Стармер на встрече "коалиции желающих" призовет союзников к конкретным обязательствам для поддержки Украины, - Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время онлайн-встречи лидеров около 25 государств, входящих в так называемую "коалицию желающих", будет призывать их взять конкретные обязательства по поддержке Украины и усилить давление на диктатора России Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Стармер надеется, что во время субботнего видеозвонка "коалиция желающих" выступит с твердыми обязательствами по помощи Украине при подготовке к мирным переговорам с Россией.

Кроме этого, глава британского правительства планирует услышать предложения по логистической, финансовой и военной помощи, чтобы обеспечить Украине сильную позицию для переговоров.

Онлайн-встреча, которая состоится в субботу, 15 марта, имеет целью показать широкую поддержку Украины со стороны западных стран, включая Европу, Австралию, Канаду и Новую Зеландию, пишет Reuters.

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