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Новости Бои на Курщине и Сумщине Атаки ДРГ на приграничье
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Информация о продвижении подразделений РФ вглубь территории Сумщины не соответствует действительности, - Генштаб

В Генштабе рассказали о боевой обстановке на границе Сумской области

Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины. Информация, распространяемая в социальных сетях о продвижении подразделений РФ вглубь территории Сумщины не соответствует действительности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья. Противник оперативно уничтожается огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заблаговременно созданной системе обороны.

"Наши защитники успешно останавливают все попытки захватчиков закрепиться на территории Сумщины. Враг несет значительные потери в живой силе. Командованием Вооруженных Сил Украины принимаются все необходимые меры по усилению нашей группировки войск техническими средствами и резервами. также украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области", - говорится в сообщении.

Читайте: Возле Сумщины концентрируются подразделения армии РФ, которые были задействованы в Курской операции, - ОТГ "Северск"

В то же время враг не прекращает осуществлять информационно-психологическое давление, распространяя свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования, и распространения панических настроений и уныния в украинском обществе.

В Генштабе отмечают, что следует доверять только официальным источникам и проверять информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг хочет окружить наших воинов на Курском направлении, но на территории Украины, - Зеленский

Автор: 

Генштаб ВС (6238) Сумская область (3059) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+13
Зеленський та воєначальники не несуть юридичної відповідальності .....
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18.03.2025 19:43
+11
Хіба Генштаб колись брехав?
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18.03.2025 19:41
+7
Чекаємо що про це напише Бутусов , бо вірити піздоболам з Генштабу це себе не поважати .
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18.03.2025 19:46
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Хіба Генштаб колись брехав?
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18.03.2025 19:41 Ответить
єднаємося навколо потужності ! в курській області ліквідовано 13.062.765 орків!
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18.03.2025 19:46 Ответить
та хіба що китай підключиться
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18.03.2025 20:04 Ответить
Не 13.062.765, а 100500!
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18.03.2025 20:47 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову!
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18.03.2025 20:06 Ответить
Зеленський та воєначальники не несуть юридичної відповідальності .....
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18.03.2025 19:43 Ответить
Продвигаются не вглубь, а вширь?)
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18.03.2025 19:46 Ответить
Чекаємо що про це напише Бутусов , бо вірити піздоболам з Генштабу це себе не поважати .
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18.03.2025 19:46 Ответить
хз, діп стейт вже разів три виложували відео, де в село, що поряд з дорогою, яка веде в Суджу заскакували кацапи на кількох квадроциклах або пішки, після чого по них починали довбати всу. ніякої інформації, чи закріпились вони в цих прикордонних селах, від діпів не було, а на карті там сіра зона. в будь якому разі, я думаю що кацапи будуть робити буферну зону як у вовчанську і намагатимуться захопити прикордонну полосу 10-15 км. щоб йти на самі суми, думаю 50к кацапів, які теж виматані боями, це замало, під покровськом їх взагалі в районі 100к і все одно уперлися в оборону.
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18.03.2025 20:06 Ответить
Та ніхто на Суми йти не буде, уже б давно спробували по флангах операції, а в районі від Журавки до Басівки броунівський рух уже тижня два. Як наші вийдуть то будуть орки продовжувати обстрілювати прикордоння хоча тут і так воно розбите.
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18.03.2025 20:18 Ответить
Будуть просочуватись всюди де зможуть !
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18.03.2025 20:26 Ответить
"Намагаються" "невеликими" "деякі" - таке враження що це не від ГШ ЗСУ а від китайських дипломатів.
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18.03.2025 20:09 Ответить
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18.03.2025 20:10 Ответить
ТАК ОСЬ ЯКА ТИ ПРАВДА?
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18.03.2025 20:53 Ответить
Московіти, по команді фсб, своїм лайном-пропаганди, масово залили мережі, перед розмовою по телефону, отих двох «одіночіств»!!
Пильнуймо Україну і інформГігієну! В Україні діє з 2014 року, Особливий період!
Смерть рашистам!
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18.03.2025 20:53 Ответить
Після курської авантюри ze льонка швиденько поміняв начальника генштаба.
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18.03.2025 22:30 Ответить
 
 