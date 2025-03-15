Вэнса освистали на концерте в Вашингтоне: он считает инцидент "смешным"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает "смешным" инцидент на концерте Национального симфонического оркестра в Кеннеди-центре в Вашингтоне, где его освистали.
Об этом он сказал в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
По его словам, то, что произошло в Кеннеди-центре показалось ему "смешным". Когда вице-президент и его жена заняли свои места, в зале раздались возгласы и свист. На ролике, который распространили в сети, слышно, как один из посетителей крикнул: "Вы испортили это место".
Кроме этого, Вэнс прокомментировал другой случай, который произошел, когда он гулял со своей 3-летней дочерью. Тогда он обвинил проукраинских протестующих в том, что они якобы напугали его ребенка.
"То, что произошло возле моего дома, было немного раздражающим. Я думаю, что надо просто принимать хорошее с плохим... Я как-то воспринимаю это как, в зависимости от твоей перспективы, особенность или недостаток этой новой жизни", - сказал об этом инциденте вице-президент.
Перед разговором с журналистами Вэнс столкнулся с еще одним случаем недовольства в его адрес. Перед его выступлением на заводе по производству пластмасс в Бей-Сити в штате Мичиган его кортеж встретили десятки протестующих на въезде в город. Они показывали ему средние пальцы и плакаты, на одном из которых изобразили перечеркнутую свастику и надпись "Иди домой, подонок".
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"Народний депутат України Гео Лерос під час свого виступу з трибуни Верховної Ради показав образливий жест із демонстрацією середнього пальця, так званий "фак", в бік президента України володимира зеленського, який теж присутній в залі.
Кнуряці стефанчуку даже хвіртку на замку для його утримання зробили. Так так, на трибуну головуючого нещодавно зроблена звірка з замком.
Як ви дкмаєте, чому?
А Гео Лерос після митарств по судах скоро з'явиться в ВРУ.
Верховний Суд визнав незаконним рішення щодо відсторонення Гео Лероса від засідань Ради
Нардеп подякував команді своїх адвокатів і заявив колегам, що вони "скоро побачаться на роботі.
Верховний Суд визнав незаконним рішення Верховної Ради щодо усунення від засідань виключеного з фракції "Слуга народу" депутата https://lb.ua/file/person/4842_leros_geo_bagratovich.html Гео Лероса.
Про це він повідомив у Telegram.
Кнуряці стефанчуку даже хвіртку на замку для його утримання зробили. Так так, на трибуну головуючого нещодавно зроблена звірка з замком.
Як ви дкмаєте, чому?
А Гео Лерос після митарств по судах скоро з'явиться в ВРУ.
Верховний Суд визнав незаконним рішення щодо відсторонення Гео Лероса від засідань Ради
Нардеп подякував команді своїх адвокатів і заявив колегам, що вони "скоро побачаться на роботі.
Верховний Суд визнав незаконним рішення Верховної Ради щодо усунення від засідань виключеного з фракції "Слуга народу" депутата https://lb.ua/file/person/4842_leros_geo_bagratovich.html Гео Лероса.
Про це він повідомив у Telegram.
"Сьогодні я виграв суд у Верховної Ради щодо мого незаконного відсторонення від відвідування пленарних засідань на рік за питання до голови СБУ: "коли агент кремля Єрмак сяде за державну зраду?" - написав він.
Лерос подякував команді своїх адвокатів та присоромив колег, які голосували за його відсторонення.
Но очень и очень недолго. А потом отдохнёшь надолго в пафосном месте.
Трамп виграв в листопаді виключно через обурення подавної більшості лівацьким курсом "Донкі" й захопленням універів ісламістами , наркокортелями через підтримку Байденем (а до того Обамою) до 7 млн. нелегальних імігрантів .
Бо в США дуже погана практика , коли приходять до влади демократи , то вони поводять себе нібито не існує 70 млн. євангелістів , які абсолютно не сприймаєют будь які теорії про "визволення народів Африки й Азії" ... Й тому мейнстрімом стає такі неотроцкісти як Берні Сандерс ... А потім приходять слони - республіканці й мейнстрімом стає майже ККК . Постійно ігноруєтся ключові й масові виборці , через що жодна партія не може вже 20 років протриматися при владі більше 4 років, а якщо рахувати сенаторів й конгресменів -- то й усі 2 роки .
Так само венс колись був дуже проукраїнським й дуже критикував трампа .
"Він начитався" -- це дуже велике перебільшення . Воно не читає , а передивляється "stories" ...
То й не Джон Маккейн , чи Ліз Чейні ... Якщо б оці новореспубліканці хоча б читали основні установи їх партії , то ніколи б не відмовлялися називати ***** бандитом й військовим злочинцем .
як результат все вийшло через сраку, люди в залі його просто зненавиділи.
Смішним...
Якби йому показати пальця - страшно навіть уявити, що з бідолахою Венсом могло би статися!