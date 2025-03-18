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Новости Военный учет мужчин за рубежом
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Мужчины 18-60 лет за рубежом смогут стать на воинский учет без ТЦК и ВВК, - Верещук

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет дистанционно.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала о межведомственном рабочем совещании по вопросам воинского учета украинских граждан за рубежом.

"Договорились, что Минобороны в недельный срок внесут проект постановления, по которому: граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК (сейчас это разрешено гражданам от 18 до 25 лет)", - объяснила Верещук.

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Военный учет военнообязанных'язаних: Верещук розповіла

Автор: 

мужчины (132) Верещук Ирина (504) военно-врачебная комиссия (188) военный учет (6)


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Топ комментарии
+32
Ловіть аналітику від великих політологів.
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18.03.2025 20:17
+29
Питання, а нахуа ?
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18.03.2025 20:20
+29
А навіщо?
З консульськими послугами держава показала своє відношення до вже втрачених громадян.
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18.03.2025 20:20
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Нах оно нужно?
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18.03.2025 21:56 Ответить
Пастух хоче знати кількість овець не тільки в загоні, а і тих, які втекли.
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18.03.2025 22:05 Ответить
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18.03.2025 22:34 Ответить
Верещучка мабуть єдина істота, яка викликає ще більшу відразу ніж парочка лідорів зе-єрмак.
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19.03.2025 05:40 Ответить
А шо ,,у ц,цієї потвори вже очі відкрилися?а то наступу сосіян вона не бачила за 2 дні до початку війни...сук@....
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19.03.2025 05:43 Ответить
тварь, кто у тебя. в семье воюет?
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19.03.2025 06:33 Ответить
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