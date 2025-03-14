Вопрос территорий - самый сложный после прекращения огня с РФ, - Зеленский
Самым сложным вопросом в мирном процессе после прекращения огня между Украиной и Россией остается вопрос территории.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вопрос территорий самый сложный, после вопроса прекращения огня. Почему? Потому что прекращение огня разблокирует путь сторон к окончанию войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что вопрос прекращения огня сложный, поскольку для этого нужна смелость и политическая воля.
В то же время, по его словам, в вопросе территорий нужно будет пройти через сложный диалог.
Зеленский отметил, что партнеры знают о "красных линиях" Украины. В частности, Украина не будет признавать на юридическом уровне контроль России над оккупированными территориями.
"Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", - добавил он.
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ну а за ці всі землі України маєш сконати ти і вся твоя сім'я
А ту??? лише майбутні кримінальні справи та вироки
Я би вмер би тоді у Керчі!
Серед Сак, Судаків, Феодосій
Я б подох би удень чи вночі!
Я б у Ялті копита відкинув!
Може бути - в Алушті б сконав!
Але я, як герой, не загинув
Бо в Москві я концерти давав.
"А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після розв'язання цього питання закінчити війну".
Герменевтика безсила.
А який такий діалог? Ми всі знаємо про Крим, що якщо Зе був презитдентом, то вмер би, але Крим не здав. А при Зеленському ворог окупував все Азовське море з містами-курортами, портами, флотом, рибними запасами, Запорізьку АЕС, Новокаховську ГЕС, більшу половину Запорізької і Херсонської областей, Майже всю луганську і Донецьку область, частину Харківської та Миколаївської областей..., то нам немає чого переживати, бо Зе знає свою задачу, ваін тисячу разів критикував Порошенка за "мінські"(хоча по "Мінських" Україна не здала жодного сантиметра, а навпаки звільнилі 2/3 окупованих територій), то я так розумію Зеленський поверне всі окуповані землі?
За логікою, людей ( лохторат марафону ж!) не попередять, бо будуть возмущаться проти рейтингу Найвеличнішого, скажуть що Лідор здав, Zрада й інші нехороші слова ...
Тому раджу придивлятись до підрозділів та їх постійних волонтерів - Недайбоже вийдуть, то треба вже бути з чемоданами попереду!! Чи всі забули, що як швидко прийшли
рускійміркатівні і облави зі списками в 20хх числах Клятого лютого ?!
Але ж у всьому винен "барига"! Не Оман, не "велике крадівництво", не сексінструктори в ранзі послів, не призначені на державні посади зрадники та колаборанти, не корупція, що топить країну, не злочини влади, що обезкровлюють економіку України, а лише "клятий барига"!
Не плутайте і не забувайте про це!
наголосив, що партнери знають про "червоні лінії" України. Зокрема, Україна не визнаватиме на юридичному рівні контроль Росії над окупованими територіями. Джерело: https://censor.net/ua/n3541221 ну всі ж розуміють!!
Та,ні! Для ішака найскладніше питання, як не допустити скасування воєнного стану та проведення виборів. Все інше - димова завіса.
за що вони, за україну чи за росію.
всі війська виходять з тих територій. ці території віддаємо під контроль оон і воно проводить референдум.
жителі туди повертаютьмя, щоб проголосувати.
україна дає оон списки жителів, хто де живе.
окремо проводяться референдуми в херсонській області, запорізькій, донецькій і луганській.
Чим це відрізняється від Мінських угод Порошенко, де "не визнавали на юридичному рівні Крим і Донбас ????
Що один, що другий виявилися нездатними захистити територіальну цілісність України. Я розумію, що вище голови не стрибнеш, але путяра казав, що до звільнення росіянами територій Курської області він перемовин вести не буде. Чому наші не так само себе ведуть - до звільнення територій України жодних перемовин ? Най би там Трамп хоч на стіну собі виліз . . . І так зброї не дає, продавець повітря, то сенсу на нього оглядатися.