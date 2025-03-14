Курская операция ВСУ свою задачу выполнила, - Зеленский

Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского и Харьковского направлений.

Об этом зявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам президента, украинские воины проявили незаурядную стойкость, выдержав мощный удар врага, что позволило ослабить давление на критически важных участках фронта.

"Наши ребята абсолютно героические, они приняли на себя сильный удар. Первым давление спало на Харьковском направлении - россияне оттянули на Курщину максимальное количество войск. Затем они начали забирать силы с Востока, но не оставляли главной цели - Покровска", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что благодаря Курской операции ситуация на Покровском и Харьковском направлениях стабилизировалась, а противнику будет "очень непросто" найти возможность снова угрожать Покровску.

"Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила", - подытожил он.

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