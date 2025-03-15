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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 892 840 человек (+1180 за сутки), 10 315 танков, 24 483 артсистемы, 21 458 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 892 840 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 892840 (+1180) человек,

танков - 10315 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 21458 (+15) ед,

артиллерийских систем - 24483 (+28) ед,

РСЗО - 1315 (+1) ед,

средства ППО - 1103 (+0) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 29233 (+97),

крылатые ракеты - 3121 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 40571 (+102) ед,

специальная техника - 3777 (+0)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19079) Генштаб ВС (6202) ликвидация (3492) уничтожение (6837)


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Топ комментарии
+23
ЗСУ стабільно демілітарізують кацапітеків у будь-яку пору року. Слава Україні!
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15.03.2025 07:44
+6
Станом на 2024 воровський ніж 1 046 425 тушок. За рік зменшення на 154 тисячі сумнівно, Вороніж здається ще не бомбили хоча постійно погрожували.
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15.03.2025 09:26
+6
Щось ти довго тут на сайті, сьогодні зарегився і вже більше ніж пів години ще не в бані.
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15.03.2025 16:53
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ЗСУ стабільно демілітарізують кацапітеків у будь-яку пору року. Слава Україні!
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15.03.2025 07:44 Ответить
Рагуль, буряте - це тайгова безхвоста мавпа зі свинособачою говіркою, отже, ти вийшов сам на себе, тому останнє, що побачиш, буде дрон... або самокат - щасливо тобі обісратися наостанок. ))
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15.03.2025 16:42 Ответить
Щось белькоче собі дегенерат бурятський незрозумілою мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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16.03.2025 23:53 Ответить
892 - це вже Воронєж.
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15.03.2025 08:44 Ответить
Станом на 2024 воровський ніж 1 046 425 тушок. За рік зменшення на 154 тисячі сумнівно, Вороніж здається ще не бомбили хоча постійно погрожували.
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15.03.2025 09:26 Ответить
Тіпун тобі на язик!
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15.03.2025 10:05 Ответить
А що я вам казав?... (див. вище)
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15.03.2025 11:36 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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15.03.2025 10:40 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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15.03.2025 13:39 Ответить
Щось ти довго тут на сайті, сьогодні зарегився і вже більше ніж пів години ще не в бані.
показать весь комментарий
15.03.2025 16:53 Ответить
 
 