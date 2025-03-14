Вопрос территорий - самый сложный после прекращения огня с РФ, - Зеленский

Самым сложным вопросом в мирном процессе после прекращения огня между Украиной и Россией остается вопрос территории.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопрос территорий самый сложный, после вопроса прекращения огня. Почему? Потому что прекращение огня разблокирует путь сторон к окончанию войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что вопрос прекращения огня сложный, поскольку для этого нужна смелость и политическая воля.

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В то же время, по его словам, в вопросе территорий нужно будет пройти через сложный диалог.

Зеленский отметил, что партнеры знают о "красных линиях" Украины. В частности, Украина не будет признавать на юридическом уровне контроль России над оккупированными территориями.

"Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", - добавил он.

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