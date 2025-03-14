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Украина и РФ должны будут пойти на уступки во время мирных переговоров, - Рубио

Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мирные переговоры после прекращения огня предполагают, что и Украина, и Россия идут на взаимные уступки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Рубио спросили о заявлении G7 о поддержке территориальной целостности Украины.

Он сказал, что это "не является изменением государственной политики" для США, поскольку "я никогда не слышал, чтобы президент Трамп говорил, что Россия имеет право забрать всю Украину и делать там все, что ей заблагорассудится".

В то же время он подчеркнул, что обе стороны должны будут пойти на уступки в рамках переговоров о мире.

"Идет война, которая не имеет военного решения. Ни Россия, ни Украина не могут достичь своих максималистских военных целей. Единственный способ закончить эту войну - это процесс переговоров, а переговоры - будь то в бизнесе или в торговле - предполагают, что обе стороны что-то дают, обе стороны идут на уступки. Какими будут эти уступки, еще предстоит выяснить. Это должно быть частью переговоров, но это не будет эффективно, если вступать в эти переговоры, делая общие заявления, которые могут дать повод одной или другой стороне не принимать в них участия", - пояснил Рубио.

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Американский чиновник отметил, что после 30-дневного прекращения огня Украина и Россия должны сесть за стол переговоров, в рамках которого Киев получит гарантии безопасности.

В то же время он предостерег от "забегания наперед", поскольку первый этап - это временное прекращение боевых действий, чтобы создать пространство для переговоров.

Напомним, ранее Рубио заявил, что Украине придется пойти на уступки относительно территорий, которую Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

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Автор: 

территориальная целостность (210) Рубио Марко (143) война в Украине (3546) гарантии безопасности (113)


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Топ комментарии
+24
напишіть поступки від паРаші ..
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14.03.2025 20:02
+22
поки що вимагають поступок від жертви агресії України
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14.03.2025 20:04
+21
я ніколи не чув, щоб президент Трамп говорив, що Росія має право забрати всю Україну і робити там все, що їй заманеться". Джерело: https://censor.net/ua/n3541235
- угу , тобто - забирай лише частину України і роби там все , що заманеться !
Ніколи не думав , що США доживуть до такого президента ...((
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14.03.2025 20:05
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напишіть поступки від паРаші ..
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14.03.2025 20:02 Ответить
поки що вимагають поступок від жертви агресії України
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14.03.2025 20:04 Ответить
"я ніколи не чув, щоб президент Трамп говорив, що Росія має право забрати всю Україну і робити там все, що їй заманеться".

Напевно це і є поступка , в його розуміння. Забере не всю , а наприклад пів.

З.І. ,Чорний гумор. .А якщо серйозно не напишуть , бо самі ще не знаю що назвати поступками московії
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14.03.2025 20:06 Ответить
Не будуть вбивати українців. Поки що...
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14.03.2025 20:06 Ответить
Нет даже разговора о пленных и мирных заложниках - тех кто в сизо на раше. Люди сидят по селам, выехать боятся изза фильтрации. + Дроны неизвестно чьи лупят по всем машинам на дорогах
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14.03.2025 20:54 Ответить
Зупинять свій наступ.
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14.03.2025 20:08 Ответить
Хрест змився...
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14.03.2025 20:04 Ответить
я ніколи не чув, щоб президент Трамп говорив, що Росія має право забрати всю Україну і робити там все, що їй заманеться". Джерело: https://censor.net/ua/n3541235
- угу , тобто - забирай лише частину України і роби там все , що заманеться !
Ніколи не думав , що США доживуть до такого президента ...((
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14.03.2025 20:05 Ответить
Поки перемовини закінчаться то ні Рубіо, ні можливо і Трампа вже не буде в Вашингтоні. Головне - зброя сьогодні а зняття санкцій - після завершення переговорів.
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14.03.2025 20:05 Ответить
Альо, гараж, Україна вже пішла на всі можливі поступки , буба навіть війська з Курську вивів.
На які поступки пішло твоє улюблене ху-йло?
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14.03.2025 20:05 Ответить
Україна може запропонувати очко Рубіка у вигляді поступок.Рубік,ти би погодився своїм очком припинити війну?
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14.03.2025 20:06 Ответить
Хватит болтать, мы это уже слышали сто раз и знаем, каких уступок от нас хочет трампонист вместе с путлером, вы давайте ответ, какие уступки будут со стороны быдлостана?
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14.03.2025 20:07 Ответить
я так розумію пуйло послав тампона тож знову україну будуть призначати винною по усіх пунктах, нєх...р домовлятися з пройдисвітами що американськими, що кацапськими
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14.03.2025 20:10 Ответить
Не послав він ні кого,це все вистава. Все вже домовлено,з Курської війська відводять,все ж зрозуміло.От тільки має бути умова,як Трампон пишеться за *****,що той так хоче миру,з його слів,то має на підора відповісти,що гарантія буде очко його,маска і того кубіка-рубіка.
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14.03.2025 20:14 Ответить
США:
"Обидві сторони повинні піти на поступки:
 Расія не буде вимагати Київ та Львів, а Україна віддасть Херсон та Одесу".
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14.03.2025 20:11 Ответить
...і Запоріжжя. Це головна вимога *****.

P.S. Ні про оон, ні про "міжнародне право", ні про тероризм світового масштабу це вухате падло жодного слова. Як і його рудий патрон. Тому що вони такі самі.
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14.03.2025 20:19 Ответить
У них приоритет - служу народу Израиля. Даже не особо скрывают. А наши враги - Коломойска и Бен Лазар и Абрамович и т.д. - для них это "дорогие партнеры"
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14.03.2025 20:56 Ответить
Не будет мира пока у совдепии огромная армия!!!
Если бы отгородиться рвом и горами-териконами + минные поля полосой так 20 км вглубь.... Тогда ещё есть шанс что не полезет снова - и то при наличии ПВО, ПРО, арты, дальнобойной арты , джавелинов, стугн, Дронов, запаса мин, растяжек, ежей, бетона , лопат, снарядов и т.д.
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14.03.2025 20:50 Ответить
Вот тебе и мировой полицейский. Приехал на отжатие чужой собственности и заявил: ну, сколько он данный момент отхватил, то пусть уже ему будет. Давйте уже закругляться.
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14.03.2025 20:18 Ответить
есть варіанти. Визнати росію країною терористом і ввести повне ембарго. Війна закінчиться дуже швидко.
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15.03.2025 00:55 Ответить
Чим поступиться мордор, детальніе, будь ласка?
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14.03.2025 20:19 Ответить
З нього знімуть санкції.
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14.03.2025 21:37 Ответить
ідеш ти накуй.Україна пішла і США І 3,14ДЕРАЦІЇ В БУДАПЕШТІ НА ПОСТУПКИ .Іти дальше на поступки після того,як рашистський скажений пес,з дозволу США вже відкусив Україні руку ,означає давати йому свідомо ,відкусити ще й ногу
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14.03.2025 20:21 Ответить
а чому Україна повинна йти на поступки агресору?
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14.03.2025 20:24 Ответить
Віддати все,що ***** собі забажало,відмовитись від армії і зброї,і обслуговувати трубу Газпрому
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14.03.2025 20:37 Ответить
Риторика трумпеля за эти три года - уравнивание Жертвы и Агрессора.
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14.03.2025 20:45 Ответить
Ну, як поступку можна, наприклад це послати Трампа з його посіпаками у великий піст в тривале паломництво по еротичних місцях.
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14.03.2025 20:52 Ответить
не тебе решать
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14.03.2025 21:06 Ответить
А можно не обстреливать города наши?
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14.03.2025 21:11 Ответить
Ставити агресора і жертву на одному рівні в 21 ст. можуть тільки аморальні істоти.
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14.03.2025 21:15 Ответить
Індєєць ти грьобаний! росія захопила в Україні 25 відсотків її території, зруйнувала вщент великі міста та населені пункти, вбила сотні тисяч військових та мирних її громадян! Яких ще ти, тварюко, вимагаєш від стікаючою кров'ю нації,- поступок?
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14.03.2025 21:31 Ответить
Не забігай наперед, аміго...
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14.03.2025 21:57 Ответить
що Росія має право забрати всю Україну ???

тобто не всю - має право?? срані піндоси
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15.03.2025 00:56 Ответить
 
 