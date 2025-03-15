Стармер на встрече "коалиции желающих" призовет союзников к конкретным обязательствам для поддержки Украины, - Reuters
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время онлайн-встречи лидеров около 25 государств, входящих в так называемую "коалицию желающих", будет призывать их взять конкретные обязательства по поддержке Украины и усилить давление на диктатора России Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня.
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Стармер надеется, что во время субботнего видеозвонка "коалиция желающих" выступит с твердыми обязательствами по помощи Украине при подготовке к мирным переговорам с Россией.
Кроме этого, глава британского правительства планирует услышать предложения по логистической, финансовой и военной помощи, чтобы обеспечить Украине сильную позицию для переговоров.
Онлайн-встреча, которая состоится в субботу, 15 марта, имеет целью показать широкую поддержку Украины со стороны западных стран, включая Европу, Австралию, Канаду и Новую Зеландию, пишет Reuters.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль