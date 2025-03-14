Украина и РФ должны будут пойти на уступки во время мирных переговоров, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мирные переговоры после прекращения огня предполагают, что и Украина, и Россия идут на взаимные уступки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Рубио спросили о заявлении G7 о поддержке территориальной целостности Украины.

Он сказал, что это "не является изменением государственной политики" для США, поскольку "я никогда не слышал, чтобы президент Трамп говорил, что Россия имеет право забрать всю Украину и делать там все, что ей заблагорассудится".

В то же время он подчеркнул, что обе стороны должны будут пойти на уступки в рамках переговоров о мире.

"Идет война, которая не имеет военного решения. Ни Россия, ни Украина не могут достичь своих максималистских военных целей. Единственный способ закончить эту войну - это процесс переговоров, а переговоры - будь то в бизнесе или в торговле - предполагают, что обе стороны что-то дают, обе стороны идут на уступки. Какими будут эти уступки, еще предстоит выяснить. Это должно быть частью переговоров, но это не будет эффективно, если вступать в эти переговоры, делая общие заявления, которые могут дать повод одной или другой стороне не принимать в них участия", - пояснил Рубио.

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Американский чиновник отметил, что после 30-дневного прекращения огня Украина и Россия должны сесть за стол переговоров, в рамках которого Киев получит гарантии безопасности.

В то же время он предостерег от "забегания наперед", поскольку первый этап - это временное прекращение боевых действий, чтобы создать пространство для переговоров.

Напомним, ранее Рубио заявил, что Украине придется пойти на уступки относительно территорий, которую Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

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