Информация о продвижении подразделений РФ вглубь территории Сумщины не соответствует действительности, - Генштаб

Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины. Информация, распространяемая в социальных сетях о продвижении подразделений РФ вглубь территории Сумщины не соответствует действительности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья. Противник оперативно уничтожается огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заблаговременно созданной системе обороны.

"Наши защитники успешно останавливают все попытки захватчиков закрепиться на территории Сумщины. Враг несет значительные потери в живой силе. Командованием Вооруженных Сил Украины принимаются все необходимые меры по усилению нашей группировки войск техническими средствами и резервами. также украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области", - говорится в сообщении.

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В то же время враг не прекращает осуществлять информационно-психологическое давление, распространяя свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования, и распространения панических настроений и уныния в украинском обществе.

В Генштабе отмечают, что следует доверять только официальным источникам и проверять информацию.

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