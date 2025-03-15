РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5295 посетителей онлайн
Новости Обстрелы приграничья Сумщины
405 0

В течение дня захватчики обстреляли девять громад Сумщины: 161 взрыв

Россияне в течение дня обстреляли 9 общин Сумщины

В течение дня 14 марта российские захватчики совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 161 взрыв на территории девяти громад области.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Свесская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов), артиллерии (10 взрывов), FPV-дронами (10 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва), минометов (5 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).
  • Миропольская громада: осуществлены пуски авиационных бомб типа КАБ (3 взрыва).
  • Середино-Будская громада: зафиксировано сбрасывание взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), обстрел из АГС (30 взрывов).
  • Эсманская громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (8 взрывов), минометные обстрелы (14 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв), пуск авиационных бомб типа КАБ (2 взрыва), сбрасывание с БпЛА взрывного устройства (4 взрыва).
  • Белопольская громада: нанесены минометные обстрелы (6 взрывов), обстрел из АГС (27 выстрелов), сброс взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: произошли сбрасывания взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва).

Также читайте: Россияне атаковали беспилотниками объект критической инфраструктуры в Сумах

Автор: 

обстрел (26942) Сумская область (3011) война в Украине (3546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 