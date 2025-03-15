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Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
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Враг атаковал железнодорожную энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине и Запорожье, - Укрзализныця

Обстрелы объектов Укрзализныци в двух областях

Российские захватчики продолжают атаковать железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

В результате вражеской атаки некоторые участки в этих областях обесточены. Там уже выведены первые резервные тепловозы. В компании отмечают, что задержки поездов минимальны. Однако предупреждают, что также возможны изменения в движении пригородных поездов.

По состоянию на 8:00 задерживаются следующие поезда:

  • №367/368 Ужгород-Ковель-Пас. (+1:00)
  • №351/352 Кишинев-Киев-Пас. (+0:40)
  • №19/20 Хелм-Киев-Пас. (+0:11)
  • №67/68 Варшава-Всходня-Киев-Пас. (+0:11)
  • №19/20 Киев-Пас.-Хелм (+0:10)
  • №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+0:04)

Читайте также: Из-за утренних вражеских атак на энергообъекты железной дороги на Днепропетровщине будут наблюдаться изменения в движении нескольких поездов, - "Укрзализныця"

Автор: 

обстрел (26942) Укрзализныця (2744) Запорожская область (3051) Днепропетровская область (3896)


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ага.
ворог побудував залізницю з ростова в крим через мелітополь.
але ж вона недоторкана?

я так зрозумів, що ці території вже продані за копалини.
оманські домовленості, частково виконані.
коли на кацапіїї, знову почнуть крутити серіали і фільми з зе!доручило?
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15.03.2025 08:35 Ответить
Ні ..ці території були просто віддані кацапам в 22. Разом з людьми..чи ти вже не памятаєш??
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15.03.2025 08:41 Ответить
я ж про це....
тепер, офіційно закріплені.
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15.03.2025 08:43 Ответить
По Донбабво-Лугандонской агломерації теж давно нічого не прилітало.
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15.03.2025 08:43 Ответить
Цікаво, а яке відношення мають згадані поїзди, які не їдуть через атаковані області?
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15.03.2025 08:46 Ответить
Раніше часто говорили про атаку на кримський міст ,тепер ворог успішно зробив сухопутний коридор включаючи залізницю і яку ніхто не атакує ,на окупованих територіях зосереджено близько 600 тисяч окупантів і ніхто не атакує їхні казарми і логістику ,чому Донецьк ,Луганськ спокійно сплять , в той час як ворог щоденно знищує Харків ,Херсон ,Нікополь?
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15.03.2025 09:23 Ответить
 
 