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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Мирные переговоры Территориальные уступки
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Украине, вероятно, придется "отдать" России часть Донбасса, - Уолтц

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, скорее всего, придется "отдать" часть Донбасса России, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.

Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.

Уолтца спросили, могут ли отдельные части Донбасса "отойти РФ".

"Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что некоторые части - возможно, регион Донбасса в частности или районы, населенные выходцами из России, - отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Ошибаюсь ли я в своих догадках?" - спросил журналист Шон Ханнити.

По словам Уолтца, во время переговоров может быть решено, что некоторые оккупированные территории Украины отойдут к России и добавил, что этот вопрос обсуждается с двумя сторонами.

"Шон, ты ни в чем не ошибаешься. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами из Украины - и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", - добавил советник Трампа.

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Автор: 

Донбасс (26955) война в Украине (3546) Майк Уолтц (75)


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Топ комментарии
+34
Якщо нацисти россії не приберуть свої війська з Донбасу і Криму, нової війни уникнути буде не можливо.
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14.03.2025 21:54
+33
Може частину Каліфорнії?
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14.03.2025 21:52
+30
А може краще вихідці з росії, які вважають себе росіянами, візьмуть чемодани і валять в Магадан, чи на Колиму, а може навіть в Біробіджан. А причому український Донбас?
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14.03.2025 21:58
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Може накінець таки посадять твого липецького фраєра і не буде більше тих перекидань з хворої голови на здорову щоб відмазатись від відповідальності за те, що привів ворожу агентуру до влади в Україні, хоча вірогідно що просто рокірувався з іншим кремлівсько-фсбшним складом ліквідаторів України.
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15.03.2025 19:51 Ответить
Чому слово "віддати" взято в лапки ?
Так і пишіть - віддати ! США змушують Україну віддати агресору частину своєї території т.ч заохочуючи його до подальших агресій !
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14.03.2025 22:07 Ответить
Від України не вимагатимуть офіційно ц визнавати ці території кацапськими. Тому і в лапках.
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14.03.2025 22:11 Ответить
***** вимагає
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14.03.2025 22:24 Ответить
Воно багато чого що вимагає. Насправді це США вирішуватимуть, як це не прикро.
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14.03.2025 22:32 Ответить
Гниди цинічні...
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14.03.2025 22:07 Ответить
більшість тих підтримував заберуть свої речи та по.****.ують на рашу - навіть пішки
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14.03.2025 22:10 Ответить
І Київ кишить...
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14.03.2025 22:14 Ответить
лугандон оккупирован на 100%(почти, кроме нескольких сел), тут разговор о территории, которую Украина сохранила.
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14.03.2025 22:15 Ответить
А за що хотілося б воювати?
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14.03.2025 22:15 Ответить
Розпустіть ООН та забудьте про її Статут, бо очі буде муляти "Мюнхенська змова" зразка 21 століття
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14.03.2025 22:09 Ответить
пида.ра.сина американская, чтоб твою мамку наси.ловали а ты в это время насильнику кофе приносил
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14.03.2025 22:09 Ответить
А де ж, тодi, тая правда? (с)
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14.03.2025 22:10 Ответить
Вже Судети віддавали Гітлеру. А там насправді жили переважно німці і німецько мовні. Що було потім, нікому нагадувати не треба.
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14.03.2025 22:10 Ответить
Раніше в паспорті людини зазначалася національність. Зараз - ні, ось в чому справа. Юридично є лише "громадяни України". Як визначатиме: хто "виходець", а хто ні? В паспорті місце народження - Житомир, але раптом в нього бабця - з Воронежа? Але це не точно. Ви паспорт бабці із собою носите?
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15.03.2025 08:39 Ответить
взагалі не бачу проблєми.
хто хоче роздавати території нехай просто поїде з України щоб залишися лише ті хто хоче щось дітяв в спадок передати а не бути безхатьками-циганами по світу чи, не дай боже євреями що чуже відбирають.
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14.03.2025 22:11 Ответить
спочатку позбавити громадянства тих хто втік щоб вони не роздавали наряди з-за кордону що робити тим хто залишився.
а що буде потім і хто піде на фронт то вже не їхня проблєма.
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14.03.2025 23:08 Ответить
не тикайте мені.
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14.03.2025 23:47 Ответить
Що ж ти така ніжинка
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15.03.2025 19:53 Ответить
Вже "віддали", додатково ніхто нічого не "віддаватиме".
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14.03.2025 22:13 Ответить
https://t.me/senator_khm Сенатор

Дивлюсь вилізла аналітика як всі готові воювати навіть без підтримки штатів і тд,але щось від цього людей в чергах у військоматах більше не стало…
На дивані ***** можна кричати,але щоб був результат потрібно щось робити…
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14.03.2025 22:16 Ответить
Ось до чого довели Україну наші президенти,так звані гаранти Конституції,і ніхто не понесе відповідальності.
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14.03.2025 22:18 Ответить
тобто на курщині зелений уйобок славно повойував...
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14.03.2025 22:19 Ответить
"населені вихідцями з Росії"

на Донбасі 60% українців і тільки 40% рускіх. Так що Донбас не населений вихідцями з росії.
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14.03.2025 22:19 Ответить
а де на Донбасі росіянці взялися? Їх туди заселили після Голодомору. Це не етнічне населення України , а понаєхі з московії і їхні вилупки .
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14.03.2025 23:30 Ответить
в період ссср завезли з росії. щоб на донбасі уголь копали.
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15.03.2025 01:41 Ответить
Донбас населений
зрадниками України
Всі вони знають українську мову.
Але демонстративно, на радість
ворогу
Корчать з себе
росіянців
Якби було прийнято правильні закони
і вчасно, то ці вилупки шнель би заговорили правильною мовою,
бо жерти б хотілось .
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15.03.2025 06:46 Ответить
От питання для трампістів: - а де тут перемога великого пнремовника Трампа? Хіба що Трамп грає на боці кацапів? 🤔 А це спрпвді на користь Штатів? Очевидно - ні! 30 вересня 1938 року Невілл Чемберлен (тодішня аналогія Трампа) заявив своїм прихильникам (тодішня аналогія трампістів): "Я привіз вам мир". З ьими ж наративами, що у Трампа (Чехословаччині треба віддати Гітлєру частину територій, населених німцями) була здана Чехословаччина. Рівно через рік у Європі почалася Друга світова війна. Незнання історії не звільняє від відповідальності.
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14.03.2025 22:20 Ответить
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14.03.2025 22:21 Ответить
україні треба ставити під сумнів перед Америкою те, що жителі Херсонської і Запорізької областей хочуть жити у складі росї.

Треба вимагати проведення референдумів у цих 2 областях, як мінімум. А може ще й в Донецькій і в Луганській.

всі війська виходять з тих територій. ці території віддаємо під контроль оон і воно проводить референдум.
жителі туди повертаються, щоб проголосувати.
україна дає оон списки жителів, хто де живе.
окремо проводяться референдуми в херсонській області, запорізькій, донецькій і луганській.
в криму бєзполєзно проводить. росія туда навезла 800 000 рускіх.
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14.03.2025 22:22 Ответить
Як ти зможеш повернути людей на руїни? З головою все нормально7
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14.03.2025 22:45 Ответить
херсонська область це не руїни. з головою все нормально?
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14.03.2025 23:22 Ответить
А над Брайтон-Біч замоярить кацапський аквафреш?
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14.03.2025 22:24 Ответить
Власівський
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15.03.2025 08:41 Ответить
а професійний аматор (схоже, що в усьому) Волтц не в курсі, що тоді робити з регіонами Московії від Брянщини до Сахаліну, які населені вихідцями з України?
і з яких-то пір прєдводітєлі кацапів-людожерів Росососії стали колегами американців?
і чому так званий "світовий поліцейський" - США "заглядає в рота" світовому терористу-вбивці - Московії?
- хіба то все не є зрадою демократії і прикладом глобальної корупції та мародерства США?
з таким підходом колишньої "наддержави №1"до подій, Світ очикує нЕ довгострокове мирне врегулювання, а досрАкове мирне врегулювання і, зрештою, глобальна війна за "прикольний" переділ Світу..
ото понаобирали дебілів, навіть "крутіше" чим в Україні..
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14.03.2025 22:27 Ответить
Волц Україні не указ! Влада України має об'явити Волца персоною нон грата.
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14.03.2025 22:28 Ответить
А не пішли би Американці на х*й? Вони все одно зупинять вам всю допомогу в самий важливий момент то якого біса ви з ними далі в "партнерах"?! Капітуляцію можна і без них проводити. Тим паче риже чмо вже заявило було що передислокує 50,000 амерів в Венгрію...а там і Закарпаття по сусідству і другій фронт намічається. Зеленській з Єрмаком підписують собі приговор
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14.03.2025 22:29 Ответить
Волцу і Джей ді Венцу, ймовірно доведеться позбутися анальної дєвствєнності😌
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14.03.2025 22:30 Ответить
В Україні немає жодного регіону, який населений свинособачіми чутками.
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14.03.2025 22:31 Ответить
що означає виходці з росії? В мене мати була з полтавщини, батько з белгородчини, але я вважаю себе українцем, громадянином України, як в моя донька
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14.03.2025 22:32 Ответить
Більшість забуває про поняття ідентичності. Тобто, людина може мати батьків, скажімо, росіян, але себе ідентифікувати справжнім українцем. І навпаки.
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14.03.2025 22:38 Ответить
Ні, чекайте, тобто, херсонщину і запоріжжя повернуть???
Чому він говорить лише про частину Донбасу?
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14.03.2025 22:32 Ответить
Та й про Крим не каже
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15.03.2025 08:43 Ответить
Брайтон в Америці теж відійде РФ бо там проживає російськомовне населення?
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14.03.2025 22:35 Ответить
Mexica forever !!!!!!!!!!!🤘
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14.03.2025 22:36 Ответить
А які регіони України були заселени росіянами до війни?
Були і є російськомовні але українці.
В росії сибір заселений вихідцями з України це точно, бо їх туди вагонами везли цілими сім'ями селами і містечками як репресованих, так само Кубань. То росія віддасть ці регіони Україні?!
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14.03.2025 22:37 Ответить
Волц и рубио старательно разжигают ядерный конфликт.
Эти ж два дебила не вдупляют СКОЛЬКО в Украине ядерных материалов!
Подсказка: дох#я и трошки. А радиоактивное облако ложило х#й на все, вся и всех.
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14.03.2025 22:37 Ответить
Нічого Україні не доведетсья віддати, Україна закінчить цю війну визволишви усі свої території!
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14.03.2025 22:39 Ответить
- як тільки ви повернетесь з Польщі
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14.03.2025 22:42 Ответить
М"яко підготовлюють до реалу - а кацапи шо виидуть з Херсонськоі і Запорізькоі
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14.03.2025 22:39 Ответить
А також з Криму та Севастополя
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15.03.2025 08:44 Ответить
Можна віддати від мертвого осла вуха, який москалям підвозив **********.
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14.03.2025 22:41 Ответить
Якби наші буратіни витрачали гроші не на єдинийтелемарафон , а на роботу в американських соцмережах , то можна було в США розігнати наратив , що трамп готує другий Мюнхен. І коли б з кожної праски лунало що трамп домовляється з гітлером , то і волц заспівав би інакше. Але ...

Н. Чемберлен, 27 сентября 1938 года:

"Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далёкой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Ещё более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны."
29 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен подписал Мюнхенское соглашение.
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14.03.2025 22:45 Ответить
Гаранты бл..
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14.03.2025 22:46 Ответить
Цей підр нагадав: ядерка і армія - дві єдині гарантії існування будь-якої країни.
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14.03.2025 22:46 Ответить
Хоч журналіст важливе сказав - населенні вихідцями з расціі . Це хоч трохи розкриє очі на те що робить пропаганда
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14.03.2025 22:55 Ответить
Очевидно, что на "отданных" паPaше территориях рашисты будут строить плацдарм для нового нападения. И никто им в этом мешать не будет, трамповские США уж точно.
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14.03.2025 22:57 Ответить
А ты кaцапня иди наxeр.
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15.03.2025 08:26 Ответить
Походу червоні лінії ЗЄ існують тільки у його голові та у художньому свисті єрмаківських лакеїв.
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14.03.2025 23:03 Ответить
Тварюка зкурвлена, не з твоїм щастям
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14.03.2025 23:07 Ответить
Зрадники. Зрадники себе, міжнародного права, міжнародного порядку. Зрадники України. І розбещують агресора. Потенційні наслідки - 3-тя світова. Там в Штатах є люди при тямі? Руйнування міжнародного права і порядку - несе важкі наслідки. Потурання агресору - точка біфуркації і невідворотність війни.
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14.03.2025 23:17 Ответить
Нет, мы свои территории поменяем на Суджу! А нет, Зелебобик уже поменял. Только надо узнать, на что.
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14.03.2025 23:19 Ответить
Порожні військомати та бригади з 45-60 відсотків особового складу вже не знають як боронитись - зате на цензорі 99% готові вмерти - віртуально. Потім загрузити останнє збереження і знов - у бій, під зеленим прапором зрадника. Садомазо - найкраща гра більшості мудрил.
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14.03.2025 23:24 Ответить
В Україні майже 2-х мільйонна армія сил оборони. Пуйло чи Краснов забороняє привладним і ГШовським п.дарам поповнювати особовий склад на фронті чи можливо забиті склади корупційного кешу у їхніх закромах?
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15.03.2025 20:02 Ответить
Ще 1 млн. погонованих силовиків в резерві під присягою. Чому вони не захищають країну?
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15.03.2025 20:03 Ответить
)))..Финита ля комедия)) Нет слов..А как же миллионы беженцев с Донбасса..бомжей? сотни тысяч погибших..
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15.03.2025 00:01 Ответить
І яким же це чином? Ні в кого немає повноважень на зміну територіального устрою. Волц, вірогідно, через два роки не буде вхожий у Білий Дім, так що не тимчасовим вирішувати що, коли, й по чому.
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15.03.2025 00:08 Ответить
класні у нас гаранти. Один другого кращий
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15.03.2025 00:37 Ответить
Надо знайти його десь у соціальних мережах щоб накуй послати ...
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15.03.2025 00:47 Ответить
Если Украину полноправно берут в НАТО , то обсудить на референдуме вопрос отказа от каких-то территорий стоит.
Если НЕ берут , то тут даже обсуждать нечего . Это просто бессмысленно.
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15.03.2025 01:25 Ответить
.Соціологи з'ясували, скільки українців готові до знищення Конституції України,
до територіальних поступок ворогу заради миру -капітуляції. У лютому-березні
2025 р. половина українців (50%) вважають, що за жодних обставин Україна не має
відмовлятися від рідних територій, навіть якщо через це війна триватиме довше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані опитування КМІС.
При цьому продажна меншість вважає, що Україна може відмовитися від деяких
територій для якнайшвидшого досягнення миру - капітуляціє 39%.
За даними опитування КМІС, на кінець 2024 року 63% українців були
готові терпіти визвольну війну стільки, скільки буде потрібно.
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15.03.2025 01:58 Ответить
Не розповсюджуй проплачену привладними узурпаторами ворожу пропаганду
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15.03.2025 20:05 Ответить
ІСТОРІЯ загравання Зеленського з )(уйлом! І тут лише частина тієї зради,
відсутність якої, точно б не допустила ганебного мира-капітуляції України.

1.Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року,
де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
2.Відсутність представництва від України в НАТО!
3.Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
4.За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
5.Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів
в близькому оточені президента!
6.Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко,
за президенства Трампа!
7.Відмова співпрацювати з судово-правовими органами США по справі
незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
8.Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
9.Злиття операції ,,Ваґнерґейт"!
10.Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали
десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт"!
11.Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
12.Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності
країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
13.Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення
військ, заборона давати вогонь у відповідь.
14.Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
15.Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
16.Невиведення літаків ,,Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
17.Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний" в док на т.з.ремонт та
зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
18.Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
19.Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун,
протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
20.Відверте хамство на попередження США, Великобританії,Туреччини.... про
наближення повномасштабного вторгнення.
Результат - запрошення на святкові шашлики.
І зрештою все це призвело до зради і катастрофи! Миру - КАПІТУЛЯЦІЇ України.
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15.03.2025 01:37 Ответить
Так це ж було вже.Вихідці з росії-судетські німці-тешинські поляки-мюнхенська змова-ДСВ.Я розумію,якби в обмін на умовне ОРДЛО нас моментально прийняли б в НАТО і підписали воєнний союз з США,плюс 300 млрд.доларів компенсації.А так просто віддавати за ефемерний мир, який і року не протримається?Повне фуфло.
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15.03.2025 02:44 Ответить
Видають частини свого "блискучого" мирного плану. НАТО - ні, території віддати. ***** це влаштовує
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15.03.2025 05:57 Ответить
Однак ми їм помститися, ми приєднаємо Канаду та Гренландію, ху...лостан не буде проти
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15.03.2025 06:32 Ответить
ну, тоді можна
килимовим бомбардуванням
одним махом покінчити з тією частиною Донбасу
поки не пізно.
Зробити з нього Бахмут, Рубіжне,
Попасну, Авдіївку...
Тоді отримають вони купи попелу
А не нашу територію.
і зробити там заповідник з ровами
бо тисячі тисяч наших найкращих
загинуло , воюючи за те,
що потім треба віддати?
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15.03.2025 06:41 Ответить
Фашистська росія з 2014 року переселила до окупованого Криму близько
мільйона своїх громадян росіян, надавая всім їм житло, пільги або
виділяли землю. І як наголосили у Постійному Представництві Президента в АРК та Севастополі, це один зі шляхів колонізації РФ півострова, пише "Суспільне Крим".За словами кандидата історичних наук Андрія Іванця, шляхом репресій та переслідування за 11 років прокляті окупанти змусили залишити домівки більше як 100 тисяч кримчан. Науковець наголосив, що Росія в окупованому Криму повторює політику кривавого срср після 1944-го, коли з півострова депортували всіх кримських татар заселяючи його кацапами -росіянами. Так російська ********* злочинно змінює демографію Кримського півострова, щоб продемонструвати всьому світу, що півострів не окупований
а нібито вже є російським. Так буде і з рештою поки що тимчасово окупованими Українськими територіями якщо Україна погодиться
на мир -капітуляцію Трампа-Зеленського!
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15.03.2025 08:31 Ответить
Відкрию «таємницю»…
там і так одні руїни і попіл…
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15.03.2025 11:53 Ответить
Весь цимус криється в деталях.
Наприклад:
Вихідцями з Росії можуть вважатися тількі ті, хто народився в Рашці, а потім змінив постійне місце проживання і можливо громадянство, а не той житель України, який дрочить ночами на фотку Шарапової і марить про російську пенсію як у директора РЖД.
Без референдуму населення не може бути й мови про зміну юрисдикції территорії у цивілізованному світі. Тому стійке перемирʼя, вивеенн збройних формувань, охорона миротворцями і тілько тоді референдум.
Тому цей процесс може затянутися на роки, а команда в Білому домі, яка вірить що Путін всю Україну взяв в оточення, зміниться вже через чотири роки, якщо не програє війну Гренландії раніше. Тим часом під керівництвом того ж самого РейнМеталу на Южмаші можна знову відновити виробництво ракет Р-36 типу Дніпро яка може 7 тонн тротилу доставити на щорічний прийом Путіна бояр і опричників у Кремлі за лічені хвилини.
Тому треба вміти брати від днів життя і перемирʼя максимум користі. Бажано б для держави а не для щуриних закромів...
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15.03.2025 08:51 Ответить
Україні терміново треба відновлювати свій ядерний потенціал. Ще раніше в місті Дніпрі (Січеславі) Україна був зафіксований рекорд Гіннеса, була створена найпотужніша і донині в світі ядерна ракета. А в 1979 р. було прийнято на озброєння найпотужнішу і важку ядерну ракету «Сатана». Вага «Сатани» становить понад 200 тонн, а довжина - 35 метрів. А ось вже після того як Україна зробила необдуману жахливу помилку і стала беззахисною -без'ядерною державою. Наш лютий кривавий ворог окупант проклята фашистська паРаша, напала на Україну. А тепер треба по новій терміново відновлювати свій потужний ядерний потенціал (благо є все: тих - документація, технології і -потужності, все залишилося). Тоді буде реальна можливість адекватно відповісти на будь-які спроби захоплення суверенних українських територій ..... Будь-яким ворогом в тому числі і яка володіє ядерною зброєю, шляхом можливості нанесення потужних попереджувальних ядерних ударів по території лютого ворога противника, будь якого кривавого -агресора
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15.03.2025 12:02 Ответить
Если ты, засранец американский, хочешь не ошибиться, тогда заставьте быдлостан отдать чужие территории, начиная от Калининграда и заканчивая Курилами, вот тогда посмотрим, кто чем должен поступиться.
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15.03.2025 08:56 Ответить
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15.03.2025 09:48 Ответить
А хто голосував за " сайтісь пасєрєдінє"? Хіба американці?
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15.03.2025 11:24 Ответить
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