Минобороны РФ заявило о якобы сбитых 126 беспилотниках

В Минобороны России заявили, что якобы сбили ночью 126 украинских дронов в шести областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское ведомство.

"Из них 64 - над территорией Волгоградской области, 38 - над Белгородской, 7 - над Брянской, два - над Ростовской и один - над Курской областью", - заявили в минобороны РФ.

Также в Росавиации сообщили, что в аэропортах Волгограда и Саратова были введены ограничения.

Напомним, в ночь на 15 марта неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. Прозвучало по меньшей мере 10 взрывов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нефтеперекачивающая станция "Нововеличковская", атакованная дронами СБУ 20 февраля, остановила работу, - источники. ВИДЕО