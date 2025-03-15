РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5278 посетителей онлайн
Новости Требования РФ относительно прекращения огня
2 010 18

Россия должна пойти на прекращение огня без каких-либо условий, - глава МИД Британии Лемми

Лемм о прекращении огня в Украине

Существует единственный подход к достижению прочного мира - "прекращение огня без каких-либо условий".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

"Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна принять ее. Я думаю, что формируется коалиция желающих предоставить Украине архитектуру безопасности и договоренности, в которых она нуждается, а также вникнуть в детали любого контроля за этим прекращением огня в будущем", - отметил Лемми.

Он отметил, что союзники по G7 единодушно призывают к прекращению огня "без каких-либо условий", чтобы остановить боевые действия в Украине.

Лемми добавил, что "по всем этим вопросам мы нашли общий язык, и семья G7 объединилась".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После прекращения огня Украина и РФ должны сесть за стол переговоров, - Рубио

Напомним, The Washington Post получила доступ к документу, подготовленному московским аналитическим центром, тесно связанным с ФСБ, который содержит требования России о прекращении войны в Украине.

 

Автор: 

россия (95381) Украина (44917) Лемми Дэвид (48) война в Украине (3546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Щоб паРашка пішла на припинення вогню без будь-яких умов, потрібно було більше зброї поставляти та не забороняти бити в глибину паРашки...
показать весь комментарий
15.03.2025 11:00
+4
Росія має піти на)(..... і чим раніше, тим краще для G-7 буде і не тільки.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:18
+3
Оце! є - адекватний підхід до мордору!,(
показать весь комментарий
15.03.2025 11:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб паРашка пішла на припинення вогню без будь-яких умов, потрібно було більше зброї поставляти та не забороняти бити в глибину паРашки...
показать весь комментарий
15.03.2025 11:00 Ответить
Леммі додав, що "з усіх цих питань ми знайшли спільну мову, і сім'я G7 об'єдналася".

Будут теперь хором кудахтать и крыльями хлопать.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:08 Ответить
Оце! є - адекватний підхід до мордору!,(
показать весь комментарий
15.03.2025 11:10 Ответить
В чому адекватний? В безкінечних закликах і порожній говорильні?
показать весь комментарий
15.03.2025 11:21 Ответить
Далі буде, не переймайся.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:58 Ответить
Якби ЗСУ щодня звільняли якесь село, а їм сказали - припиніть вогонь, просто так без умов. Якою б була відповідь? А кацапи не набагато дурніші.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:14 Ответить
Росія має піти на)(..... і чим раніше, тим краще для G-7 буде і не тільки.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:18 Ответить
Має. Але не хоче. І що далі?
показать весь комментарий
15.03.2025 11:22 Ответить
не хоче хто? 🤓👀 не хочуть, бо краще нагодувати цю )(удобу в їхньому ж хліву аби не розповзлася по всьому світу. і так триває вже більше 100 років.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:38 Ответить
Далі, схоже, теж будуть по 1400+ москалів в день нагіллячивати.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:59 Ответить
Так робіть щось. А то тільки слова і поїздки на поклін до рудого ********.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:23 Ответить
Зараз рашистські спецслужби розганяють ІПсО про "умови припинення вогню", в яких на погоджені у Джидді пункти накладаються пункти капітуляції України від *****. З припискою, що начебто все це вже кінцево узгоджено.
Дана психо-інформаційня операція спрямована на деморалізацію українського суспільства та армії для максимальго просування ворога вглиб України.
показать весь комментарий
15.03.2025 11:29 Ответить
А вдруг вони не послухають міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі?
показать весь комментарий
15.03.2025 11:37 Ответить
Тоді їх скоріш за все продовжать кінчати в промислових масштабах.
показать весь комментарий
15.03.2025 12:00 Ответить
Ви жартуєте? Британці продовжать кінчати у промислових масштабах? Живо представив цих кінчателів, у капелюхах, смокінгах і з тростиною? Вони можуть зберігати холоднокровність лише тоді, коли немає жодної небезпеки.
показать весь комментарий
15.03.2025 13:46 Ответить
А якщо не піде, то що ти зробиш? Скільки "штормів" передала Британія за останній час? Отож.
показать весь комментарий
15.03.2025 12:44 Ответить
Должна бы, но почему-то не идёт. Почему так?
показать весь комментарий
15.03.2025 13:02 Ответить
 
 