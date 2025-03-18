Трамп готов максимально усилить санкции против РФ, если это будет необходимо, - Бессент

Президент США Дональд Трамп готов максимально ужесточить экономические санкции против РФ, чтобы вынудить ее к мирным переговорам.

Об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент, пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минфина США рассказал, что Трамп поручил ему подготовить санкции США на случай, если понадобится дополнительное давление на Россию.

Бессент оценил уровень санкций против РФ, введенных администрацией Джо Байдена, как шесть из десяти.

"Мы сохранили эти санкции, и президент Трамп поручил мне, если потребуется, пойти на десять из десяти, чтобы заставить президента Путина сесть за стол переговоров", - сказал американский министр.

В то же время Бессент заявил, что он оптимистично настроен, и президент США сможет убедить российского диктатора без введения дополнительных санкций.

"Однако все варианты остаются открытыми, включая максимальные энергетические санкции против России, если это будет необходимо",- добавил глава Минфина США.

Ранее в Белом доме заявляли, что президент США Дональд Трамп может ввести санкции против России, если его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не будут успешными.

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