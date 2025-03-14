Курская операция ВСУ свою задачу выполнила, - Зеленский
Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского и Харьковского направлений.
Об этом зявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам президента, украинские воины проявили незаурядную стойкость, выдержав мощный удар врага, что позволило ослабить давление на критически важных участках фронта.
"Наши ребята абсолютно героические, они приняли на себя сильный удар. Первым давление спало на Харьковском направлении - россияне оттянули на Курщину максимальное количество войск. Затем они начали забирать силы с Востока, но не оставляли главной цели - Покровска", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что благодаря Курской операции ситуация на Покровском и Харьковском направлениях стабилизировалась, а противнику будет "очень непросто" найти возможность снова угрожать Покровску.
"Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила", - подытожил он.
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Вынужденный вывод наших войск это следствие вашего недержания.
Вот где собака зарыта -
Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3504859
- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
it Wlad West Вне всяких сомнений, такой план и был - про*бать Покровск, а потом получив пи*ды и уложив лучшие бригады, сдрыснуть из курска.
02.09.2024 20:03 Відкрити на форумі 10.
Ти просто БРЕШЕШ!!!
И для кого он там по карте водит пальцем, ведь рядом ВООБЩЕ никого нет!
сирській атвєтіл, єсть!
Ще на початку цієї операції її називали авантюрою... То в чому ж був сенс цієї "авантюри", якщо на заміну Україна не отримує НІ-ЧО-ГО, окрім втрат???
залишився останній - ЗСУ.
Я і народ рима !
Калігуля мля
Он скільки війська тримають привладні зрадники в ДПСУ, поліції та СБУ, а ще ж є ДБР та їх
людив НАБУ, серед розвідників, чого хоча б варта язиката Хвеська Буданов.
Та за ваш вибір!