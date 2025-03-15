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Новости Протест против Венса в США Вэнс пожаловался на проукраинских протестующих
8 831 48

Вэнса освистали на концерте в Вашингтоне: он считает инцидент "смешным"

вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает "смешным" инцидент на концерте Национального симфонического оркестра в Кеннеди-центре в Вашингтоне, где его освистали.

Об этом он сказал в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По его словам, то, что произошло в Кеннеди-центре показалось ему "смешным". Когда вице-президент и его жена заняли свои места, в зале раздались возгласы и свист. На ролике, который распространили в сети, слышно, как один из посетителей крикнул: "Вы испортили это место".

Кроме этого, Вэнс прокомментировал другой случай, который произошел, когда он гулял со своей 3-летней дочерью. Тогда он обвинил проукраинских протестующих в том, что они якобы напугали его ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вэнс пожаловался на проукраинских протестующих, которые мешали ему гулять с дочерью

"То, что произошло возле моего дома, было немного раздражающим. Я думаю, что надо просто принимать хорошее с плохим... Я как-то воспринимаю это как, в зависимости от твоей перспективы, особенность или недостаток этой новой жизни", - сказал об этом инциденте вице-президент.

Перед разговором с журналистами Вэнс столкнулся с еще одним случаем недовольства в его адрес. Перед его выступлением на заводе по производству пластмасс в Бей-Сити в штате Мичиган его кортеж встретили десятки протестующих на въезде в город. Они показывали ему средние пальцы и плакаты, на одном из которых изобразили перечеркнутую свастику и надпись "Иди домой, подонок".

Автор: 

протест (5857) США (26439) Джей Ди Вэнс (79)


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Топ комментарии
+25
"Те, що сталося в Кеннеді-центрі здалося йому "смішним"" - чим він лише підтвердив свою репутацію схибленого ідіота.
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15.03.2025 11:29
+19
Покидьок буде удавати що нічого не сталось. Як і наш Покидьок - патужній Лідор. Покидьки всього світу однакові ! Бо влада розбещує тільки їх.
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15.03.2025 11:26
+15
Хлопчина з душком - зіпсував місце
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15.03.2025 11:26
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Зробив вигляд,що не зрозумів за що?)
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15.03.2025 11:24 Ответить
Ай-яй-яй! Ну не розстраюйся. Позігуй самотньо в кулак у кутку і в люлю.
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15.03.2025 11:25 Ответить
Думаю вони скоро приймуть закон про "дискредитацію Трампа". Як у лаптєрейху...
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15.03.2025 12:06 Ответить
Вчора в мін'юсті трумп давав вказівку про щось подібне. Мабуть хоче журналістів CNN та MSNBC в Гуантанамо ссилати, чи в сибір.
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15.03.2025 12:20 Ответить
Покидьок буде удавати що нічого не сталось. Як і наш Покидьок - патужній Лідор. Покидьки всього світу однакові ! Бо влада розбещує тільки їх.
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15.03.2025 11:26 Ответить
В точку. Їм плювок в очі, а вони - це божа роса. Але це ще й злопам'ятні і мстиві паскуди, які будуть нишком, на зло гидити ще більше.
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15.03.2025 13:49 Ответить
Хлопчина з душком - зіпсував місце
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15.03.2025 11:26 Ответить
Джей Ді так потрібно було підсвистувати у відповідь.
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15.03.2025 11:28 Ответить
"Те, що сталося в Кеннеді-центрі здалося йому "смішним"" - чим він лише підтвердив свою репутацію схибленого ідіота.
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15.03.2025 11:29 Ответить
Він не "ідіот"... Він, просто, "вдає його"... Бо нічого конструктивного він сказать не може... Просто "робить озвучку" ********" заяв Трампа... Це у нього, просто, "робота така"...
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15.03.2025 13:52 Ответить
Венса щиро, душевно і по-домашньому прийняли б на концерті кабздона.
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15.03.2025 11:30 Ответить
коли народ у США , десь зустрічав прислужника куйла,то сміхом й свистом зустрічав він того м...удака ,від чого той м...удак куйла, втішався
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15.03.2025 11:34 Ответить
він вже розсолився притупок?
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15.03.2025 11:34 Ответить
Це ти сильно висловився🤓
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15.03.2025 12:08 Ответить
Шкода що на тебе ,гниду трампівську, ніхто кулю не витратив.
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15.03.2025 11:35 Ответить
Коли в тебе розрядять автоматну чергу, буде тобі вже не смішно!
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15.03.2025 11:36 Ответить
На Заході звичайне явище освистувати, штовхати в зад політиків. Їх в обличчя називають пі*арасами (faggot). І це на толерантному Заході. Макрона освистали навіть на відкритті Олімпіади. Це найкраще у західних людей. Хто-небудь наважиться крикнути на Зеленського? Не думаю. Хіба що в інтернеті з анонімного аккаунта.
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15.03.2025 11:38 Ответить
Просто потрібно поцікавитись. Зелена так звана влада кожен день чує в свою адресу набагато різкіші вислови і жести від побутово-кухонного рявня до трибуни ВРУ.
"Народний депутат України Гео Лерос під час свого виступу з трибуни Верховної Ради показав образливий жест із демонстрацією середнього пальця, так званий "фак", в бік президента України володимира зеленського, який теж присутній в залі.
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15.03.2025 11:55 Ответить
Шось цеи депутат десь загубився?
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15.03.2025 12:03 Ответить
Я навів, як один з яскравих протестних проявів, а так як я слідкую за подіями в ВРУ, то чую не менш різкі вислови в бік зєрмачні від депутатів О.Гончаренка, С.Федини, І. Геращенко, А. Герасімова та ін. , єдине, що без "факів".
Кнуряці стефанчуку даже хвіртку на замку для його утримання зробили. Так так, на трибуну головуючого нещодавно зроблена звірка з замком.
Як ви дкмаєте, чому?
А Гео Лерос після митарств по судах скоро з'явиться в ВРУ.

Верховний Суд визнав незаконним рішення щодо відсторонення Гео Лероса від засідань Ради

Нардеп подякував команді своїх адвокатів і заявив колегам, що вони "скоро побачаться на роботі.
Верховний Суд визнав незаконним рішення Верховної Ради щодо усунення від засідань виключеного з фракції "Слуга народу" депутата https://lb.ua/file/person/4842_leros_geo_bagratovich.html Гео Лероса.

Про це він повідомив у Telegram.
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15.03.2025 12:51 Ответить
А тепер нагадайте, коли ми востаннє щось від нього чули?
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15.03.2025 12:07 Ответить
Я навів, як один з яскравих протестних проявів, а так як я слідкую за подіями в ВРУ, то чую не менш різкі вислови в бік зєрмачні від депутатів О.Гончаренка, С.Федини, І. Геращенко, А. Герасімова та ін. , єдине, що без "факів".
Кнуряці стефанчуку даже хвіртку на замку для його утримання зробили. Так так, на трибуну головуючого нещодавно зроблена звірка з замком.
Як ви дкмаєте, чому?
А Гео Лерос після митарств по судах скоро з'явиться в ВРУ.

Верховний Суд визнав незаконним рішення щодо відсторонення Гео Лероса від засідань Ради

Нардеп подякував команді своїх адвокатів і заявив колегам, що вони "скоро побачаться на роботі.
Верховний Суд визнав незаконним рішення Верховної Ради щодо усунення від засідань виключеного з фракції "Слуга народу" депутата https://lb.ua/file/person/4842_leros_geo_bagratovich.html Гео Лероса.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні я виграв суд у Верховної Ради щодо мого незаконного відсторонення від відвідування пленарних засідань на рік за питання до голови СБУ: "коли агент кремля Єрмак сяде за державну зраду?" - написав він.

Лерос подякував команді своїх адвокатів та присоромив колег, які голосували за його відсторонення.
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15.03.2025 12:49 Ответить
Дякую за інформацію, бо я дійсно "загубив" цього депутата, ні слуху ні духу від нього.
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15.03.2025 13:19 Ответить
Ну то послухайте Сергія Пояркова на Ютубі, він там від душі форшмачить Невтікача ...
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15.03.2025 13:37 Ответить
Здалося смішним, каже? 😊 Він не знає, що по-справжньому сміється той, хто сміється останнім? Не лумаю, що останнім буде він.
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15.03.2025 11:39 Ответить
Венс, не расстраивайся ты так. Когда грохнут Трампа, ты какое-то время побудешь презом.
Но очень и очень недолго. А потом отдохнёшь надолго в пафосном месте.
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15.03.2025 11:47 Ответить
Ситуація смішна, а клоун страшний.
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15.03.2025 11:56 Ответить
Усього за декілька днів і така "популярність". То на лижах не дали покататися, до дитину перелякали, то на концерті засвистали... Не хотіли би Ви , пане, попроситися у відставку, поки "не наламалисьте дров"?
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15.03.2025 12:00 Ответить
Або сажай в тюрму тих свистунів, як твоє улюблене ху-йло робить. І в бункер...
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15.03.2025 12:03 Ответить
Тобто - "може я щось роблю не так" - питання не виникло?
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15.03.2025 12:01 Ответить
А може, це такий особливий тип мазохізму? Схоже, йому це подобається
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15.03.2025 12:09 Ответить
Як в тому анекдоті про футболіста - А я все кланяюсь-кланяюсь...
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15.03.2025 12:12 Ответить
Щоб ти, ***** путєнська, був проклятий разом зі своїми вилупками і отримав всі муки, яки випали на долю українців!
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15.03.2025 12:02 Ответить
Саліван ж був путінський. Керрі теж був путінський. В тих америкосів всі путінські, не можуть собі нормальних обрати
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15.03.2025 12:19 Ответить
Влада "Хоч паржом" американського розливу. Більше всього смішить обурення лохторату Зеленского, коли вони питають, як американці могли повірити такому пустоголовому популісту і брехуну Трампу )))
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15.03.2025 12:10 Ответить
венс тупо стебається , бо очков й його вже жим-жим . Бо є в Конституції США таке положення (й йому більше 200 років) : право народу на повстання ... Йй саме через це положення венс може в своїх охоронцях впевненний , а ось в копах -- аж ніях . Тим більш , що нацист маск робить усе , що б налаштувати будь яких державних службовців проти себе й трампа & Co. .
Трамп виграв в листопаді виключно через обурення подавної більшості лівацьким курсом "Донкі" й захопленням універів ісламістами , наркокортелями через підтримку Байденем (а до того Обамою) до 7 млн. нелегальних імігрантів .
Бо в США дуже погана практика , коли приходять до влади демократи , то вони поводять себе нібито не існує 70 млн. євангелістів , які абсолютно не сприймаєют будь які теорії про "визволення народів Африки й Азії" ... Й тому мейнстрімом стає такі неотроцкісти як Берні Сандерс ... А потім приходять слони - республіканці й мейнстрімом стає майже ККК . Постійно ігноруєтся ключові й масові виборці , через що жодна партія не може вже 20 років протриматися при владі більше 4 років, а якщо рахувати сенаторів й конгресменів -- то й усі 2 роки .
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15.03.2025 12:14 Ответить
Венс також нацист. Він начитався "Політичної теології", яка від Майн камф майже поруч. І брат його чомусь не заважає. На яблуні завжди знайдеться червиве яблуко.
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15.03.2025 12:48 Ответить
Венс типова шістка й не має жодних переконань -- як такий собі штатівский аналог арахамії .
Так само венс колись був дуже проукраїнським й дуже критикував трампа .
"Він начитався" -- це дуже велике перебільшення . Воно не читає , а передивляється "stories" ...

То й не Джон Маккейн , чи Ліз Чейні ... Якщо б оці новореспубліканці хоча б читали основні установи їх партії , то ніколи б не відмовлялися називати ***** бандитом й військовим злочинцем .
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15.03.2025 13:09 Ответить
Зверніть увагу, що на симфонічні концерти ходить не проста публіка. І цій публіці на сподобалось, що на елітний захід забігла якась двірняжка.
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15.03.2025 12:21 Ответить
жаль, что не оплевали
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15.03.2025 12:40 Ответить
коли вже будуть веселі яйця ? чи в штатах це дорого ?
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15.03.2025 12:46 Ответить
кому цікаві деталі - люди чекали додатково 30 хвилин початку концерту бо венс запізнювався а організатори хотіли венсу підлизати.
як результат все вийшло через сраку, люди в залі його просто зненавиділи.
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15.03.2025 13:03 Ответить
шо дочку налякали - не добре звісно. Але ж він холуйствує перед пуціним, який дітей не тільки лякає, але й вбиває і навіть зробив з цього ідеологію. Тому йому дочка - цілком легітимна ціль для лякань
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15.03.2025 13:04 Ответить
Не було тоді з ним ніякої дочки ...
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15.03.2025 14:27 Ответить
в театрі - не було. Але на відпочинку він ніби з дочкою вийшов і нарвався. І ніби навіть поспілкувався з протестувальниками чи добре лякати дитину. І вони погодилися що не добре і пішли
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15.03.2025 14:30 Ответить
Не так було
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15.03.2025 15:57 Ответить
Трамп та Маск - це два брехливих покидька, бажаю їм подохнути у корчах!
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15.03.2025 13:08 Ответить
він вважає інцидент "смішним"

Смішним...
Якби йому показати пальця - страшно навіть уявити, що з бідолахою Венсом могло би статися!
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15.03.2025 16:28 Ответить
 
 