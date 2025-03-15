В течение дня захватчики обстреляли девять громад Сумщины: 161 взрыв

В течение дня 14 марта российские захватчики совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 161 взрыв на территории девяти громад области.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

Свесская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (15 взрывов), артиллерии (10 взрывов), FPV-дронами (10 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (1 взрыв).

Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва), минометов (5 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).

Миропольская громада: осуществлены пуски авиационных бомб типа КАБ (3 взрыва).

Середино-Будская громада: зафиксировано сбрасывание взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), обстрел из АГС (30 взрывов).

Эсманская громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады.

Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (8 взрывов), минометные обстрелы (14 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв), пуск авиационных бомб типа КАБ (2 взрыва), сбрасывание с БпЛА взрывного устройства (4 взрыва).

Белопольская громада: нанесены минометные обстрелы (6 взрывов), обстрел из АГС (27 выстрелов), сброс взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв).

Шалыгинская громада: произошли сбрасывания взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва).

Также читайте: Россияне атаковали беспилотниками объект критической инфраструктуры в Сумах