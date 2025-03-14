После прекращения огня Украина и РФ должны сесть за стол переговоров, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после прекращения огня Украина и Россия должны сесть за стол переговоров.

Об этом он сказал после заседания G7, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прекращение огня и затем переход к столу переговоров для окончательного решения войны. Это два отдельных процесса. Процесс номер один - это то, что нужно от обеих сторон, это прекращение стрельбы и боев, чтобы потом сесть за стол переговоров. Это уже вторая фаза", - сказал глава американской дипломатии.

Рубио отметил, что гарантии безопасности будут предоставлены Украине в рамках второй фазы.

"Каждая страна в мире имеет право на безопасность, имеет право защищаться, имеет право охранять свою территорию. Это обязательно станет частью этого разговора, и к нему надо будет привлечь не только взгляды Соединенных Штатов, но и других стран, которые вовлечены в (мирный. - Ред.) процесс", - заявил госсекретарь США.

Ранее Рубио заявлял, что США готовы обсуждать вопрос гарантий безопасности для Украины.

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