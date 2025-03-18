Рашисты постоянно меняют динамику обстрелов приграничья Сумщины и Черниговщины, - ОТГ "Северск"

Российские войска постоянно меняют динамику обстрелов приграничных громад Черниговщины и Сумщины. Враг применяет различные средства поражения.

Об этом заявил в телеэфире спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Динамика обстрелов постоянно меняется. Иногда мы наблюдаем, что несколько дней бывает увеличение в два раза обстрелов или наоборот, уменьшение. Предыдущие сутки было определенное уменьшение по обстрелам. Постоянно враг очень активно применяет FPV-дроны, сбрасывает с беспилотных летательных аппаратов взрывные устройства, а также (проводит - ред.) дистанционное минирование населенных пунктов приграничья", - отметил Мысник.

Он отметил, что враг постоянно применяет минометы, ствольную артиллерию, иногда РСЗО.

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Так, за прошедшие сутки один случай применения РСЗО был зафиксирован на Сумщине.

По словам Мысника, авиация в оперативной зоне ОТГ "Северск" врагом не применялась.

Он также рассказал, что на северном приграничье враг использует различные типы дронов, включая обманки, чтобы отвлечь ПВО Украины.

Кроме этого, в основном в темное время суток из Брянской и Курской областей враг запускает ударные беспилотники.

"Мы практически ежесуточно более десятка таких сбиваем или средствами радиоэлектронной борьбы пытаемся, чтобы они потеряли управление. Они падают, потом мы их обнаруживаем и обезвреживаем на месте", - сказал Мысник.

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Относительно активности диверсионно-разведывательных групп он отметил, что на Черниговщине их активности не обнаружено.

"На Сумщине такие случаи есть, но у Сил обороны достаточно средств и сил для того, чтобы своевременно реагировать на это. Обнаруживаем, максимально уничтожаем их, отбиваем, не даем проникать в глубь нашей территории", - сказал спикер.

По его словам, со стороны Беларуси не наблюдается какой-либо активности на границе с Украиной.

"Активности мы не видим сейчас. Ситуация неизменна", - добавил Мысник.

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