою, глобальна війна за "прикольний" переділ Світу..
ото понаобирали дебілів, навіть "крутіше" чим в Україні..
Чому він говорить лише про частину Донбасу?
Були і є російськомовні але українці.
В росії сибір заселений вихідцями з України це точно, бо їх туди вагонами везли цілими сім'ями селами і містечками як репресованих, так само Кубань. То росія віддасть ці регіони Україні?!
Эти ж два дебила не вдупляют СКОЛЬКО в Украине ядерных материалов!
Подсказка: дох#я и трошки. А радиоактивное облако ложило х#й на все, вся и всех.
Н. Чемберлен, 27 сентября 1938 года:
"Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далёкой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Ещё более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны."
29 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен подписал Мюнхенское соглашение.
Если НЕ берут , то тут даже обсуждать нечего . Это просто бессмысленно.
до територіальних поступок ворогу заради миру -капітуляції. У лютому-березні
2025 р. половина українців (50%) вважають, що за жодних обставин Україна не має
відмовлятися від рідних територій, навіть якщо через це війна триватиме довше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані опитування КМІС.
При цьому продажна меншість вважає, що Україна може відмовитися від деяких
територій для якнайшвидшого досягнення миру - капітуляціє 39%.
За даними опитування КМІС, на кінець 2024 року 63% українців були
готові терпіти визвольну війну стільки, скільки буде потрібно.
відсутність якої, точно б не допустила ганебного мира-капітуляції України.
1.Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року,
де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
2.Відсутність представництва від України в НАТО!
3.Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
4.За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
5.Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів
в близькому оточені президента!
6.Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко,
за президенства Трампа!
7.Відмова співпрацювати з судово-правовими органами США по справі
незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
8.Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
9.Злиття операції ,,Ваґнерґейт"!
10.Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали
десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт"!
11.Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
12.Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності
країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
13.Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення
військ, заборона давати вогонь у відповідь.
14.Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
15.Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
16.Невиведення літаків ,,Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
17.Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний" в док на т.з.ремонт та
зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
18.Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
19.Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун,
протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
20.Відверте хамство на попередження США, Великобританії,Туреччини.... про
наближення повномасштабного вторгнення.
Результат - запрошення на святкові шашлики.
І зрештою все це призвело до зради і катастрофи! Миру - КАПІТУЛЯЦІЇ України.
килимовим бомбардуванням
одним махом покінчити з тією частиною Донбасу
поки не пізно.
Зробити з нього Бахмут, Рубіжне,
Попасну, Авдіївку...
Тоді отримають вони купи попелу
А не нашу територію.
і зробити там заповідник з ровами
бо тисячі тисяч наших найкращих
загинуло , воюючи за те,
що потім треба віддати?
мільйона своїх громадян росіян, надавая всім їм житло, пільги або
виділяли землю. І як наголосили у Постійному Представництві Президента в АРК та Севастополі, це один зі шляхів колонізації РФ півострова, пише "Суспільне Крим".За словами кандидата історичних наук Андрія Іванця, шляхом репресій та переслідування за 11 років прокляті окупанти змусили залишити домівки більше як 100 тисяч кримчан. Науковець наголосив, що Росія в окупованому Криму повторює політику кривавого срср після 1944-го, коли з півострова депортували всіх кримських татар заселяючи його кацапами -росіянами. Так російська ********* злочинно змінює демографію Кримського півострова, щоб продемонструвати всьому світу, що півострів не окупований
а нібито вже є російським. Так буде і з рештою поки що тимчасово окупованими Українськими територіями якщо Україна погодиться
на мир -капітуляцію Трампа-Зеленського!
там і так одні руїни і попіл…
Наприклад:
Вихідцями з Росії можуть вважатися тількі ті, хто народився в Рашці, а потім змінив постійне місце проживання і можливо громадянство, а не той житель України, який дрочить ночами на фотку Шарапової і марить про російську пенсію як у директора РЖД.
Без референдуму населення не може бути й мови про зміну юрисдикції территорії у цивілізованному світі. Тому стійке перемирʼя, вивеенн збройних формувань, охорона миротворцями і тілько тоді референдум.
Тому цей процесс може затянутися на роки, а команда в Білому домі, яка вірить що Путін всю Україну взяв в оточення, зміниться вже через чотири роки, якщо не програє війну Гренландії раніше. Тим часом під керівництвом того ж самого РейнМеталу на Южмаші можна знову відновити виробництво ракет Р-36 типу Дніпро яка може 7 тонн тротилу доставити на щорічний прийом Путіна бояр і опричників у Кремлі за лічені хвилини.
Тому треба вміти брати від днів життя і перемирʼя максимум користі. Бажано б для держави а не для щуриних закромів...