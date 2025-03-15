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Новости Чистки Маска
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Команда Йельского университета, которая разыскивала похищенных Россией украинских детей, остановила работу. Маск отменил ее финансирование, - Mirror

маск

Масштабные сокращения, проведенные американским миллиардером и главой департамента эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском, привели к остановке работы команды Йельского университета, которая помогла Украине вернуть сотни украинских детей, похищенных РФ.

Об этом пишет Mirror, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, до этого времени правительство США финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета, которые использовали технологии с открытым кодом для отслеживания пропавших детей и передавали свои выводы властям Украины, чтобы помочь вернуть их домой.

Благодаря их усилиям сотни детей вернулись домой, но теперь эта работа прекратится из-за недавнего сокращения федерального финансирования Илоном Маском.

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По данным украинского правительства, почти 20 000 детей были похищены Россией с момента вторжения в 2022 году.

Автор: 

дети (6473) похищение (1684) сокращение (306) США (26439) Маск Илон (219)


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Топ комментарии
+44
Знайшла, потвора, на чому зекономити...
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15.03.2025 10:08
+28
От же ж курва, підтвердження діагнозу..йому ж неможна соціальні проекти доручати!
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15.03.2025 10:12
+24
А чому ми фінансуємо клумби в містах, а не фінансуємо таку програму?
Можна ж її замість доріг??? Чому американець повинен шукати наших дітей, а ми розбудовувати інфраструктуру і соціальні проекти в містах?
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15.03.2025 10:23
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Знайшла, потвора, на чому зекономити...
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15.03.2025 10:08 Ответить
Навряд чи він розбирався. Скоріш за все почув слово Україна, і цього вистачило.
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15.03.2025 10:24 Ответить
Як же ж хочетьця зробити з тесли Великий залізний вібруючий член і засунути маску в сраку! 🤬
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15.03.2025 15:09 Ответить
От же ж курва, підтвердження діагнозу..йому ж неможна соціальні проекти доручати!
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15.03.2025 10:12 Ответить
наркоман-педРофіл любить лише своїх дітей, хоча б і від будь-кого.. дороговалютне, илІтне гівно, короче..
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15.03.2025 10:13 Ответить
Не дуже любить. Деякі з ним не спілкуються. Мати одного з молодших, подала в суд відмову від батьківства Маска. Не хоче навіть грошей від нього.
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15.03.2025 10:26 Ответить
Дякуємо Трампу!
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15.03.2025 10:20 Ответить
Він буде інснувати , поки Трамп при владі . В кращому випадку у тунгуса це еміграція .
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15.03.2025 10:21 Ответить
А чому ми фінансуємо клумби в містах, а не фінансуємо таку програму?
Можна ж її замість доріг??? Чому американець повинен шукати наших дітей, а ми розбудовувати інфраструктуру і соціальні проекти в містах?
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15.03.2025 10:23 Ответить
Ви що, проти закупівлі хризантем та гвоздик владою Покровська?
То й що, що фронт за кілька кілометрів? Квіти важливіші!
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15.03.2025 10:27 Ответить
Хризантеми в Покровську не дорогі всього пару мільйонів гривень - чисто на кишенькові витрати...
А от вулиці в Дніпрі за 100 мільйонів... Підземні школи в Запоріжжі з засекреченими вартостями...
Курорти в Закарпатті за мільярд баксів і багато багато інших принад...
маZк це все теж розуміє.
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15.03.2025 10:44 Ответить
Люди мали час і натхнення, чом би не допомогти. Натомість, будуть рахувати алігаторів.
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15.03.2025 10:28 Ответить
У них і час і натхнення залишилось.
Пишіть петицію щоб профінансувати їх програму з коштів державного бюджету України - зокрема з зарплат чиновників. І все буде...
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15.03.2025 10:46 Ответить
Радію чому? Що ти готовий всіх в своїй жовчі втопити? Лиш би від кормушки не відірвали?

я не радію, мені соромно... Що ми тільки крадемо і просимо... Просимо і крадемо... Що в нас мільйонний апарат заброньованих нікому не потрібних чиновників крахоборів... Які просто крадуть і просять...
А тобі і твоїй сім'ї щоб забулось десятикратно те що побажав мені.
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15.03.2025 12:20 Ответить
Нагадайте якою петицією зелена влада не підтерлась?
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16.03.2025 18:45 Ответить
Йолупе , не намагайся виправдати свого володаря Мадск. Виглядаєш жалюгідно
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15.03.2025 10:33 Ответить
Вихваляйтеся рівнем свого виховання десь в іншому місці.
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15.03.2025 10:57 Ответить
Вас бентежить оральний секс чи корупція? Чи і те і інше?
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15.03.2025 10:59 Ответить
На парашу нах туда... Паскуда парашинська.
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15.03.2025 18:32 Ответить
параша це країна, там живуть лаптєногі виродки.
в гуглі їх називають рабсіяні.
Але ти це знаєш, лапоть.
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15.03.2025 19:01 Ответить
россияни это твои соплеменники. такие грязные и вонючие.
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15.03.2025 20:25 Ответить
Лишній доказ, що не треба мати діло з рудою мавпою.
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15.03.2025 10:23 Ответить
Який батько,
Такий син ...
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15.03.2025 10:25 Ответить
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15.03.2025 14:18 Ответить
Нарцис-соціопат і емпатія - речі несумісні.
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15.03.2025 10:26 Ответить
Саме про такі риси Трампа написала його племінниця-психолог Мері. Тому і не дивно, що одне одного знайшли.
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15.03.2025 11:03 Ответить
Якщо нічого не можеш створити, зруйнуй створене іншими, це додає йому відчуття влади. Маск - хаотичне зло.
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15.03.2025 10:29 Ответить
******* трампівській фашист.
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15.03.2025 10:30 Ответить
Маску конец! Теперь будет все только хуже для него!
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15.03.2025 10:32 Ответить
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15.03.2025 11:34 Ответить
Нічого страшного, й на тебе знайдеться цільнооболонкова куля
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15.03.2025 10:34 Ответить
От саме за ради цього, і були зроблені дії, пов'язані із скороченням всіх інших програм! путін керує америкою...
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15.03.2025 10:35 Ответить
Шо вони курять (Маск з Трампом) ?
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15.03.2025 10:36 Ответить
Да они всё равно переделывают всем документы, у детей тех уже в массе новые родители. Новые имена места рождения. Целенаправленно массово делать ДНК экспертизу после войны никто не даст. Об этом поговорят пару лет и забудут (дети вырастут)
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15.03.2025 10:37 Ответить
Пример того, как вобщем-то нормальную новость пишут люди с катастрофически низкой квалификацией, и поганят ее.

В такой новости надо обязательно указывать, сколько они нашли детей, и желательно указать, сколько это стоило. Я погуглил - данные разные. В одном месте было число 1240 возвращенных детей, в другом - 314 найденных.

На счет того, сколько это стоило. Первая мысль - "уу! торгуешь детьми! Это же не вопрос денег! Да сколько бы ни стоило!"

Но если чуть успокоиться - если бы новость опубликовали с ценой вопроса и стало понятно, что проект не был простой лавочкой по освоению бабла, то на такой проект можно было бы найти негосударственные источники финансирования, и продолжить таким образом его функционирование.
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15.03.2025 10:41 Ответить
Тоді інвалідам війн США треба самостійно розшукувати спонсорів та меценатів. На візочках або з милицями ? 125 тисяч баксів коштують протези, щоб ветеран війни, інвалід міг пересуватись як звичайна людина. Ба більше, всім пенсіонерам треба замислитись про своїх меценатів і не сидіти на шиї держави в обличчі Маска. Виникає питання. Нафіг потрібна держава, коли меценатів та спонсорів греблю гати ???
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15.03.2025 11:36 Ответить
Всі труди Маска для того, щоб скоротити витрати з бюджету на стільки, щоб великі компанії типу "Тесла", платили менше податків. Він недавно своїх працівників понад тисячу скоротив. Приходять на роботу, а пропуск не працює. Навіть особисті речі забрати не змогли. За 2 місяці зарплату отримали, замість попередження за 2 місяці наперед. Щоб ненашкодили перед відходом.
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16.03.2025 18:55 Ответить
Питаєте чому Санич не фінансує такі проєкти? А за які бабкі тоді купити расіанські реактори в Болгарії?
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15.03.2025 10:41 Ответить
Ахметов на днях купив 2 бразильських футболістів, одного за 16 млн євро, другого за 17 млн євро !
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15.03.2025 10:46 Ответить
Війна не скасувала спорт. І він існує на державні кошти. А приватні клуби на кошти господарів ! Я не виправдовую Ахметова. Лише факт.
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15.03.2025 11:37 Ответить
Илон ....ас..
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15.03.2025 10:57 Ответить
Мабуть на наркоту гроши перевів. Ху...лосос
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15.03.2025 11:12 Ответить
Коли Ленін писав про імперіалізм що загниває, то він мав на увазі оцих американських ділків, яких американці обрали собі на голову. трамП увійде в історію. Але не як майстер сдєлок. А як імперіаліст що загниває, з обличчям потвори. Якщо його номінують на премію Миру, то можна одразу казати Світом править Сатана.
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15.03.2025 11:44 Ответить
ніхто його не обирав , він прийшов до влади як один з трампівських глистів .
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15.03.2025 12:56 Ответить
Звісно. Проте дЄрмак прийшов за чиєю згодою ? Невігласи підбирають оточення по собі. Це світовий закон. Хто проти ? Де вони ? Аууууу!
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15.03.2025 13:02 Ответить
дермак це глист який задушив господаря .
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15.03.2025 16:26 Ответить
А де батьки вкрадених дітей?
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15.03.2025 11:46 Ответить
Бо доля вкрадених дітей мала б хвилювати в першу чергу Україну, а не Америку і Ілона Маска. Чого наші не створили таку групу досі? А то вересчучка тільки фотається, типу сама в рашки витягла. А тут от воно як було, Саудівська Аравія витягує наших полонених, Єльский університет - дітей, що наші зелені роблять? бабло пиляють?
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15.03.2025 11:55 Ответить
Є такі групи.
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16.03.2025 18:56 Ответить
І так, до речі, у нас є ціле міністерство по поверненню українців! Покажіть клас, працюйте, повертайте!
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15.03.2025 11:57 Ответить
********
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15.03.2025 12:08 Ответить
Трамп та Маск - це два брехливих покидька, бажаю їм подохнути у корчах!
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15.03.2025 13:00 Ответить
ага, який ****-маск ху...овий!! впали йому наші діти!! але маю питання - а зелена шваль могла би перебрати фінансування цієї команди з єйлу?! ну, тільки не кажіть, що в зелених ублюдків бракує грошей... на телемарафон не бракує ж!! але про що я?! марахвон - то святе, а нашими "безпризорниками" хай традиційно амери займаються, а перестануть, то ми амерів - так само традиційно!! - на х...й пошлемо, а на наших дітей х...й заб'ємо!! що ж, стабільність й незмінність "традицій", незважаючи на "новиє літца"...
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15.03.2025 13:10 Ответить
Там такі гроші треба платити, що простіше своїм.
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16.03.2025 18:57 Ответить
 
 