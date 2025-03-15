В течение дня захватчики обстреляли девять громад Сумщины: 161 взрыв
В течение дня 14 марта российские захватчики совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 161 взрыв на территории девяти громад области.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались:
- Свесская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов), артиллерии (10 взрывов), FPV-дронами (10 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (1 взрыв).
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва), минометов (5 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).
- Миропольская громада: осуществлены пуски авиационных бомб типа КАБ (3 взрыва).
- Середино-Будская громада: зафиксировано сбрасывание взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), обстрел из АГС (30 взрывов).
- Эсманская громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады.
- Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (8 взрывов), минометные обстрелы (14 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв), пуск авиационных бомб типа КАБ (2 взрыва), сбрасывание с БпЛА взрывного устройства (4 взрыва).
- Белопольская громада: нанесены минометные обстрелы (6 взрывов), обстрел из АГС (27 выстрелов), сброс взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: произошли сбрасывания взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва).
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