Общие боевые потери РФ с начала войны - около 892 840 человек (+1180 за сутки), 10 315 танков, 24 483 артсистемы, 21 458 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 892 840 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 892840 (+1180) человек,
танков - 10315 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 21458 (+15) ед,
артиллерийских систем - 24483 (+28) ед,
РСЗО - 1315 (+1) ед,
средства ППО - 1103 (+0) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 29233 (+97),
крылатые ракеты - 3121 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 40571 (+102) ед,
специальная техника - 3777 (+0)
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