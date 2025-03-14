После прекращения огня Украина и РФ должны сесть за стол переговоров, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после прекращения огня Украина и Россия должны сесть за стол переговоров.
Об этом он сказал после заседания G7, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прекращение огня и затем переход к столу переговоров для окончательного решения войны. Это два отдельных процесса. Процесс номер один - это то, что нужно от обеих сторон, это прекращение стрельбы и боев, чтобы потом сесть за стол переговоров. Это уже вторая фаза", - сказал глава американской дипломатии.
Рубио отметил, что гарантии безопасности будут предоставлены Украине в рамках второй фазы.
"Каждая страна в мире имеет право на безопасность, имеет право защищаться, имеет право охранять свою территорию. Это обязательно станет частью этого разговора, и к нему надо будет привлечь не только взгляды Соединенных Штатов, но и других стран, которые вовлечены в (мирный. - Ред.) процесс", - заявил госсекретарь США.
Ранее Рубио заявлял, что США готовы обсуждать вопрос гарантий безопасности для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки пережовувати і відригувати одне й те саме, і знову пережовувати відригнуте.
Де про 24 години?
Посилання на Євангеліє від донні де?
Тут ще одна жопа намічається 🤬🤬 не дай Боже 🤬🤬😿😿😿
С нвнешним "руководством" всегда самой низкой подлости ожидаешь от трускавецких пациентов
Договірні "пасхальні", "травневі", "вересневі", "різдвяні" та інші "перемир'я" з московитами від 2014 року нічому не вчать? Може хоча б натякають? Ні?
Граблі ті ж самі, діючі особи змінилися, результат буде той самий.... ІМХО
... Тот, кто придет к тебе, чтобы договариваться о переговорах - тот и есть предатель...
по гарантіям: якщо україна не вступає в нато, їй потрібно надати сильні гарнатії безпеки, які би стримували росію. аналогічні по силі з 5 статтею нато.
якщо росія бачить, що з цим варіантом гарантій вона не зможе напасти на україну - вона виступає проти такого варіанту гарантій!