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Новости Обстрелы Запорожской области
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Враг нанес удар по инфраструктурному объекту в Запорожской области

Обстрелы запорожской области

В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в одном из населенных пунктов Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"На место происшествия направлены подразделения ГСЧС и полиции", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки враг нанес 310 ударов по 9 населенным пунктам.

Враг совершил 6 авиационных ударов по Пятихаткам, Гуляйполю и Зализнычному.

197 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Малую Токмачку, Новоданиловку.

101 артудар нанесен по территории Пятихаток, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

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обстрел (26942) Запорожская область (3051)


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