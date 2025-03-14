РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5436 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Прекращение огня между Украиной и РФ
2 714 31

После прекращения огня Украина и РФ должны сесть за стол переговоров, - Рубио

Марко Рубио о том, что будет после прекращения огня

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после прекращения огня Украина и Россия должны сесть за стол переговоров.

Об этом он сказал после заседания G7, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прекращение огня и затем переход к столу переговоров для окончательного решения войны. Это два отдельных процесса. Процесс номер один - это то, что нужно от обеих сторон, это прекращение стрельбы и боев, чтобы потом сесть за стол переговоров. Это уже вторая фаза", - сказал глава американской дипломатии.

Рубио отметил, что гарантии безопасности будут предоставлены Украине в рамках второй фазы.

"Каждая страна в мире имеет право на безопасность, имеет право защищаться, имеет право охранять свою территорию. Это обязательно станет частью этого разговора, и к нему надо будет привлечь не только взгляды Соединенных Штатов, но и других стран, которые вовлечены в (мирный. - Ред.) процесс", - заявил госсекретарь США.

Ранее Рубио заявлял, что США готовы обсуждать вопрос гарантий безопасности для Украины.

Читайте также: Украина и РФ должны будут пойти на уступки во время мирных переговоров, - Рубио

Автор: 

переговоры (4919) россия (95381) Украина (44917) Рубио Марко (143) прекращения огня (111)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Цей баран мабуть забув скільки сиділи з рашистами за столом переговорів починаючи з 2014 року по 22 рік. 8 років,??? Україна сиділа за столом переговорів з світовим куйлом.котрому весь світ допомагав озброюватись до сьогоднішньої війни в Україні ,геноциду українського народу,та до руйнації і окупаціїУкраїни...
показать весь комментарий
14.03.2025 20:15
+8
Пока Путин наступает, не будет никакого прекращения огня. Он про это собственно прямо говорит.
показать весь комментарий
14.03.2025 20:12
+4
Самовпевнений до комічності політичний американський актор-президент зараз дуже схожий на дон-жуанівського ловеласа, який вирішив, що своєю наполегливістю та запопадливістю завоює серце кремлівської потворної Дюймовочки. Бо вона всім дала гарбуза, а він таки доб'ється права першої шлюбної ночі з нею. Проте він і гадки не має, що чоловіки її не цікавлять, бо вона з народження лесбіянка та використовує сама в любовних іграх із своїми партнерами гумовий фаллос, як приміром з ураженою гігантизмом королевою Білорусі Лукашенкою.
показать весь комментарий
14.03.2025 20:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самовпевнений до комічності політичний американський актор-президент зараз дуже схожий на дон-жуанівського ловеласа, який вирішив, що своєю наполегливістю та запопадливістю завоює серце кремлівської потворної Дюймовочки. Бо вона всім дала гарбуза, а він таки доб'ється права першої шлюбної ночі з нею. Проте він і гадки не має, що чоловіки її не цікавлять, бо вона з народження лесбіянка та використовує сама в любовних іграх із своїми партнерами гумовий фаллос, як приміром з ураженою гігантизмом королевою Білорусі Лукашенкою.
показать весь комментарий
14.03.2025 20:06 Ответить
А щось нове сказати? Ні?
Тільки пережовувати і відригувати одне й те саме, і знову пережовувати відригнуте.
показать весь комментарий
14.03.2025 20:09 Ответить
просто у него одно и тоже спрашивают и он одно и тоже отвечает
показать весь комментарий
14.03.2025 20:10 Ответить
І де згадки про те, що Байден в усьому винен?
Де про 24 години?
Посилання на Євангеліє від донні де?
показать весь комментарий
14.03.2025 20:11 Ответить
сегодня будут я уверен , вчера было что Байден виноват во всём от Трампа, думаю сегодня исключение не будет
показать весь комментарий
14.03.2025 20:14 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2025 20:33 Ответить
Пока Путин наступает, не будет никакого прекращения огня. Он про это собственно прямо говорит.
показать весь комментарий
14.03.2025 20:12 Ответить
Україна має дати наказ здатися в полон своїм військовим на Курщині, - путін про заклик Трампа «пощадити» українських військових.

Тут ще одна жопа намічається 🤬🤬 не дай Боже 🤬🤬😿😿😿
показать весь комментарий
14.03.2025 20:14 Ответить
тебе же сказали наши источники что вышли нормально , но ты веришь путину
показать весь комментарий
14.03.2025 20:16 Ответить
Я не вірю путіну, я боюсь щоб його хотєлки не задовільнив Трамп. А через місяць дізнаємося що не всі прям так планово вийшли. Це ж вже було 🤬
показать весь комментарий
14.03.2025 20:19 Ответить
ну они же не допустили окружение и должны выйти нормально , выходили в 10 раз хуже ситуаций, надеюсь не допустят ужасающих ошибок и кто то пострадает
показать весь комментарий
14.03.2025 20:27 Ответить
Надеемся..
С нвнешним "руководством" всегда самой низкой подлости ожидаешь от трускавецких пациентов
показать весь комментарий
14.03.2025 21:10 Ответить
Евакуацію ще не почали ?
показать весь комментарий
14.03.2025 21:58 Ответить
як тільки кацапи відповзуть на болота так зразу й почнемо починати перемовини, можливо, потім, після виплати репарацій
показать весь комментарий
14.03.2025 20:15 Ответить
Цей баран мабуть забув скільки сиділи з рашистами за столом переговорів починаючи з 2014 року по 22 рік. 8 років,??? Україна сиділа за столом переговорів з світовим куйлом.котрому весь світ допомагав озброюватись до сьогоднішньої війни в Україні ,геноциду українського народу,та до руйнації і окупаціїУкраїни...
показать весь комментарий
14.03.2025 20:15 Ответить
Він не памʼятає, що верз this morning, а Ви вимагаєте памʼяти за минулу каденцію....
показать весь комментарий
14.03.2025 20:22 Ответить
цьому американському сраколизу куйла не обов'язково щось пам'ятати.Він може бути цілком хворий на склероз,головне, щоб добре вмів читати на весь світ "мантри" куйла...
показать весь комментарий
14.03.2025 20:33 Ответить
Бо світовий поліцейський втомився вже витрачатись на крапельницю для стікаючої кров'ю заручниці, бо він тепер увійшов в долю з терористом з кремля і скасував антитерористичну операцію з її звільнення та почав сам тероризувати її, щоб забрала назад написану нею 3 роки тому заяву у зв'язку, як наполягає він, з відсутністю складу злочину в діях росії.
показать весь комментарий
14.03.2025 20:20 Ответить
Скоріше Рубіо на пляшку сяде.
показать весь комментарий
14.03.2025 20:20 Ответить
Щоб людоїд оцінив щоб ще зїсти з жертви
показать весь комментарий
14.03.2025 20:34 Ответить
Досвід так званих "мінських договорняків" - нах-пох?
Договірні "пасхальні", "травневі", "вересневі", "різдвяні" та інші "перемир'я" з московитами від 2014 року нічому не вчать? Може хоча б натякають? Ні?
Граблі ті ж самі, діючі особи змінилися, результат буде той самий.... ІМХО
показать весь комментарий
14.03.2025 20:36 Ответить
Те самые? Сколько городов лежало в руинах до прихода ЗЕписяйшего? Ноль!! Сколько ракетных ударов получала Украина? Ноль!!
показать весь комментарий
14.03.2025 20:43 Ответить
А те, що написане ДО останнього речення, прочитати і зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок слабО? Звертайся - поясню, але вже не сьогодні, бо втомився і спати хочу
показать весь комментарий
14.03.2025 21:22 Ответить
Посмотрим, что у вас из этого роя получится, по-моему, получится слово в рифму.
показать весь комментарий
14.03.2025 20:38 Ответить
Угу.. "имеет право.." но трумпель Великий отдаст ещё часть территорий рашкевате
показать весь комментарий
14.03.2025 20:42 Ответить
Боже, да этому уже двести лет! См. крестный отец...
... Тот, кто придет к тебе, чтобы договариваться о переговорах - тот и есть предатель...
показать весь комментарий
14.03.2025 20:54 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2025 20:59 Ответить
по територіям: трамп за закінчення війни по лінії фронту.
по гарантіям: якщо україна не вступає в нато, їй потрібно надати сильні гарнатії безпеки, які би стримували росію. аналогічні по силі з 5 статтею нато.
показать весь комментарий
14.03.2025 21:15 Ответить
на всі пропозиції гарантій безпеки для україни росія дивиться під таким ракурсом: "а чи зможемо ми знову напасти на україну? а чи зможемо ми обійти ці гаранті? а чи є тут якісь лазєйкі?"

якщо росія бачить, що з цим варіантом гарантій вона не зможе напасти на україну - вона виступає проти такого варіанту гарантій!
показать весь комментарий
14.03.2025 21:17 Ответить
Я вважаю, що це вірний підхід перемир'я а вже потім переговори, тому що ху..ло під час переговорів без зупинення вогну пробує наступати, для покращення своїх позицій...
показать весь комментарий
14.03.2025 21:45 Ответить
Може,це американське чу-чхе оголосить , про які поступки зі сторони рашки він домовився?
показать весь комментарий
15.03.2025 02:57 Ответить
 
 