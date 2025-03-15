Враг нанес удар по инфраструктурному объекту в Запорожской области
В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в одном из населенных пунктов Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"На место происшествия направлены подразделения ГСЧС и полиции", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки враг нанес 310 ударов по 9 населенным пунктам.
Враг совершил 6 авиационных ударов по Пятихаткам, Гуляйполю и Зализнычному.
197 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.
6 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Малую Токмачку, Новоданиловку.
101 артудар нанесен по территории Пятихаток, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль