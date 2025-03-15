Россия должна пойти на прекращение огня без каких-либо условий, - глава МИД Британии Лемми

Существует единственный подход к достижению прочного мира - "прекращение огня без каких-либо условий".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

"Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна принять ее. Я думаю, что формируется коалиция желающих предоставить Украине архитектуру безопасности и договоренности, в которых она нуждается, а также вникнуть в детали любого контроля за этим прекращением огня в будущем", - отметил Лемми.

Он отметил, что союзники по G7 единодушно призывают к прекращению огня "без каких-либо условий", чтобы остановить боевые действия в Украине.

Лемми добавил, что "по всем этим вопросам мы нашли общий язык, и семья G7 объединилась".

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Напомним, The Washington Post получила доступ к документу, подготовленному московским аналитическим центром, тесно связанным с ФСБ, который содержит требования России о прекращении войны в Украине.