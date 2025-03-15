Общие боевые потери РФ с начала войны - около 892 840 человек (+1180 за сутки), 10 315 танков, 24 483 артсистемы, 21 458 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 892 840 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 892840 (+1180) человек,

танков - 10315 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 21458 (+15) ед,

артиллерийских систем - 24483 (+28) ед,

РСЗО - 1315 (+1) ед,

средства ППО - 1103 (+0) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 29233 (+97),

крылатые ракеты - 3121 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 40571 (+102) ед,

специальная техника - 3777 (+0)

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