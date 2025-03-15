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Новости Стармер созывает заседание коалиции желающих
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Стармер на встрече "коалиции желающих" призовет союзников к конкретным обязательствам для поддержки Украины, - Reuters

Стармер хочет, чтобы союзники взяли на себя обязательства поддержки Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время онлайн-встречи лидеров около 25 государств, входящих в так называемую "коалицию желающих", будет призывать их взять конкретные обязательства по поддержке Украины и усилить давление на диктатора России Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Стармер надеется, что во время субботнего видеозвонка "коалиция желающих" выступит с твердыми обязательствами по помощи Украине при подготовке к мирным переговорам с Россией.

Кроме этого, глава британского правительства планирует услышать предложения по логистической, финансовой и военной помощи, чтобы обеспечить Украине сильную позицию для переговоров.

Онлайн-встреча, которая состоится в субботу, 15 марта, имеет целью показать широкую поддержку Украины со стороны западных стран, включая Европу, Австралию, Канаду и Новую Зеландию, пишет Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин нарушит мирное соглашение, если Украину оставят без гарантий безопасности, - Стармер

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Стільки примітивного кацапського проносу, лише щоб показати своє невігластво. Скільки відсотків своїх коштів і майна ти віддав Грузії у 2008, базікало? Чи ти іншу сторону спонсорував?
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15.03.2025 08:02 Ответить
Союзнички сподіваються, що війна якось сами собой завершиться, тому все радяться та й радяться. Імпотенти.
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15.03.2025 08:42 Ответить
Що то таке - "коаліція охочих"? Це як додаток до альянсу потужно-переможних?
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15.03.2025 10:06 Ответить
А коаліція закличе Стармера. Покиздять і розійдуться. Заклики - основний засіб боротьби ********* західного світу.
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15.03.2025 11:35 Ответить
 
 