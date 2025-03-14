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Новости Зеленский о территориальных уступках Территориальные уступки
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Вопрос территорий - самый сложный после прекращения огня с РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский

Самым сложным вопросом в мирном процессе после прекращения огня между Украиной и Россией остается вопрос территории.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопрос территорий самый сложный, после вопроса прекращения огня. Почему? Потому что прекращение огня разблокирует путь сторон к окончанию войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что вопрос прекращения огня сложный, поскольку для этого нужна смелость и политическая воля.

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В то же время, по его словам, в вопросе территорий нужно будет пройти через сложный диалог.

Зеленский отметил, что партнеры знают о "красных линиях" Украины. В частности, Украина не будет признавать на юридическом уровне контроль России над оккупированными территориями.

"Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", - добавил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) территориальная целостность (210) война в Украине (3546) прекращения огня (111)


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Топ комментарии
+38
А куди поділися потужні плани по обміну Курщини на втрачені регіони України?
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14.03.2025 18:54
+31
ну ти Зенелох казав що помер би за Крим

ну а за ці всі землі України маєш сконати ти і вся твоя сім'я
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14.03.2025 18:52
+21
Сдал ты их на раз-два. А теперь морозишься как не причем. Гнида лицемерная.
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14.03.2025 18:56
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ну ти Зенелох казав що помер би за Крим

ну а за ці всі землі України маєш сконати ти і вся твоя сім'я
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14.03.2025 18:52 Ответить
Ну у криму дача була.
А ту??? лише майбутні кримінальні справи та вироки
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14.03.2025 18:55 Ответить
Хатинка в Ялті - то святе.
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14.03.2025 19:13 Ответить
Я б загинув тоді у Форосі!
Я би вмер би тоді у Керчі!
Серед Сак, Судаків, Феодосій
Я б подох би удень чи вночі!
Я б у Ялті копита відкинув!
Може бути - в Алушті б сконав!
Але я, як герой, не загинув
Бо в Москві я концерти давав.
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14.03.2025 20:07 Ответить
А куди поділися потужні плани по обміну Курщини на втрачені регіони України?
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14.03.2025 18:54 Ответить
Пи@деть - не мешки ворочать. Мы уже наслушались за эти годы и про "вперше", и про "потужно", и про "незламно". Только результат этого всего - за окном. И там всё совсем не так, как в видосиках.
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14.03.2025 19:00 Ответить
пАтужності не вистачило у гігаВАТНИКА!
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14.03.2025 19:01 Ответить
Так там вже немає на що міняти.
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14.03.2025 19:02 Ответить
Територіі кацапи не віддадуть - хіба рашка посипеться - тільки надіятись
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14.03.2025 18:56 Ответить
З якого це переляку рашці сипатись ,через те ,що нам цього хочеться ?
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14.03.2025 19:14 Ответить
Все може бути - Пригожин міг і на москву поперти
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14.03.2025 19:22 Ответить
Може вже досить ті бодуновські казочки слухати і видавати бажане за дійсне ,як кажуть пер ,пер і недопер.
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14.03.2025 19:26 Ответить
Чечню ледь здолали - а там всього 1 млн людеи - ше шоб даги підключились - є варіанти
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14.03.2025 19:31 Ответить
Так здолали ж ,а тепер кадирівці з Україною воюють ,а в першу Чеченську воювали з кацапами.
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14.03.2025 19:34 Ответить
а триматись купи і здихати за інтереси хворого ублюдка пуйла, їм дуже хочеться?
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14.03.2025 19:32 Ответить
Так зважаючи на кількість контрактників хочеться ,і до речі це в нас бусифікація ,а в рашці ніякої бусмфікації немає ,бо якщо б була ,то гівномарафон про неї цілодобово розповідав би.
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14.03.2025 19:37 Ответить
бидломарафон не джерело інформації. що там на болотах, я не вкурсі, але тут інколи проскакують новини, що там в депресивних регіонах проблеми з чоловічим населенням, тому скоро доберуться і до багатших міст і буде там і бучифікація і що зщавгодно, ресурси у кацапів теж не безмежні.
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14.03.2025 19:42 Ответить
А в 30 мільйоної України ресурси безмежні ,чи в нас почнеться посилена бусифікація ,але чим більша буде буде бусифікація ,тим більше буде СЗЧ.
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14.03.2025 19:45 Ответить
іди знову за потужного шмарклента проголосуй
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14.03.2025 19:49 Ответить
Так я за нього не голосував.
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14.03.2025 19:52 Ответить
Сдал ты их на раз-два. А теперь морозишься как не причем. Гнида лицемерная.
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14.03.2025 18:56 Ответить
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14.03.2025 18:57 Ответить
Так, віслючок, питання територій найскладніше але Мінські угоди всеодно залишаються поганими.
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14.03.2025 18:57 Ответить
Тобто за логікою Зеленського, доки території тимчасово окуповані, навіть після закінчення війни, все рівно буде діяти військовий стан. Я ні чого не хочу сказати, але Кореї 70 років в стані війни.
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14.03.2025 18:58 Ответить
Таки здав? 🤔
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14.03.2025 18:58 Ответить
Так він їх ще з 24 лютого 2022 року здає
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14.03.2025 19:03 Ответить
Якщо Україна не визнаватиме на юридичному рівні контроль Росії над окупованими територіями, то який може бути діалог?
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14.03.2025 18:58 Ответить
Вопрос не в "если", Не может быть никакого "если". Территориальное устройство Украины закреплено Конституцией и любой продвигающий "если" автоматически становится преступником.
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14.03.2025 19:04 Ответить
В нашій конституції багато чого написано ,іїї змінювали за кожного президента ,починаючи з кучми ,залишилось ще при зєлі змінити.
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14.03.2025 19:16 Ответить
Конституция не меняется во время войны. Запрещено. И конституция не меняется за одну сессию парламента. Запрещено.
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14.03.2025 19:19 Ответить
Так це для зєлі не проблема ,коли він її виконував ,І до речі ,згідно конституції в нас парламентсько- президентська республіка ,а фактично _президентсько- опівська республіка
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14.03.2025 19:24 Ответить
Это не вопрос Зели уже от слова совсем. Он может подписать что угодно - только любой договор, нарушающий Конституцию, будет незаконен. Это понимают в США
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14.03.2025 19:27 Ответить
Так Трамп скаже - "Вам не подобається ,так ведіть перемовини самі " А цю конституцію хто тільки не порушував ,ще починаючи з кучми ,і це щось змінило ?
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14.03.2025 20:21 Ответить
Трамп и респы говорили как-раз обратное.
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14.03.2025 20:30 Ответить
Після зєліного хамства у Білому домі скажуть .
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14.03.2025 21:06 Ответить
Вот когда скажут - тогда и мы будем обсуждать.
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14.03.2025 23:45 Ответить
То питання до виборців, які собі зебільну монобільшість наголосували.
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14.03.2025 20:14 Ответить
Воно спроможне верзти тільки нісенітниці:

"А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після розв'язання цього питання закінчити війну".

Герменевтика безсила.
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14.03.2025 18:59 Ответить
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14.03.2025 19:03 Ответить
Головне спиною до Литвина не повертатися, бо може лідорнуть
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14.03.2025 19:09 Ответить
В Омані "питання територій" для тебе було зовсім НЕ СКЛАДНИМ - ВСЕ ВІДДАВ!!!
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14.03.2025 19:01 Ответить
Цензор, за цитування Зеленського співробітникам потрібно ВИДАВАТИ МОЛОКО та ВАЛІУМ!
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14.03.2025 19:04 Ответить
І на лікарняний...
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14.03.2025 19:06 Ответить
Опять нанюхался Зелебобик. Прекращения огня не будет, пока Путин наступает. Ну вот Зелька сдал Курск в обмен на непонятно что. Потом внезапно у него постал вопрос о территориях, которые он же хотел поменять и которых уже как-бы нет.
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14.03.2025 19:08 Ответить
Який Курськ ,ЗСУ контролювали лише Суджанський район за майже 100 км від Курська.
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14.03.2025 19:19 Ответить
Судячі з того з якою легкістю ригозелена шобла переговорникув торгує і здає ці терріторії,то не таке і складне це питання для них.
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14.03.2025 19:08 Ответить
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14.03.2025 19:11 Ответить
"В питанні територій потрібно буде пройти через складний діалог..." Зеленський.
А який такий діалог? Ми всі знаємо про Крим, що якщо Зе був презитдентом, то вмер би, але Крим не здав. А при Зеленському ворог окупував все Азовське море з містами-курортами, портами, флотом, рибними запасами, Запорізьку АЕС, Новокаховську ГЕС, більшу половину Запорізької і Херсонської областей, Майже всю луганську і Донецьку область, частину Харківської та Миколаївської областей..., то нам немає чого переживати, бо Зе знає свою задачу, ваін тисячу разів критикував Порошенка за "мінські"(хоча по "Мінських" Україна не здала жодного сантиметра, а навпаки звільнилі 2/3 окупованих територій), то я так розумію Зеленський поверне всі окуповані землі?
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14.03.2025 19:12 Ответить
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14.03.2025 19:13 Ответить
Тобто ОП думає як сцяти в очі і вуха зєЛОХторату, коли/ЯКЩО накажуть вивести війська з Херсону а може і щеи з частини Запоріжжя ((((
За логікою, людей ( лохторат марафону ж!) не попередять, бо будуть возмущаться проти рейтингу Найвеличнішого, скажуть що Лідор здав, Zрада й інші нехороші слова ...

Тому раджу придивлятись до підрозділів та їх постійних волонтерів - Недайбоже вийдуть, то треба вже бути з чемоданами попереду!! Чи всі забули, що як швидко прийшли рускіймір катівні і облави зі списками в 20хх числах Клятого лютого ?!
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14.03.2025 19:18 Ответить
Те що ти просрав ,кацапи вже ніколи не повернуть .
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14.03.2025 19:21 Ответить
Нужно втюхать украинцам капитуляцию как перемогу. Как же втюхать. Худшая власть в истории человечества просравшая абсолютно все. Дегенераты на дегенерате.
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14.03.2025 19:25 Ответить
100 % марахвон буде волати як Лідор всьо порішав і тепер... ух заживемо!!
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14.03.2025 19:42 Ответить
Зрадники !
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14.03.2025 19:59 Ответить
Воно ще живе і досі не померло за Крим? От дивина дивна! А війна між тарганами в його голові вже скінчилася чи він вже не пам'ятає, що у тій макітрі, що в нього на плечах, він закінчив війну ще у 2019-му. А скільки територій втрачено при найвеличнішому лідері "нових ліц" і скільки повернуто воно знає?
Але ж у всьому винен "барига"! Не Оман, не "велике крадівництво", не сексінструктори в ранзі послів, не призначені на державні посади зрадники та колаборанти, не корупція, що топить країну, не злочини влади, що обезкровлюють економіку України, а лише "клятий барига"!
Не плутайте і не забувайте про це!
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14.03.2025 19:35 Ответить
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14.03.2025 19:42 Ответить
Буде потужна Незламна купа документів, де запишуть що Кримнаш, Каховканаш, Чонгарнаш і т.д. а по факту підпишуть з ФША тайком щось, що не претендують, хай партнери трампа користуються
наголосив, що партнери знають про "червоні лінії" України. Зокрема, Україна не визнаватиме на юридичному рівні контроль Росії над окупованими територіями. Джерело: https://censor.net/ua/n3541221 ну всі ж розуміють!!
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14.03.2025 19:39 Ответить
Він вже все здав, але на всякий випадок говорить що це важке питання. Оманськи домовленності, останні перемовини
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14.03.2025 19:56 Ответить
Питання територій - найскладніше після припинення вогню із РФ, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3541221
Та,ні! Для ішака найскладніше питання, як не допустити скасування воєнного стану та проведення виборів. Все інше - димова завіса.
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14.03.2025 20:12 Ответить
Якщо буде на умовах росораші,проклянемо.
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14.03.2025 20:33 Ответить
Всі території повернути Україні, і щоб жодного кацапського корабля не було у Чорному морі.
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14.03.2025 21:18 Ответить
а давайте референдумип роведем на окупованих територіях.
за що вони, за україну чи за росію.
всі війська виходять з тих територій. ці території віддаємо під контроль оон і воно проводить референдум.
жителі туди повертаютьмя, щоб проголосувати.
україна дає оон списки жителів, хто де живе.
окремо проводяться референдуми в херсонській області, запорізькій, донецькій і луганській.
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14.03.2025 21:35 Ответить
Запросто віддавав в Омані, в Стамбулі, а зараз стало складним питанням.
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14.03.2025 22:10 Ответить
"Не визнавати на юридичному рівні . . ."

Чим це відрізняється від Мінських угод Порошенко, де "не визнавали на юридичному рівні Крим і Донбас ????
Що один, що другий виявилися нездатними захистити територіальну цілісність України. Я розумію, що вище голови не стрибнеш, але путяра казав, що до звільнення росіянами територій Курської області він перемовин вести не буде. Чому наші не так само себе ведуть - до звільнення територій України жодних перемовин ? Най би там Трамп хоч на стіну собі виліз . . . І так зброї не дає, продавець повітря, то сенсу на нього оглядатися.
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14.03.2025 22:24 Ответить
наоборот самый легкий... если отдаем Крым рф, то рф отдает Сахалин и Курилы Японии, США отдают Аляску рф, и Кенегсберг Польше.... если кто то не хочет, значит Крым Украинский!!!
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15.03.2025 01:33 Ответить
Навіщо гундосити, що питання територій складне, коли все ясно. Це наші території і москалям до них зась. А для тебе є Конституція, а не якісь міфічні "червоні лінії". Твоя задача в цьому переконати союзників, а вони хай давлять на москалів. Ти Гарант Конституціі, ти здійснюєшь зовнішню політику України. Не виходить? , то знайди двері собі на вихід. Коаліція з опозицією на чолі справиться за тебе. ❤️🇺🇦❤️
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15.03.2025 09:22 Ответить
 
 