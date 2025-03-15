Вэнса освистали на концерте в Вашингтоне: он считает инцидент "смешным"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает "смешным" инцидент на концерте Национального симфонического оркестра в Кеннеди-центре в Вашингтоне, где его освистали.

Об этом он сказал в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По его словам, то, что произошло в Кеннеди-центре показалось ему "смешным". Когда вице-президент и его жена заняли свои места, в зале раздались возгласы и свист. На ролике, который распространили в сети, слышно, как один из посетителей крикнул: "Вы испортили это место".

Кроме этого, Вэнс прокомментировал другой случай, который произошел, когда он гулял со своей 3-летней дочерью. Тогда он обвинил проукраинских протестующих в том, что они якобы напугали его ребенка.

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"То, что произошло возле моего дома, было немного раздражающим. Я думаю, что надо просто принимать хорошее с плохим... Я как-то воспринимаю это как, в зависимости от твоей перспективы, особенность или недостаток этой новой жизни", - сказал об этом инциденте вице-президент.

Перед разговором с журналистами Вэнс столкнулся с еще одним случаем недовольства в его адрес. Перед его выступлением на заводе по производству пластмасс в Бей-Сити в штате Мичиган его кортеж встретили десятки протестующих на въезде в город. Они показывали ему средние пальцы и плакаты, на одном из которых изобразили перечеркнутую свастику и надпись "Иди домой, подонок".