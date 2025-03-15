Команда Йельского университета, которая разыскивала похищенных Россией украинских детей, остановила работу. Маск отменил ее финансирование, - Mirror

Масштабные сокращения, проведенные американским миллиардером и главой департамента эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском, привели к остановке работы команды Йельского университета, которая помогла Украине вернуть сотни украинских детей, похищенных РФ.

Об этом пишет Mirror, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, до этого времени правительство США финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета, которые использовали технологии с открытым кодом для отслеживания пропавших детей и передавали свои выводы властям Украины, чтобы помочь вернуть их домой.

Благодаря их усилиям сотни детей вернулись домой, но теперь эта работа прекратится из-за недавнего сокращения федерального финансирования Илоном Маском.

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По данным украинского правительства, почти 20 000 детей были похищены Россией с момента вторжения в 2022 году.