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Новости Санкции США против России
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Трамп готов максимально усилить санкции против РФ, если это будет необходимо, - Бессент

Бессент о дополнительных санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп готов максимально ужесточить экономические санкции против РФ, чтобы вынудить ее к мирным переговорам.

Об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент, пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минфина США рассказал, что Трамп поручил ему подготовить санкции США на случай, если понадобится дополнительное давление на Россию.

Бессент оценил уровень санкций против РФ, введенных администрацией Джо Байдена, как шесть из десяти.

"Мы сохранили эти санкции, и президент Трамп поручил мне, если потребуется, пойти на десять из десяти, чтобы заставить президента Путина сесть за стол переговоров", - сказал американский министр.

В то же время Бессент заявил, что он оптимистично настроен, и президент США сможет убедить российского диктатора без введения дополнительных санкций.

"Однако все варианты остаются открытыми, включая максимальные энергетические санкции против России, если это будет необходимо",- добавил глава Минфина США.

Ранее в Белом доме заявляли, что президент США Дональд Трамп может ввести санкции против России, если его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не будут успешными.

Читайте также: США могут применить новые санкции против РФ, если та откажется от перемирия, - Сибига

Автор: 

санкции (11276) США (26528) Трамп Дональд (5155) Скотт Бессент (29)


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Топ комментарии
+6
Походу розмова закінчилася пшиком. Мага знов надувають щоки та пускають гази.
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18.03.2025 19:17
+6
Ну раз одразу полетіли по Україні безпілотники,то розмова пройшла дуже добре)
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18.03.2025 19:19
+4
Що, Ху_йло знову намазав свого дружбана Тампона по морді лайном зі свого чемодана? Вже більш як пів року Тампон і його підхвости розказують що Ху_йло хоче миру і переговорів, а в усьому винувата Україна яка хоче війни. Тільки щось Тампон ніяк не може домовитись з Ху_лом даже про 30-ти денне перемир'я.
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18.03.2025 19:23
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Обісрався Трампон?
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18.03.2025 19:14 Ответить
йому не звикати
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18.03.2025 19:15 Ответить
Американці напищені індюки
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18.03.2025 19:42 Ответить
Мутно.
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18.03.2025 19:15 Ответить
це відповідь на перемовини Трампа і путіна
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18.03.2025 19:16 Ответить
Угу, ворон ворону...
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18.03.2025 19:16 Ответить
Казочки для лохів.
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18.03.2025 19:16 Ответить
Та да. Групу, яка відслідковувала і аналізувала дію санкцій, а також спроби і методи ці санкції обійти вже розігнали. Тому про санкцґї - це точно для трамполохів.
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18.03.2025 19:27 Ответить
Та дійсно,бо ж до тепер не було необхідності..
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18.03.2025 19:17 Ответить
Походу розмова закінчилася пшиком. Мага знов надувають щоки та пускають гази.
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18.03.2025 19:17 Ответить
Змусити *уйла сісти за стіл переговорів (хоча з терористами ніхтр переговорів не веде) -це лише один крок. А далі *уйло виставить свої старі ультиматимуми і вся переговорщина застопориться.
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18.03.2025 19:18 Ответить
Но ведь в это же никакой необходимости нет. Правда же?
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18.03.2025 19:19 Ответить
трамп - чудовий переговірник, ще й чемпіон всесвіту по гольфу
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18.03.2025 19:19 Ответить
Ну раз одразу полетіли по Україні безпілотники,то розмова пройшла дуже добре)
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18.03.2025 19:19 Ответить
суявляю цю картину
стоїть трамп на колінах перед хутіном і каже у сльозах- я санкції введу, якщо ти не погодишся на всі мої щедрі пропозиції
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18.03.2025 19:21 Ответить
Тільки бізнес. І нічого іншого.

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18.03.2025 19:23 Ответить
Що, Ху_йло знову намазав свого дружбана Тампона по морді лайном зі свого чемодана? Вже більш як пів року Тампон і його підхвости розказують що Ху_йло хоче миру і переговорів, а в усьому винувата Україна яка хоче війни. Тільки щось Тампон ніяк не може домовитись з Ху_лом даже про 30-ти денне перемир'я.
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18.03.2025 19:23 Ответить
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18.03.2025 19:49 Ответить
у трампа закінчуються сто днів недоторканості.
плєшива крємлядь, буде тягнути до останнього, сподіваючись, що рудий блазень, в істериці почне викручувати яйце зеленому блазню і піде на всі вимоги.
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18.03.2025 19:26 Ответить
Тампон все звинувачує Байдена в недостатній допомозі і в недостатніх санкціях. Тільки Байден дав Україна на 100% зброї більше ніж Тампон. А також при Байдені розійський рубль падав в прірву а не як зараз при Тампону рубль росте а долар і економіка сша летить в Великий каньон
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18.03.2025 19:28 Ответить
треба визнати - трамп вже кретин і у зовнішній політиці і у внутрішніх справах. пуйла він боїтся, то ж буде довбати Україну.
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18.03.2025 19:29 Ответить
Які там санкції? Всі вже побачили трампівський мир через силу. Санкції хіба що для жертви агресії - України...
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18.03.2025 19:32 Ответить
Посилювач санкцій якийсь обісраний...
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18.03.2025 19:32 Ответить
Судя по всему у этих дебилов есть методичка, по которой они могут говорить, поэтому, они как роботы повторяют одно и то же.
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18.03.2025 19:35 Ответить
"Дурдом Тудей"
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18.03.2025 20:10 Ответить
 
 