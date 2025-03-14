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Новости Операция ВСУ на Курщине Выход Сил обороны с Курщины
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Курская операция ВСУ свою задачу выполнила, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского и Харьковского направлений.

Об этом зявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам президента, украинские воины проявили незаурядную стойкость, выдержав мощный удар врага, что позволило ослабить давление на критически важных участках фронта.

"Наши ребята абсолютно героические, они приняли на себя сильный удар. Первым давление спало на Харьковском направлении - россияне оттянули на Курщину максимальное количество войск. Затем они начали забирать силы с Востока, но не оставляли главной цели - Покровска", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что благодаря Курской операции ситуация на Покровском и Харьковском направлениях стабилизировалась, а противнику будет "очень непросто" найти возможность снова угрожать Покровску.

"Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила", - подытожил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Курск (1077) война в Украине (3546)


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Топ комментарии
+59
Яке ж воно кончене!
От заради чого стільки народу поклали. Заради чого відягнули сили з Донбасу і Харківщини, а тим часом втратили десятки сіл і міст. То було її завдання?
Мало того, просрали курську через тебе, удобище, бо ж ти придуркувате в овальному кабінеті вирішило своє шоу розіграти. Ну і як? тепер хвалишся, мерзото?
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14.03.2025 18:50
+43
досягла своєї головної мети - відтягнути значну частину російських військ з Покровського та Харківського напрямків. Джерело: https://censor.net/ua/n3541219

А тепер Сумщина зустрічай, називається 🤬
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14.03.2025 18:46
+31
Головне шоб на Суми не поперли - фортифікаціі там набудував? - Суровікину пів - року хватило в Запорізькіи обл
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14.03.2025 18:49
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а що ще може сказати гавнокомандуючий зі своїм занюханим сирком?
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14.03.2025 19:03 Ответить
Наши воины выше всяких похвал, вот только вам, господин президент, нужно научиться молчать, кто вас тянул за язык об обмене курской области на наши земли?

Вынужденный вывод наших войск это следствие вашего недержания.
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14.03.2025 19:03 Ответить
it Wlad West
Вот где собака зарыта -

Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3504859

- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
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14.03.2025 19:04 Ответить
Ого, скільки у нас виявляється мудрих експертів. В Інтернеті...
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14.03.2025 19:05 Ответить
Marky Mark сподобався ваш коментар в теміПоследние два дня россияне не продвигались на Покровском направлении, - Зеленский
it Wlad West Вне всяких сомнений, такой план и был - про*бать Покровск, а потом получив пи*ды и уложив лучшие бригады, сдрыснуть из курска.

02.09.2024 20:03 Відкрити на форумі 10.
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14.03.2025 19:05 Ответить
Покровськ вже всьо?
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14.03.2025 19:06 Ответить
Это писалось пол-года в зад и трудно было предсказать шо будет раньше, нет?
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14.03.2025 19:09 Ответить
Важко. Покровськ не пройобаний (поки), з курвської вже пішли.
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14.03.2025 19:11 Ответить
Но задача которая решалась с помощью этой авантюры практически выполнена - лучшие бригады измотаны и понесли большие потери л/с и техники, тут он прав.
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14.03.2025 19:27 Ответить
Прямо,как Сталин над картой склонился...
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14.03.2025 19:05 Ответить
Темпи наступу супротивника на Покровськ за цей час не змінився.
Ти просто БРЕШЕШ!!!
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14.03.2025 19:06 Ответить
всмысле не изменился ? там даже ВСУ идут в контратаки
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14.03.2025 19:10 Ответить
Карта похоже на прогноз погоды Незаметно там географической топографии
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14.03.2025 19:10 Ответить
Все правильно - вcі переможні відосіки ,які можна було зняти - зняли . А далі сенсу нема...
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14.03.2025 19:13 Ответить
Картина маслом на смотрящего на карту Зеленского под названием: "Смотрю в книгу-вижу фигу"
И для кого он там по карте водит пальцем, ведь рядом ВООБЩЕ никого нет!
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14.03.2025 19:17 Ответить
Це вишиють бісером і будуть на це молитись🤡
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14.03.2025 19:19 Ответить
Зебуїни, можете пояснити: організм, який самостійно не може скласти слова в речення і зрозуміло висловитись, схилився над картою. Що цей організм розуміє у військовій топографічній карті?
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14.03.2025 19:18 Ответить
Які завдання виконала "Курська операція"? Знищення самих бойових підрозділів ЗСУ і західної техніки?
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14.03.2025 19:21 Ответить
Задание было в том чтобы попиариться Зеленскому.
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14.03.2025 19:21 Ответить
зєлєнскій сказал, нада!
сирській атвєтіл, єсть!
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14.03.2025 19:26 Ответить
Тобто завдання було відвести з території України найбільш боєздатні підрозділи під приводом знищення огрупування московитів, що збираються атакувати Сумщину (до речі: а воно було знищене? щось не бачив такого у новинах), підняти рейтинг найвеличнішого, створити плацдарм з десятком населених пунктів і при цьому втратити кілька десятків населених пунктів на Донбасі, отримати майже коврове бомбардування Сумщини, готувати до оборони Дніпропетровщину, отримати два плацдарми московитів на Харківщині і втратити життя наших захисників, десятки одиниць такої необхідної техніки, а в замін отримати найвеличніше НІЩО???
Ще на початку цієї операції її називали авантюрою... То в чому ж був сенс цієї "авантюри", якщо на заміну Україна не отримує НІ-ЧО-ГО, окрім втрат???
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14.03.2025 19:27 Ответить
Так, Україна крім втрат не отримує нічого. А от хрипатий в плюсах. Знищено багато українців, що для блазня гарно збудь якого боку. По-перше, загинуло багато тих, кого блазень ненавидить. По-друге, чим більше українців загине, тим більший відсоток хохлів у результаті залишиться. А це - основний електорат торчка, який божився, що йде на один термін.
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14.03.2025 19:42 Ответить
на жаль, наш передостанній козир з гри пішов.
залишився останній - ЗСУ.
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14.03.2025 19:27 Ответить
КОНЧЕНЕ ТА ЦИНІЧНЕ І НАГЛЕ БРЕХЛО !!!! СКІЛЬКИ ВЖЕ ПИСАЛИ ПРО ТЕ ЩО РОСІЯНЕ НІЧОГО НЕ ПЕРЕКИДУВАЛИ З Покровського та Харківського напрямків НА КУРЩИНУ. ЗЕЛЕНЕ МАЄ ВСІХ ЗА ДУРНІВ ТА ШУКАЄ ВИПРАВДОВУВАНЬ СВОІЙ АВАНТЮРІ ЯКА КОШТУВАЛА ЖИТТЯМ ТИСЯЧ І ТИСЯЧ УКРАІНЦІВ!
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14.03.2025 19:31 Ответить
Тепер потрібно розпочинати брянську операцію, або бєлгородську!
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14.03.2025 19:31 Ответить
Зразу Московську!
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14.03.2025 19:54 Ответить
так щеж каву в Криму не допили.
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14.03.2025 21:37 Ответить
Який він герой ! Тепер залишилось ще три тисячі полонених "евакуювати" !
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14.03.2025 20:08 Ответить
Скільки крамольних коментів, де ж вони були півроку тому коли мене деякі аналітики обзивали тут рашистом, ботом і т.п.
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14.03.2025 20:14 Ответить
Бо ніхто спочатку не знав і не розумів намірів і планів цієі операціі. А як виявилось зараз - іх зовсім не було, ніяких..... Бо спочатку здавалось що ЗСУ хочуть використовуючи несподіванку зробити ривок і захопити Курську АЄС. Щоб потім вести переговори про обмін на Запорожську. Цього не зробили. Потім думали що ЗСУ просто наведуть там шороху зроблять рейди по тилам ворога і вийдуть. Цього еже не сталося. Очікування що ворог послабить свій тиск на Харьківському і Покровському напрямку знявши звідти своі війська теж не виправдились. Кожна розумна людина побачивши такий розклад і такий розвиток подій вивела б назад своі війська. Але не зеленський. Бо він сам казав що не вміє мислити стратегічно і в нього не має на це й навіть часу.....На те що наші війська зайдуть туди без усіляких планів, застрягнуть там, дадуть себе обкласти себе з усіх сторін, дочекаються поки враг накопичить достатньо військ і почне тебе громити- на це не сподівався ніхто , бо думали що у того хто цим всім керує є хоча б якийсь розум.... Ось що буває коли людина яка не має знань, досвіду і освіти лізе керувати туди, де вона поняття зеленого не має. І яким керують тільки власні амбіціі, самозакоханність і бажання отримувати оплиски як раніше на сцені , і не важливо якою ціною....... А вииний у зеленського як завжди хтось , але не він.....
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14.03.2025 22:52 Ответить
"...Ніхто не думав.... " Думати це не те. Для думання потрібні знання, критичне відношення до інформації, аналітичний склад розуму і т. п. Чогось я розумів відсутність позитивних результатів цієї операції яку придумав великий кормчій а реалізовували генерали які знали про її кінець і нічого не роблячи трималися за свої посади.
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15.03.2025 08:24 Ответить
,,Тільки я розумів, знав, передбачав....".... Ні, та питань немає- всі навколо вас ідіоти і тільки ви такий супер-пупер розумнику с аналітичним складом розуму. Такий собі Гігант думки всесвітнього масштабу, Маг-провидець І Капітан-Очевидність одночасно. Як то кажуть три в одному. Дивно що з такими здібностями ви ще не президент всесвіту.....Самому не смішно?.....Залужний був проти цієі операціі, Бо на його запитання: ,,Ну добре, ми зайшли в Курську область, а далі що, які плани, які цілі?"-зеленський відповісти не зміг....Бо ніяких планів виявляється не було...Так Залужний через це і знав, розумів і передбачав недоцільність і приреченність таких необдуманих дій.....А звідки ви могли з самого початку це знати? Ви теж питали у зеленського про його плани. чи стояли тоді за спиною у Залужного? Тільки не кажіть знову про свою особисту геніальність і надприродну обдарованність. Як то кажуть скромніше треба бути, і до вас потягнуться люди...Всі ми розумні заднім числом....
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15.03.2025 11:31 Ответить
Для чого щось питати у когось, все і так зрозуміло було і не заднім число і не одному мені і про Вас теж зрозуміло. Все, не пишіть мені Ваші ефемерності.
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15.03.2025 13:33 Ответить
Мене завжди розважали і викликали посмішку ті люди ,які чомусь вважали себе розумнішими за інших і що вони все і про всіх знають.... Особливо ті хто завжди каже: от бачите, я ж казав.....Просто цікаво спостерігати, коли хитре вважає що воно розумне....
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15.03.2025 17:16 Ответить
"Я вам карту покажу". Десь таке вже було.
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14.03.2025 20:36 Ответить
Засветил карту в эфире. Утырок. Там же могут быть данные про расположение
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14.03.2025 21:13 Ответить
Які данні? Тут дронів розвідувальних з дальністю км 100 досить.
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15.03.2025 08:28 Ответить
Стратег , б@ядь... ,
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14.03.2025 20:38 Ответить
Один в один путінстайл. Той теж ******** пройоби в перемогу переводити.
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14.03.2025 21:00 Ответить
Завдяки Зеленському кацапи 9 травня відсвяткують перемогу у курський битві.
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14.03.2025 21:05 Ответить
Йти на Курщину, та не захопити АЕС, це даремно кинули хлопців на смерть. Сирський та зе, мають висіти на гілляки.
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14.03.2025 21:15 Ответить
Більше схоже, що головна мета Курської операції була відтягнути сили ЗСУ з Донеччини, що успішно і було виконане сирком.
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14.03.2025 21:15 Ответить
Скільки вже писали і казали,що ворог зрозумів, що його війська хочуть відтягнути,для цього все це типу і робилося, і тому він нічого не перекидав, бо розумів,що рейд там для зсу неможливий глибокий, але ж щось треба було робити,то ворог почесавшись докупив найманців з кндр,виходить, йому тільки допомогли докумекати!!! купувати найманців?!!!😵‍💫😕🥶
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14.03.2025 22:06 Ответить
Не сміши отим ворог зрозумів, бо, тільки на Курщині двіж почався, секретну мету висвітлив вечірній марахвонщик. Більш імовірно, що ворог попросив декого прослабити Донецький напрямок, а Байден як на зло невчасно розкошелився на зброю і кудись її мусово було направити, але ж на Харківщину і Донеччину ніззя, от і знайшли для піару три покинутих хутора і два загублених в лісі села на Курщині.
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14.03.2025 22:36 Ответить
Курська операція досягла своєї головної мети - відтягнути значну частину російських військ з Покровського та Харківського напрямків.і що ? з харківщини вигнали кацапів ? чи з під Покровська ? ****.
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14.03.2025 21:16 Ответить
Як влада в нішо ставить громадян.
Я і народ рима !
Калігуля мля
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14.03.2025 21:33 Ответить
Потрібно провести операцію "Знищення паразитів" на Банковій, цей захід принесе значно більше користі, бо я так бачу Зе-офіс вже заходить у керування армією...
Он скільки війська тримають привладні зрадники в ДПСУ, поліції та СБУ, а ще ж є ДБР та їх люди в НАБУ, серед розвідників, чого хоча б варта язиката Хвеська Буданов.
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14.03.2025 21:37 Ответить
А сам туди не хоче ? На передову
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14.03.2025 22:15 Ответить
Кончене. На вербу. Або в ставок раків годувати. Я ж про екологію. За мир. За шашлики.
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14.03.2025 23:40 Ответить
"Частково виконала" правильна назва, Зе брехливець. Ну так, вона відтягнула на себе певні сили. Але не дуже сильно, наступ як йшов так і йде, просто повільний-повільний. Але обміну ні на що не буде. А Запорізьку станцію хотілося б повернути.
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15.03.2025 01:40 Ответить
Эта зелёная жопа таращиться в карту, с*ка какая прелесть, этот п*дор вообще понимает что происходит?
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15.03.2025 01:52 Ответить
Ще б ковпак такий як в Наполеона вчепив би і верняк
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15.03.2025 02:24 Ответить
котловод Сирський в Суджі як колись і під Дебальцево дав перекрити рyсні горловину українського виступу (с.Логвиново на трасі Артемівськ-Дебальцево).
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15.03.2025 02:35 Ответить
Головнокомандувач наголовнокомандил…Мудрий нарід обрав! Тепер виборці питають: за що хлопці полеглі?
Та за ваш вибір!
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15.03.2025 02:45 Ответить
Вже стільки коментів написали, що і добавити нічого. Лиш одне - придурок...
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15.03.2025 04:53 Ответить
Раніше казав, що збирається використовувати курщину для обміну на переговорах. Забув, чи передумав?
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15.03.2025 07:29 Ответить
То це як??? Вже каца...и не будуть атакувати Сумщину і харьківщину???
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15.03.2025 07:46 Ответить
Бред зеленой жабы. Жуйте шашлыки.Авации.
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15.03.2025 10:29 Ответить
Головна мета курської "афензиви" як виявилося було покращення на пару відсотків рейтингу найвеличнішого потужнича серед паляничних марафонців.
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15.03.2025 11:09 Ответить
Хрипата прокацапська гнида. Я з самого початку цiеi "мудроi операцii" казав, навiщо нам це треба, i навiщо самi боездатнi частини перекидувати з самих важких напрямкiв в Украiнi перекидувати в курську губернiю. Вiд цього ми не получим нiякоi користi. а вся користь вiд цього тiльки у московитiв буде. Так воно i вийшло. Не дарма ***** зразу же приiхав на курщiну, накидуючи лайно на вентилятор.
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15.03.2025 13:17 Ответить
Правильна операція. Треба було б одночасно з невизнаним придністров'ям, щоб побігали кацапи. Тільки "щипать", бо великим шматком можна подивитись. Вибачте, це думка тільки моя
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15.03.2025 13:49 Ответить
курська операція своє виконала ,і ти🤡 , тварюко зелена ,теж свою операцію виконав ,пів України здав , та ще і по третьому колу, за крісло хапаєшся ...
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16.03.2025 18:57 Ответить
Вот мы и дождались дебильной фотки зели над военной картой.... а х**и ж - верховный говнокомандующий )))) Главное, чтобв сам комие лоставался серьёзным....
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17.03.2025 21:16 Ответить
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