Команда Йельского университета, которая разыскивала похищенных Россией украинских детей, остановила работу. Маск отменил ее финансирование, - Mirror
Масштабные сокращения, проведенные американским миллиардером и главой департамента эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском, привели к остановке работы команды Йельского университета, которая помогла Украине вернуть сотни украинских детей, похищенных РФ.
Об этом пишет Mirror, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Как отмечается, до этого времени правительство США финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета, которые использовали технологии с открытым кодом для отслеживания пропавших детей и передавали свои выводы властям Украины, чтобы помочь вернуть их домой.
Благодаря их усилиям сотни детей вернулись домой, но теперь эта работа прекратится из-за недавнего сокращения федерального финансирования Илоном Маском.
По данным украинского правительства, почти 20 000 детей были похищены Россией с момента вторжения в 2022 году.
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Можна ж її замість доріг??? Чому американець повинен шукати наших дітей, а ми розбудовувати інфраструктуру і соціальні проекти в містах?
То й що, що фронт за кілька кілометрів? Квіти важливіші!
А от вулиці в Дніпрі за 100 мільйонів... Підземні школи в Запоріжжі з засекреченими вартостями...
Курорти в Закарпатті за мільярд баксів і багато багато інших принад...
маZк це все теж розуміє.
Пишіть петицію щоб профінансувати їх програму з коштів державного бюджету України - зокрема з зарплат чиновників. І все буде...
я не радію, мені соромно... Що ми тільки крадемо і просимо... Просимо і крадемо... Що в нас мільйонний апарат заброньованих нікому не потрібних чиновників крахоборів... Які просто крадуть і просять...
А тобі і твоїй сім'ї щоб забулось десятикратно те що побажав мені.
в гуглі їх називають рабсіяні.
Але ти це знаєш, лапоть.
Такий син ...
В такой новости надо обязательно указывать, сколько они нашли детей, и желательно указать, сколько это стоило. Я погуглил - данные разные. В одном месте было число 1240 возвращенных детей, в другом - 314 найденных.
На счет того, сколько это стоило. Первая мысль - "уу! торгуешь детьми! Это же не вопрос денег! Да сколько бы ни стоило!"
Но если чуть успокоиться - если бы новость опубликовали с ценой вопроса и стало понятно, что проект не был простой лавочкой по освоению бабла, то на такой проект можно было бы найти негосударственные источники финансирования, и продолжить таким образом его функционирование.