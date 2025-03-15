Враг атаковал железнодорожную энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине и Запорожье, - Укрзализныця
Российские захватчики продолжают атаковать железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".
В результате вражеской атаки некоторые участки в этих областях обесточены. Там уже выведены первые резервные тепловозы. В компании отмечают, что задержки поездов минимальны. Однако предупреждают, что также возможны изменения в движении пригородных поездов.
По состоянию на 8:00 задерживаются следующие поезда:
- №367/368 Ужгород-Ковель-Пас. (+1:00)
- №351/352 Кишинев-Киев-Пас. (+0:40)
- №19/20 Хелм-Киев-Пас. (+0:11)
- №67/68 Варшава-Всходня-Киев-Пас. (+0:11)
- №19/20 Киев-Пас.-Хелм (+0:10)
- №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+0:04)
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ворог побудував залізницю з ростова в крим через мелітополь.
але ж вона недоторкана?
я так зрозумів, що ці території вже продані за копалини.
оманські домовленості, частково виконані.
коли на кацапіїї, знову почнуть крутити серіали і фільми з зе!доручило?
тепер, офіційно закріплені.