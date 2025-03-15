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Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 126 беспилотниках
В Минобороны России заявили, что якобы сбили ночью 126 украинских дронов в шести областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское ведомство.
"Из них 64 - над территорией Волгоградской области, 38 - над Белгородской, 7 - над Брянской, два - над Ростовской и один - над Курской областью", - заявили в минобороны РФ.
Также в Росавиации сообщили, что в аэропортах Волгограда и Саратова были введены ограничения.
Напомним, в ночь на 15 марта неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. Прозвучало по меньшей мере 10 взрывов.
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