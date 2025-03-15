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Новости Атаки БпЛА по РФ
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Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 126 беспилотниках

Россию атаковали 126 беспилотников

В Минобороны России заявили, что якобы сбили ночью 126 украинских дронов в шести областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское ведомство.

"Из них 64 - над территорией Волгоградской области, 38 - над Белгородской, 7 - над Брянской, два - над Ростовской и один - над Курской областью", - заявили в минобороны РФ.

Также в Росавиации сообщили, что в аэропортах Волгограда и Саратова были введены ограничения.

Напомним, в ночь на 15 марта неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. Прозвучало по меньшей мере 10 взрывов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нефтеперекачивающая станция "Нововеличковская", атакованная дронами СБУ 20 февраля, остановила работу, - источники. ВИДЕО

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беспилотник (3544) Минобороны рф (924) дроны (3848) Удары по РФ (267)


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Надои растут.
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15.03.2025 10:34 Ответить
Замирення йде з обох сторін. Все по трампу.
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15.03.2025 10:42 Ответить
І все це зробив сторож зі свинячої ферми, мисливською рушницею
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15.03.2025 11:10 Ответить
- Давайте скажемо, що збили 125 українських дронів!
- Мало!
- А 126?
- Самий раз!
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15.03.2025 12:11 Ответить
Зараз не дрони потрібні, а КАЦАПСЬКІ РЕАКТОРИ… Ті, хто цього не розуміє або зрадники або боти.
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15.03.2025 13:14 Ответить
 
 