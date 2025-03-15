Враг атаковал железнодорожную энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине и Запорожье, - Укрзализныця

Российские захватчики продолжают атаковать железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

В результате вражеской атаки некоторые участки в этих областях обесточены. Там уже выведены первые резервные тепловозы. В компании отмечают, что задержки поездов минимальны. Однако предупреждают, что также возможны изменения в движении пригородных поездов.

По состоянию на 8:00 задерживаются следующие поезда:

№367/368 Ужгород-Ковель-Пас. (+1:00)

№351/352 Кишинев-Киев-Пас. (+0:40)

№19/20 Хелм-Киев-Пас. (+0:11)

№67/68 Варшава-Всходня-Киев-Пас. (+0:11)

№19/20 Киев-Пас.-Хелм (+0:10)

№715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+0:04)

Читайте также: Из-за утренних вражеских атак на энергообъекты железной дороги на Днепропетровщине будут наблюдаться изменения в движении нескольких поездов, - "Укрзализныця"