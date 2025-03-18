Мужчины 18-60 лет за рубежом смогут стать на воинский учет без ТЦК и ВВК, - Верещук

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет дистанционно.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала о межведомственном рабочем совещании по вопросам воинского учета украинских граждан за рубежом.

"Договорились, что Минобороны в недельный срок внесут проект постановления, по которому: граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК (сейчас это разрешено гражданам от 18 до 25 лет)", - объяснила Верещук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинским мужчинам за границей начали выдавать паспорта